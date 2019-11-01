يعلن معهد الخرسانة الأميركي من خلال حفله السنوي عن الفائزين المتميزين في الابنية الخرسانية

منح مبنى مركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمية (إثراء)، الكائن في الظهران بالمنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية، على أرفع جائزة

فارمنغتون، مشيغان، 1 نوفمبر 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلن معهد الخرسانة الأميركي عن أسماء المشاريع الفائزة والمتميزة في الابنية الخرسانية لعام 2019، حيث تم تكريم الفائزين خلال حفل العشاء الخاص بمؤتمر ومعرض معهد الخرسانة الأمريكي يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 في مدينة سنسناتي، ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الامريكية.

الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=38xmo1ADF7U

وقد حاز مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية، الكائن في الظهران بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية على الجائزة الأولى وعلى كافة الفئات.

يُعرف مبنى مركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمية أيضًا باسم إثراء، وتبلغ مساحة المركز 85,000 متر مربع (914,930 قدمًا مربعًا) تحيط به حديقة أطلق عليها اسم الحديقة المعرفية وتبلغ مساحتها 220،000 متر مربع (2،368،000 قدم مربع) وصُممت لإلهام خيال الزائرين. من ميزات المبنى أنه تم بناؤه ببلاطات لاحقة الشد تمتد ل15.9 مترًا (52 قدمًا) وجدران خرسانية منحدرة وملتوية، وبأعمدة خرسانية مقواة ومائلة ذات تشطيبات خرسانية زخرفية. يبلغ طول المبنى 90 مترًا (295 قدمًا) وهو مرتكز على أساس متصل من الخرسانة المسلحة ) حصيرة خرسانية) بسمك 3 أمتار (10 أقدام). ويتم توفير الاستقرار للمبنى من خلال نواة خرسانية مسلحة تعمل كظفر ساند. إن الأعمدة المائلة تدعم البلاطات المرتفعة وتؤدي إلى قوى دفع أفقية في رأس وقاعدة كل عمود. تعمل البلاطات لاحقة الشد كأغشية هيكلية لإعادة توجيه القوى إلى قلب النواة الخرسانية. تم الانتهاء من بناء المبنى في خريف عام 2017.

أطلق معهد الخرسانة الأميركي جوائز التميز في الابنية الخرسانية لتكريم أكثر المشاريع الخرسانبة إبداعًا مع توفير قاعدة لتمييز الإبتكار والتقنية والتفوق في صناعة الخرسانة في جميع أنحاء العالم. يتم تأهيل المشاريع للمشاركة في المسابقة الدولية من خلال فرع معهد الخرسانة الأميركي المحلي عن طريق فوز هذه المشاريع بجوائز محلية في منطقتها وأن يقدمها الفرع للمشاركة أو أن يتم اختيارها من قبل أحد شركاء معهد الخرسانة الأميركي الدوليين.

تقوم لجنة مستقلة من المتخصصين في هذا المجال بتقييم المشاريع واختيار الفائزين بناءً على الجدارة المعمارية والهندسية والإبداع والتقنيات أو حلول البناء المبتكرة والاستخدام المبتكر للمواد والإبداع والاستدامة والمرونة والوظيفية.

تم اختيار مشاريع فائزة أخرى من بين العديد من الفئات المشاركة، وشملت:

الخرسانة الزخرفية

المركز الأول: مكتبة قطر الوطنية الدوحة، قطر.

المركز الثاني: مبنى جامعة مترو للولاية في دنفر، مبنى الفضاء والهندسة: دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة.

المباني الشاهقة

المركز الأول: برج جنيرالي، ميلانو، إيطاليا.

المركز الثاني: تمثال الوحدة، غوجارات، الهند

البنية التحتية

المركز الأول: جسر I-91 براتلبورو – جسر خرساني متصل بالطبيعة: براتلبورو، فيرمونت، الولايات المتحدة.

المركز الثاني: مشروع استبدال جسر غوثالز: إليزابيث، نيوجيرزي، الولايات المتحدة

المباني المنخفضة الارتفاع

المركز الأول: مشروع ميناء حمد – تصميم وبناء مركز الزوار، ميناء الدوحة، الدوحة، قطر.

المركز الثاني: كنيسة أناستاسيس، إيليت فيلين، فرنسا.

المباني المتوسطة الارتفاع

المركز الأول: مركز الملك عبد العزيز للثقافة العالمية (إثراء)، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية

المركز الثاني: مرفأ أم جي أم الوطني، أوكسون هيل، ماريلاند، الولايات المتحدة.

إصلاح وترميم

المركز الأول: قصر دلينا (ترميم الواجهات)، باريس، فرنسا.

المركز الثاني: استبدال ممر بحيرة بيتشتري، بيشتري، جورجيا، الولايات المتحدة.

يمكن الاطلاع على تفاصيل المشاريع الفائزة على موقع ACIExcellence.org. يتم قبول المشاركات لجائزة التميز لعام 2020 في مجال البناء الخرساني من الآن وحتى 6 نيسان/أبريل 2020.

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في تقدم دائم – معهد الخرسانة الأميركي، الذي تأسس في العام 1904 ويقع مقره الرئيسي في فارمنغتون هيلز، مشيغان ومكتب إقليمي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، هو هيئة ومورد رائد في جميع أنحاء العالم لتطوير ونشر المعايير، الموارد الفنية، برامج التعليم والتدريب، برامج الترخيص، والمهارات المثبتة للأشخاص والمؤسسات المشاركة في تصميم الخرسانة والبناء والمواد، الذين يتقاسمون الالتزام بالسعي لتحقيق أفضل استخدام للخرسانة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.concrete.org.

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