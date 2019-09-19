يتناول تحالف الأديان لأمن المجتمعات مسألة استغلال الأطفال في العصر الرقمي من خلال معرضه في محطة “غراند سنترال”

نيويورك, 19 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يستضيف تحالف الأديان لأمن المجتمعات (IAFSC)، وهو تحالف عالمي مشترك بين الطوائف الدينية، حيث تم إنشاءه لتمكين القيادات الدينية من تحقيق سلامة وأمن المجتمعات، يستضاف معرض “كرامة الطفل في العالم الرقمي” في محطة غراند سنترال بمدينة نيويورك. تقوم الجولة والتي أقيمت في كل من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التابع للجمعية العامة في جنيف، ومقر اليونسكو في باريس والمنتدى العالمي لموسكو، بتثقيف الزوار حول الجوانب الهامة من الإستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، ودور الذي يمكن أن تلعبه القيادات الدينية في محاربتهما.

أطلق المعرض في تاريخ 17 سبتمبر مع فعالية خاصة خلال فترة المساء في محطة غراند سنترال بمشاركة متحدثين من ضمنهم البروفيسور ارنستو كافو، الطبيب النفسي للأطفال والمراهقين في جامعة مودينا، ومؤسس الخط الساخن تيليفونو ازورو، وعضو اللجنة البابوية لحماية القصر في الكرسي الرسولي، وحمدان اليماحي، من المكتب التنفيذي لتحالف الأديان لأمن المجتمعات، وريبيكا ريوس كون، مدير منظمة اريجاتو العالمية في نيويورك، كما كشف عن استعراض للنتائج الرئيسية من دراسة مقبلة ستصدر من قبل منظمة أريجاتو الدولية واليونيسيف بعنوان العقيدة وحقوق الإنسان، وهي دراسة متعددة الأديان حول الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل.

قالت الحاخام ديانا جيرسون ،وهي عضو مؤسس في تحالف الأديان لأمن المجتمعات:”يعد إطلاق المعرض التفاعلي (كرامة الطفل في العالم الرقمي)في محطة غراند سنترال خطوة مهمة لإشراك حوار عالمي حول هذه المسألة الصعبة والمهمة للغاية. هذا ليس مجرد حوار بين الخبراء فقط، ولكن مع أولياء الأمور والأطفال والمربين وقادة المجتمع والمواطنين المعنيين أينما كانوا”. وأضافت “أملنا هو تثقيف المشاهدين وإلقاء الضوء على الجرائم المروعة التي تحدث يومياً في ظلال شبكة الإنترنت”.

القادة البارزون الذين حضروا هم:

سونيا رايان، مؤسس مؤسسة كارلي رايان.

باني دوغال، الممثّل الرئيس لـ “الجامعة البهائية العالمية” في الأمم المتحدة، وعضو مؤسس في تحالف الأديان لأمن المجتمعات.

دوغال، الممثّل الرئيس لـ “الجامعة البهائية العالمية” في الأمم المتحدة، وعضو مؤسس في تحالف الأديان لأمن المجتمعات. الدكتور مصطفى يوسف علي، مدير أريغاتو الدولية في نيروبي، وعضو مؤسس في تحالف الأديان لأمن المجتمعات.

الحاخام ديانا جيرسون، نائب الرئيس التنفيذي المشارك في مجلس نيويورك للحاخامات، وعضو مؤسس في تحالف الأديان لأمن المجتمعات.

ريبيكا ريوس كون، مدير منظمة اريجاتو العالمية في نيويورك.

البروفيسور ارنستو كافو، الطبيب النفسي للأطفال والمراهقين في جامعة مودينا، ومؤسس الخط الساخن تيليفونو ازورو، وعضو اللجنة البابوية لحماية القصر في الكرسي الرسولي.

الدكتور هوارد تايلور، المدير التنفيذي للشراكة العالمية لـ”إنهاء العنف ضد الاطفال”.

يسعى تحالف الأديان لأمن المجتمعات إلى توحيد القيادات الدينية من جميع أنحاء العالم من خلال سلسلة من المنتديات نصف السنوية وورش العمل العالمية من أجل تعزيز الحوار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاجتماعية الهامة. فمن خلال “كرامة الطفل في العالم الرقمي”، يهدف التحالف إلى زيادة الوعي بالإستغلال والإعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، وهو ما يعتبر وباء عالمي قاسي وشديد التأثير، من خلال إعلام القيادات الدينية بما يمكنهم فعله لمكافحته.

تقام الجولة على هامش الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع. وستبقى مفتوحة أمام أفراد الجمهور من 17 سبتمبر إلى 26 سبتمبر يومياً بين الساعة 10 صباحًا و 6 مساءً بالتوقيت الشرقي.

لمزيد من المعلومات والجدول الزمني القادم لفعالية تحالف الأديان لأمن المجتمعات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://iafsc.org/

لمحة عامة عن تحالف الأديان لأمن المجتمعات

تأسس تحالف الأديان لأمن المجتمعات لتمكين القيادات الدينية من العمل من أجل تحقيق سلامة وأمن مجتمعاتنا، ومعالجة القضايا مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال والتطرف والراديكالية والاتجار بالبشر، إلخ. إننا نهدف إلى تسهيل بناء الجسور بين الأديان والمنظمات غير الحكومية والخبراء في مختلف المجالات. ونحن ندرك أهمية تمكين القيادات الدينية، على الصعيدين المؤسسي والشعبي، بالمعرفة وحشدهم للعب دور فعال ونشط في تحقيق سلامة المجتمع. تتضمن موضوعاتنا الحالية كل من “كرامة الطفل في العالم الرقمي” و “جرائم الكراهية”.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التالي: https://iafsc.org/

للمعلومات الصحافية

ميغان أديسي ميلي

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