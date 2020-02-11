ياواتشا الرياض ي ستضيف أ سبوع حافل ب دعوات عشاء فاخرة تمهيداَ للإفتتاح الرسمي

ياواتشا إحدى مطاعم مجموعة هاكاسانو شركة الخزامى للادارةالحائز على جوائز عالميةيقيم أسبوع حافل بدعواتالعشاء الخاصة المتوجة بالنجاحالكبيربحضور أبرز الوجوه الإعلامية والشخصياتالبارزة و نخبة من الصحفيين و المؤثريين الإجتماعيينو كبار الشخصيات وأعضاء العائلة المالكة البارزين قبل افتتاحه الرسمي في 09 فبراير.

الرياض، المملكة العربية السعودية، 11 فبراي ر202 0

شهدياواتشا الرياض أحد المطاعم التابعة لمجموعة هاكاسان و بالتعاون مع شركة الخزامى للإدارة خلالالأسبوع الفائتحضوراَلافتاَلنخبة من الصحفيينو الإعلاميين و كبار الشخصياتالذين استمتعوا بقضاء ليلة أستثنائية في ياواتشا حيث التصميم الفريد و الأجواء الساحرة بالإضافة إلى تجربةطعامكانتونيةتجسد التراث الصيني الأصيل.

يقدّم مطعم ياواتشا تجربة طعام مميزة تنقلك برحلة إستثنائية لإكتشاف عالم من الماكولات الصينية، العصرية و المبتكرة إذ يعتبرواحد من أهم المطاعم الرائدةفي العاصمة الرياض،بالإضافة إلى فروعه الآخرىفي أشهر الوجهات حول العالم، بما فيها: الهند و المملكة المتحدة .و يحتل ياواتشا الرياض مكاناَ مرموقأَبين سلسة المطاعم الفاخرة في الشرق الأوسطإذيشرفعليه وبشكلٍ شخصي الشيف ستانلي لم واهشيوكالحائز على جوائز عالميةفي الطبخ والمعروف بشغفه للعراقة و الأصالةفي الطهي،فقد صمم لائحة طعام غنية تضم العديد من الأطباق التي لا تنسى مثل:سلطة البط المقرمشة و فطيرة لحم البقر و مجموعة متنوعة من الدمبلينغ،بينما تحفل قائمة الحلويات اللذيذة التي يقدمها الشيف أحمد سعيد بخيارات عديدة مثل كيكالتوتالبري وهي حلوى لذيذة من التوت البري وشوكولاتة ماديروفولو وليتشيو كيك الشوكولاتهالشهية.

استضاف ياواتشا قبل الإفتتاح الرسمي دعوة عشاء فاخرة لمجموعة من المؤثرينالإجتماعيين توجت بتقديم مجموعة واسعة من أبرز الوجبات الشهية يتخللها أجواء موسيقية رائعة.وقد قاممجموعة من المؤثرين ألإجتماعيين بالتعبير عن سعادتهم لحضورحفل العشاء المميز بإلتقاط الصور و الفيديوهات و نشرها عبر حسابات التواصل الإجتماعي الخاصة بهم، وقدضمت قائمة المدعويين شخصيات مهمة مثل، عملاق الألعاب الإلكترونية سعودي جيمر،هشام بايشن أحد هواة المأكولات والفاشينيستاو مدونات الموضة نيا عمرون، ندى الحارثي و ماودا تاك، و نجمة الموضة راتانا و أيقونة الجمال جودي نشابة.

و أقيم حفل عشاء خاصأيضاَلمجموعة من للإعلاميين و الصحفيينالذين يشرفون على بعض عناوين المجلات المشهورة مثل زهرة الخليج، كارتر ميدل إيست و جريدة الرأي و قد حضرت الإعلامية لولوة الحسان و بعض القنوات التلفزيونية الرائدة مثل إم بي سي، سي إن بي سي، وسكاي نيوز الذين قاموا بتغطية الحدث على الهواء مباشرةمن مكان الحفل ياواتشا الرياض .

و شهد يوم الخميس 6 فباير حضوراَ مميزاَ لمجموعة من سفراء الدول مثل:الصين والمكسيك وألبانيةوجورجية وفنلنداواليونان وهولندا وجنوب إفريقيا والدنماركوإيطالياإلى جانب أصدقاء وافراد من عائلة شركة الخزامى للإدارةو استمر العشاء حتى وقت متأخر من الليل إذ أستمتع الحضور بهذه الوجهة الجديدة و الممتعة في الرياض .

