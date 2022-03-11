‫يعلن بنك بي أن واي ميلون عن خطته للإحلال الوظيفي بتعيين روبن فينس الرئيس التنفيذي المنتخب

روبن فينس، نائب رئيس بنك بي أن واي ميلون والرئيس التنفيذي للبنية التحتية للسوق العالمية، مرشحًا لتولي منصبي الرئيس والمدير التنفيذي للبنك

نيويورك، 11 مارس 2022 /PRNewswire/ — بنك نيويورك ميلون (“بي أن واي ميلون”) (رمزه في بورصة نيويورك: BK) أُعلن اليوم أن توماس بي (تود) جيبونز قرر التقاعد من منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في 31 أغسطس 2022، بعد مسيرة مهنية مميزة استمرت 36 عامًا مع البنك. عين مجلس الإدارة روبن فينس خلفًا له في ذلك الوقت. سيعمل السيد/ فينس في البداية كرئيس ومدير تنفيذي منتخب، وسيتعاون على الفور مع السيد جيبونز لضمان تمرير سلس ومنظم للسلطة ومسئوليات العمل.

شغل السيد جيبونز العديد من المناصب القيادية خلال فترة عمله، بما في ذلك منصب الرئيس التنفيذي منذ سبتمبر 2019. تولى إدارة بنك بي أن واي ميلون أثناء تحديات وأزمات جائحة كوفيد-19 – مثل حماية أصول العملاء، وحماية الموظفين، وتحسين مرونة عمليات البنك، ووجه النمو العضوي والكفاءات لمزيد من التطور، وأشرف على الدعم للأسواق العالمية والبرامج الحكومية. علاوة على ذلك، طور السيد جيبونز فريق قيادة قويًا ومتنوعًا أثناء العمل مع مجلس الإدارة لتطوير وتنفيذ خطة الإحلال الوظيفي التي على إثرها صدر قرار تعيين السيد فينس خلفًا له.

حاليًا، يشغل السيد فينس منصب نائب رئيس بنك بي أن واي ميلون والرئيس التنفيذي للبنية التحتية للسوق العالمي، والتي تشمل شركة بيرشينج التابعة لبنك بي أن واي ميلون، ومعاملات الخزينة، وإدارة التخليص والضمانات بكافة مستوياتها بالإضافة إلى الأسواق وخدمات التنفيذ (لأوامر سوق الأوراق المالية). قبل انضمامه لبنك بي أن واي ميلون، عمل السيد/ فينس لمدة 26 عامًا مع بنك غولدمان ساكس، وشغل مؤخرًا منصب رئيس إدارة المخاطر وعضو في مجلس إدارتها وقبل ذلك شغل منصب أمين الخزانة، رئيس العمليات، رئيس أسواق المال العالمية، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والرئيس التنفيذي بنك غولدمان ساكس الدولي، وغيرها من المناصب الهامة.

صرح جوزيف جيه إتشيفاريا، الرئيس المستقل لمجلس الإدارة: “يعتبر قرار اليوم تتويجًا لجهود مجلس الإدارة تحت رئاسة السيد/ تود، التي انعكست في تمرير السلطة المنظم والشامل والمنسق الذي قام به السيد/ تود لضمان استمرارية إدارة وقيادة بنك بي أن واي ميلون بنجاح دائم. ويأتي تقاعد السيد/ تود بعد ما يقرب من أربعة عقود من الخدمة والعمل لصالح البنك ومساهميه، بما في ذلك قيادته المتميزة خلال الجائحة العالمية، نود أن نشكر السيد/ تود على مساهماته وإنجازاته العديدة. لطالما كان مثالًا يحتذى به في الالتزام المستمر والتفاني في العمل تجاه عملائنا وزملائه، وكان له دور فعال في بناء بنك بي أن واي ميلون في صورته المزدهرة التي عليه اليوم”.

وصرح السيد/ جيبونز: “لقد تشرفت بالعمل لدى بنك بي أن واي ميلون على مدار 36 عامًا، ويُنسب ذلك إلى إيماني الشديد بشدة برسالة البنك ومبادئه الأساسية وخدماتنا القيمة التي نقدمها لعملائنا والمجتمع. كشفت الجائحة عن دورنا المهم في النظام المالي العالمي بالإضافة إلى قدرتنا على الصمود أمام الأزمات ومواجهتها، لنكون اليوم شركة رائدة في السوق في العديد من أعمالنا. بينما أستعد للتقاعد، لم أجد أكفء من السيد/ روبن لضمان استفادة الشركة من مجموعة واسعة من الفرص المستقبلية لمواكبة التطور المستمر في هذا المجال. لقد كان للسيد/ روبن دورًا هامًا في الشركة وفي وضع استراتيجيتنا وجدول أعمالنا لدفع عجلة النمو. إنني أحترمه وأثق به بشدة، وأتطلع إلى العمل معه جنبًا إلى جنب لتسهيل وتنظيم تمرير السلطة ومسئوليات العمل خلال الأشهر المقبلة مع الاستمرار في دفع النمو العضوي للأمام”.

