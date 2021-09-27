يجتمع كبار قادة العالم عبر الإنترنت للاجتماع السنوي الثامن عشر لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع

يُعقد الاجتماع اعتبارًا من 2 إلى 5 أكتوبر 2021 ، سعيًا لمستقبل أفضل للبشرية –
طوكيو، 27 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ – يعقد منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع اجتماعه السنوي الثامن عشر في الفترة اعتبارا من 2 إلى 5 أكتوبر 2021. سيجتمع قادة العالم، ومن ضمنهم العلماء، وصانعو السياسات، ورواد الأعمال المحترفون، عبر الإنترنت لمناقشة مسائل العلوم والتكنولوجيا الملحة التي يواجها العالم ولبناء شبكة دولية.
المواعيد: اعتبارا من يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021 إلى يوم الثلاثاء الموافق 5 أكتوبر 2021
الموقع: بث مباشر عبر الإنترنت من مدينة كيوتو باليابان
المشاركة: عبر الدعوة فقط
يمكن تقديم طلبات الحصول على دعوة عبر https://www.stsforum.org/
البرنامج
سيستضيف المنتدى 20 دورة عبر الإنترنت هذا العام. تتضمن الموضوعات على سبيل المثال لا الحصر “الوباء العالمي – الدروس المستفادة والتوقعات”، و”التعافي الأخضر من أجل مجتمع مستدام”، “التقنيات التخريبية للصناعات”، و”الثورة الكمية الثانية والمجتمع”، و”إيجابيات الاقتصاد الرقمي وسلبياته”، و”المسار نحو خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر.”
المتحدثون المؤكدون
أكد 100 متحدث مميز على الأقل، من ضمنهم 14 فرد حاصل على جائزة نوبل، حضورهم عبر الإنترنت:
راسمو السياسات:
- ماريا جبرائيل، ممثل المفوضية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي
- لاكسانا تري هاندوكو، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والابتكار، إندونيسيا
- هيلين إليزابيث كلارك ، رئيس الوزراء السابع والثلاثين لنيوزيلندا
رواد الأعمال:
- ناثان ميرفولد، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة إنتلاكتال فينتشرز بالولايات المتحدة الأمريكية.
- تيري برادي، الرئيس والمدير التنفيذي لمعامل اندر رايتر بالولايات المتحدة الأمريكية
- أحمد الخويطر، رئيس قسم التكنولوجيا بشركة أرامكو العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية
الأكاديميون:
- أنتوني S. فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة الأمريكية.
- جورج فو Gao، مدير عام المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالصين
- جيرالد H. هوج، رئيس الأكاديمية الألمانية للعلوم – ليوبولدينا بألمانيا
المنظمات/ وسائل الإعلام الدولية:
- سيث بيركلي، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين
- ماجدالينا سكيبر، رئيس تحرير مجلة نيتشر بالمملكة المتحدة
- هولدن ثورب ، رئيس تحرير مجلة ساينس بالولايات المتحدة الأمريكية.
كامل البرنامج (يُحدث يوميًا):
https://www.stsforum.org/
ييُسر لوسائل الإعلام النقل عبر الإنترنت
للتسجيل، يُرجى زيارة: https://www.stsforum.org/
مقاطع من الاجتماع السنوي للعام الماضي:
https://kyodonewsprwire.jp/
يوتيوب:
https://www.youtube.com/watch?
https://www.youtube.com/watch?
معلومات عن منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع
يهدف منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، وهو منظمة غير ربحية تأسست في عام 2004، إلى توفير منصة فريدة لكبار قادة العالم من أجل توحيد كيفية التعامل مع مسائل العلوم والتكنولوجيا ومناقشتها من منظور طويل الأجل لمستقبل البشرية.