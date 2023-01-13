‫يشهد منتدى معادن المستقبل تبادل 25 مذكرة تفاهم ومشاريع مشتركة واتفاقيات في يوم الافتتاح

حضر مراسم التوقيع وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاستثمار معالي المهندس خالد الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية معالي بندر الخريف، ووكيل وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين معالي المهندس خالد المديفر.

غطت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات التنقيب عن المعادن، والتكنولوجيا والاتصالات، وتطبيق معايير الاستدامة، والتوطين وإعادة التأهيل، والتصنيع في قطاع المعادن. كما شهد حفل التوقيع تسليم رخصتي التنقيب عن موقعي خنيقوية وأم الدمار للشركات التي فازت بتراخيصها.

ومن أبرز الجهات المحلية المشاركة في حفل التوقيع، وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومعادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الملك سعود، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأرامكو السعودية؛ وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، واتحاد الغرف السعودية، والمركز السعودي لتطوير الصناعة الوطنية.

ومن بين الشركات التي تم تبادل الاتفاقيات معها، شركة البحر الأحمر للألمنيوم، والشركة السعودية لصناعة الفوسفور، ومجموعة الرشيد، وشركة باريك جولد، وشركة إيفانهو إلكتريك، ومجموعة يوراسيان ريسورسز، وشركة موكسيكو ريسورسز، وشركة عجلان وإخوانه للتعدين، وشركة إي في ميتالز، وشركة هانغتشو جينجانج فلور كوربوريشن؛ وشركة باو للصلب، وشركة هالكور للحفر، وشركة شل، وشركة روكبرست تكنولوجيز؛ وشركة ميتسو أوتوتيك، وشركة تيسينكروب ميتسو وشركة نوكيا.

وسيشهد المؤتمر على مدار يومين مناقشة حول عدد من القضايا الملحة في قطاع التعدين والتي تشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، وموضوع الممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص عبر سلسلة القيمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وريادة المملكة في توريد الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر القادمة. يواصل منتدى معادن المستقبل التركيز على كيفية سد الفجوة بين العرض والطلب.