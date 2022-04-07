‫يستلم المصنع الألماني CATL الموافقة على إنتاج خلايا البطارية

آرنشتات، ألمانيا، 7 أبريل 2022 / PRNewswire / — في 4 أبريل، تلقت شركة آمبريكس للتقنية المعاصرة في تورينغيا GmbH (CATT) ، أول مصنع لـ CATL خارج الصين، الموافقة الجزئية الثانية على تشغيل مصنع جديد لإنتاج خلايا البطارية من ولاية تورينغيا، ألمانيا، مما يمثل علامة بارزة على توسع بصمة CATL العالمية على الرغم من الوباء.

في الحفل الذي أقيم في CATT في منطقة إرفرتر كريوز الصناعية، سلمت أنجا سيجسموند، وزيرة البيئة والطاقة والحفاظ على الطبيعة في تورينغيا، وولفغانغ تيفينسي، وزير الاقتصاد في تورينغيا، التصريح إلى ماتياس زينتغراف، رئيس CATL في أوروبا، مما سمح بقدرة أولية قدرها 8 جيجاوات في الساعة سنويًا للمصنع.

إن بناء المصنع، وهو أيضًا أول مصنع للبطاريات في ألمانيا، في المرحلة النهائية، كما أن تركيب الآلات في حالة تأرجح تام بحيث يمكن للخلايا الأولى أن تتدحرج من خطوط التجميع بحلول نهاية عام 2022.

وقال زينتغراف “إن CATT توفر زخمًا أساسيًا لعملية انتقال الطاقة التي نحن بأمس الحاجة إليها، ونحن سعداء لكوننا أول شركة تتلقى الموافقة على تصنيع البطاريات “المصنوعة في ألمانيا”، مضيفة أن التعاون مع السلطات أثناء عملية الموافقة كان مثاليًا.

وقالت سيجسموند إن التنقل الإلكتروني في ألمانيا يكتسب حاليًا زخمًا هائلاً، وتحتاج الدولة إلى شركات ملتزمة تأخذ في الاعتبار الاستدامة والحفظ من أول مرحلة الإنتاج.

قال تيفينسي: “بالنسبة لتورينغيا، فإن CATT هي واحدة من أهم الاستثمارات الصناعية في العقود الأخيرة.” “في الوقت نفسه، يمكن أن يكون هذا المشروع هو الشرارة الأولى لظهور” وادي البطاريات في تورينغيا “، حيث تستقر الدفعة الأولى من الشركات الموردة لـ CATL في جميع أنحاء المنطقة.”

تتكون CATT من مبنيين: G1 ، وهو مبنى موجود تم شراؤه من شركة أخرى حيث يتم تجميع الخلايا في وحدات، و G2 ، وهو مصنع تم بناؤه حديثًا بواسطة CATT وحيث سيتم إنتاج الخلايا. صدرت الموافقة يوم الاثنين للسماح بإنتاج خلايا G2 .

مع الغرف النظيفة والنظافة الفنية والرطوبة المستمرة، فإن المصنع معقد تقريبًا مثل مصنع الرقائق الإلكترونية. وفي الوقت نفسه، تولد المحطة جزءًا من طاقتها من ألواح الطاقة الشمسية على سطح المبنى في محاولة للإنتاج المستدام.

افتتح CATL مصنعه الألماني في عام 2019، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الخلايا بحلول نهاية عام 2022، حيث سيتم إنشاء إجمالي 1500 وظيفة في ألمانيا.

من خلال استثمار إجمالي قدره 1.8 مليار يورو، تخطط CATL لتحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 14 جيجاوات في الساعة وخلق 2000 وظيفة في ألمانيا في المستقبل.

يقع المصنع في قلب ألمانيا، وهو مستعد لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لكبار صانعي السيارات في ألمانيا، وبالتالي تعزيز التنقل الكهربائي وتحويل الطاقة في أوروبا.

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