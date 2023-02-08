يشير أقدم فأر مختبر حي في العالم إلى طريق تجديد الشباب

“سيما”، أنثى جرذ تبلغ من العمر 47 شهرًا، يتم علاجها باستخدام E5 ، وهو علاج يهدف إلى إعادة تكوين بيئة الدورة الدموية لحيوان ثديي صغير؛ أقصى عمر مسجل لهذه الأنواع هو 45.5 شهرًا.

موونتين فيو، كاليفورنيا، 8 فبراير/شباط 2023 / PRNewswire / — تجربة بقيادة الدكتور هارولد كاتشر، أحد مكتشفي أول جين لسرطان الثدي ، تمنح البشرية الأمل في تحقيق حلم التخلص من الشيخوخة. أثناء عمله في Yuvan Research Inc ، اكتشف أي جزء من دم الحيوانات الصغيرة يتحكم في عمر الكائن الحي، واختبره في ثمانية فئران من إناث سبراغ داولي. “سيما” هي آخر ناجية، لكن عمرها الذي بلغته يسمح لنا برؤية طريق لتجديد شباب الإنسان. يقول الدكتور كاتشر، كبير المسؤولين العلميين في Yuvan ، وهي شركة ناشئة مقرها في كاليفورنيا تعمل على علاجات التجديد: “شيخوخة الخلايا هي عملية غير مستقلة للخلية – فهي لا تعتمد على تاريخ الخلية، ولكن على بيئتها”.

هذه التجربة هي متابعة لتجربة أخرى تُظهر أن علاج يوفان تسبب في تجديد شباب ذكور الفئران بنسبة 54٪ وفقًا لتحليل الساعة اللاجينية الذي أجراه الدكتور ستيف هورفاث أستاذ جامعة كاليفورنيا آنذاك. بعد ذلك، قررت HEALES وهي منظمة بلجيكية غير هادفة للربح، تمويل دراستين عن مدى الحياة، إحداهما باستخدام علاج Yuvan ، المسمى “ E5″ ، و الأخرى بقيادة الدكتور رودولفو جويا، أستاذ في جامعة لا بلاتا (الأرجنتين)، باستخدام بلازما الفئران الصغيرة. حققت تجربة الدكتور جويا إطالة متوسط في العمر. لا تزال تجربة يوفان مستمرة لأن سيما لا تزال حية في عمر 47 شهرًا.

كما أظهرت سيما والفئران المعالجة الأخرى قوة قبضة 2.8 مرة أعلى من الضوابط. وفقا للدكتور جويا: “القوة العضلية تشير إلى فترة صحية طويلة.” سيما هو من فصيلة الجرذ البني، وهو نوع يبلغ أقصى عمر له 45.5 شهرًا . متوسط عمرهم هو 24-36 شهرًا. بدأ علاج يوفان عندما كان عمر الفئران 24 شهرًا وحتى مع ذلك دفع الحد الأقصى لعمر الأنواع مع مجموعة معالجة تتألف من 8 جرذان فقط.

عملية إنتاج E5 في انتظار براءة الاختراع، وقصة اكتشافها مسجلة في كتاب الدكتور كاتشر The Illusion of Knowledge وهم المعرفة . يوفان يخطط لإجراء تجارب على أنواع أخرى قبل اختبارها على البشر – من الناحية البشرية، يبلغ عمر سيما 126 عامًا، علما أن 122.5 عامًا هي أقصى عمر للإنسان. تعني كلمة “سيما” باللغة السنسكريتية “الحد/ الحدود”، وبتجاوز حد العمر الافتراضي لنوعها، فإنها تذكرنا بأن التاريخ البشري هو تاريخ تجاوز الحدود.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1998424/sima_2.jpg