و في هذا الإطار علق جرانت ماكفيرسون ، نائب رئيس أول للمطاعم في مجموعة هاكاسان “إننا فخورون للغاية بأن نكون جزءًا من هذا التحول الرائد في تاريخ المملكة العربية السعودية فقد حقق مطعم ياواتشا أصداءَ مميزة فهذه التجربة المميزة في عالم الطهي و المطاعم تتماشى مع رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية حيث اذهلت تجربة الطعام الفريدةمن نوعهاالحضور و تركتإنطباعاَ مميزاَ لدى الجميع “.

ولا بد من الإشارة إلى أن الديكور المميز لمطعم ياواتشا الرياضقد لفت أنظار الجميع، فالأسقف المزدانةوالمضاءةبالنجوم في منطقة اللاونجو التصميم الداخلي و الخارجي المريح والمليء بالنباتات الخضراء و زهور الكرز تركتانطباعاَ مليئاَ بسحر المكان و بعيداَ عن صخب المدينة.

تم إفتتاح ياواتشا رسمياَ بتاريخ 9 فبراير.

أو الإتصال على www.yauatcha.sa للحجوزات الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني

920006555

نبذة عن مجموعة هاكاسان

تعتبر مجموعة هاكاسان شركة ضيافة عالمية تمتلك مؤسسات منتشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. واستمدت المؤسسة اسمها من المطعم الذي تمتلكه المجموعة، والحائز على نجمة ميشلان ضمن مقتنياته، والتي تحدد أرقى معايير العلامات التجارية المتنوعة التي تملكها المجموعة. تقوم فكرة “العلامة التجارية أولاً” على إنشاء المطاعم التي تمتاز بمستوى عالمي رفيع ضمن مجموعة خدمات الضيافة التي ترتكز في مجملها على تقديم خدمات راقية وذات تصميم مبتكر يساعد العملاء على خوض تجارب مميزة لا تنسى. وتشمل سلاسل مطاعم هاكاسان اثني عشرة مطعمًا شهيرًا في مختلف أنحاء العالم، منها لينج لينج وياواتشا وسيك نو هانا وكازا كالافيرا وهيرينجبون وسيرسوكر إضافة الى جويل ، والأنشطة النهارية التي تشمل أومنيا وويت ريبابليك وليكويد.

لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقعwww.hakkasangroup.com

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نبذة عن الخزامى

تعتبر شركة الخزامى للإدارة مطورًا بارزًا في المملكة العربية السعودية حيث تدير منشآت تجارية فاخرة. تمتلك الخزامى وتدير مجموعة من المنشآت التي تشمل فنادق ومنتجعات ومكاتب ومحلات تجارية وغيرها الكثير. حصلت المؤسسة على لقب شركة الضيافة الفاخرة بالمملكة العربية السعودية من جانب مؤسسة جوائز السفر العالمية (وورلد ترافيل أواردز) لعام 2019، حيث تتولى شركة الخزامى إدارة ستة فنادق، هي فندق الفيصلية وأجنحة الفيصلية وفندق الخزامى وفندق باي لا صان ومارينا وفندق فيوز ومجموعة الشقق الفندقية التابعة له، فندق البستان. لمزيد alkhozama.com من المعلومات تفضلوا بزيارة

نبذة عن مطعم يواتشا

يعتبر ياواتشا من المطاعم الفريدة من نوعها التي تجمع بين الديم سام والشاي و له فرعين في لندن، الفرع الأول في قلب لندن في سوهو و الفرع الثاني في المدينة، أُسِّس عام 2004 في سوهو، وقد حاز على جوائز عالمية مرموقة بما في ذلك نجمة ميشلان، و بعد النجاح الكبير الذي حققه مطعم سوهو، تم إفتتاح مدينة ياواتشا في مايو 2015 . يقدم ياواتشا تجربة طعام الديم سام بطريقة فريدة من نوعها ضمن أسلوب معاصر. و لابد من الإشارة إلى أن قائمة الطعام الجديدة غنية بخيارات متعددة من الديم سام و أكثر من 19 نوع من الشاي الفاخر، والذي يميز التصميم الأساسي لياواتشا الذي صممه كريستيان لياجري هو ميزة للمطبخ المفتوح اللتي تتيح للمارةالإستمتاع بمشاهدة طريقة تحضير الأطباق المتميزة .

ياواتاشا واحد من مطاعم مجموعة هاكاسان الرائدة في عالم المطاعم الصينية على مستوى العالم من خلال مطعمها الكانتوني الحائز على نجمة ميشلان مثل هاكاسان هانيواي و هاكسان ماي فير بالإضافة إلى فروع لمطعم ياواتشا في مومباي، بينجالور و كولكاتا و تم إفتتاح فرع الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 9 فبراير 2020 .

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1088941/Yauatcha_Riyadh. jpg