وتابع السيد إتشيفاريا، قائلًا: “منذ انضمامه إلى بنك بي أن واي ميلون في عام 2020، قدم السيد/ روبن إنجازات كبيرة في الأعمال التجارية، وأظهر نهجًا صارمًا في وضع استراتيجيات العمل والتنفيذ وخدمة العملاء. بالإضافة إلى خبرته التي اكتسبها خلال العمل في بنك بي أن واي ميلون، يتميز السيد/ روبن برؤية عالمية وفهمًا استثنائيًا لأسواق رأس المال، إلى جانب حنكة تجارية لا يستهان بها وخبرة كبيرة اكتسبها من أدواره القيادية المختلفة على مدار 26 عامًا في بنك غولدمان ساكس. بالإضافة إلى الثقة والاحترام اللذين يكنهما له السيد/ تود، ويمنحنا جميع ما سبق، ثقة كبيرة في أن السيد/ روبن هو الشخص المناسب لإدارة بنك بي أن واي ميلون ليسطر الفصل القادم من تاريخه المزدهر. سيدعم مجلس الإدارة السيد/ روبن وتود واللجنة التنفيذية بكامل أعضائها حيث سيتعاونون جميعًا لضمان تمرير سلس للسلطة ومسئوليات العمل في الأشهر المقبلة “.

وعقب السيد/ فينس قائلاً: ” يعتبر بنك بي أن واي ميلون مؤسسة استثنائية لها تاريخ عريق، ومكانة رائدة في السوق وامتياز استثنائي وتفضيل عالمي بين العملاء. إنه لشرف كبير أن أكون الرئيس التنفيذي القادم للبنك وأتطلع إلى التعاون مع السيد/ تود واللجنة التنفيذية لضمان تمرير سلس للسلطة ومسئوليات العمل. وممتن شديد الامتنان لدعم زملائي في جميع إدارات البنك عند تولي منصبي الجديد. يلعب بنك بي أن واي ميلون دورًا مهمًا في النظام المالي العالمي، حيث ما يميزنا هي روح الابتكار لدينا وعلاقاتنا العميقة مع العملاء وثقافتنا الشاملة. إنني أتطلع إلى قيادة وإدارة هذه المؤسسة التاريخية التي تضم ما يقرب من 50000 موظف، مع اتباع نهج صارم لدفع عجلة النمو العضوي للأمام وزيادة قيمة أصول جميع المساهمين”.

نبذة عن بنك بي أن واي ميلون

يعتبر بنك بي أن واي ميلون مؤسسة استثمارية عالمية مكرسة لمساعدة عملائها على إدارة وزيادة قيمة أصولهم المالية طوال مدة الاستثمار. سواء كانت تقدم خدمات مالية للمؤسسات أو الشركات أو المستثمرين الأفراد، يقدم بنك بي أن واي ميلون بموجب خبرته العميقة، خدمات استثمار وإدارة الأموال وخدمات الاستثمار الأخرى في 35 دولة. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، ستبلغ قيمة أصول بنك بي أن واي ميلون 46.7 تريليون دولار من الأصول في عهدته وتحت إشرافه أو أي منهما على حدة، و 2.4 تريليون دولار من الأصول تحت إدارته. كما يمكن أن يؤدي بنك بي أن واي ميلون دور الوسيط الأوحد للعملاء الذين يتطلعون إلى إنشاء الاستثمارات أو تداولها أو الاحتفاظ بها أو إدارتها أو تنميتها أو توزيعها أو إعادة هيكلتها. يعتبر بنك بي أن واي ميلون، العلامة التجارية لمؤسسة بنك نيويورك ميلون (رمزه في بورصة نيويورك:. (BKلمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على الرابط التالي: www.bnymellon.com .تابع نا على حساب تويتر التالي: @BNYMellon أو قم بزيارة صفحة أخبارنا الإلكترونية لمعرفة كل جديد عن بنكنا ولمتابعة أحدث وآخر أخبارنا على الرابط التالي: www.bnymellon.com/ newsroom .

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