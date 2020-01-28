ويغو تشارك ويب إنجيدج في تعزيز مشاركة المستخدم عبر الجوال

تستهدف الشراكة تحسين خبرات مستخدم تطبيقات الجوال ومشاركته

مومباي، الهند، 28 يناير / كانون ثاني، 2020 /PRNewswire/ — شاركت ويغو “Wego“، التي تعد بمثابة أكبر متاجر السفر الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع ويب إنجيدج “WebEgnage” للاستفادة من أتمتة التسويق متعددة القنوات في تحسين مشاركة المستخدم لتطبيقات الجوال.

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ومن خلال المشاركة مع ويب إنجيدج، تستهدف ويغو تقديم رسائل شخصية تتسم بخصوصيتها، تعتمد على درجة عالية من السياق لقاعدة مستخدمين تقدر بعدة ملايين عبر القنوات التي من قبيل الإشعار اللحظي بالرسائل، والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني في التطبيق.

وستوفر سمات ويب إنجيدج المتطورة مثل مصمم الرحلة “Journey Designer” لفريق ويغو حرية ابتكار وتنفيذ حملات تسويقية متقدمة طوال دورة حياتها. وتتفاعل حملات التواصل تلك مع المستخدمين طوال رحلة الشراء وتشاركهم من خلال رسائل وثيقة الصلة ومتعلقة بالسياق.

كما ستمنح منصة ويب إنجيدج ويغو إمكانية تجميع ملايين نقاط البيانات في مكان واحد والحصول على عرض موحد لعملائها. ويستطيع المسوقون الانتقال إلى إنشاء قطاعات ديناميكية متجددة استنادًا إلى معايير من اختيارهم، واستقاء أفكار من البيانات مثل سلوك المستخدم الإلكتروني، ونية الشراء، والمشتريات السابقة.

وبذلك، تستطيع ويغو تنفيذ حملات تسويقية بين طرفين مع المستخدمين وتعزيز القيمة المستمدة من حملات الاتصالات مع التسويق الذكي.

وطبقًا للرئيس التنفيذي لويب إنجيدج أفليش سينغ “Avlesh Singh“، “إن قوة المشاركة الشخصية التي تتسم بخصوصيتها تعتمد على درجة عالية من السياق تتسم بأنها غير مسبوقة. وتغذى قصة نجاح ويغو من خلال تركز العلامة التجارية الشديد على مركزية العميل وتقديم خبرة فريدة وقيمة لكل مستخدم على نطاق واسع. وباستخدام منصة ويب إنجيدج، تمكنت ويغو من تقديم خبرات متخصصة لملايين المستخدمين المنتشرين عبر مناطق زمنية مختلفة وإنشاء عشرات المسوقين للمنتج. ويسعدنا تقديم يد العون لاسم بارز مثل ويغو وتقديم المساعدة في سبيل نقل مشاركتهم للمستخدم إلى آفاق أرحب“.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، صرح صلاح مصطفى “Salah Mustafa“، نائب رئيس التسويق الرقمي، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قائلاً: “تعد ويب إنجيدج بمثابة أداة ممتازة لأتمتة رحلة الشركة وجهودها التسويقية. ومن خلال سماتها الفريدة وتطوراتها المتواصلة، ساعدتنا ويب إنجيدج في تحقيق مستويات أعلى من الاحتفاظ بالعملاء. ويسعدنا وجود ويب إنجيدج بصفتها أحد شركائنا على المدى الطويل ونتطلع لمزيد من الحملات المثمرة”.

نبذة عن ويب إنجيدج

تعد ويب إنجيدج “ WebEngage ” بمثابة منصة تسويقية متكاملة ومنصة لبيانات العملاء المستهلكين. وهي تساعد الشركات في تحقيق المزيد من العائدات من عملائهم الحاليين والمستخدمين المجهولين من خلال مشاركة المستخدم عالية السياق والشخصية عبر قنوات البريد الإلكتروني والجوال وإشعارات الويب، والرسائل داخل التطبيق، والرسائل النصية القصيرة، وتبديلات الويب، وفيسبوك، وواتس آب. وبالإضافة لذلك، تستطيع العلامات التجارية إنشاء حملات تسويقية عصرية بالغة التعقيد باستخدام أداء إنشاء تدفقات العمل المرئية التي تعرف بمصمم الرحلة “Journey Designer“. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://webengage.com/ أو متابعة المنصة على موقعي لينكيد إن “ LinkedIn ” وتويتر “ Twitter “

نبذة عن ويغو

توفر ويغو مواقع بحث إلكترونية عن السفر وهي حائزة على جوائز وتعد بمثابة أفضل تطبيقات الجوال للمسافرين الذين يقيمون في مناطق آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط. وتسخر تقنية فعالة وبسيطة تعمل على أتمتة عمليات البحث ومقارنة النتائج مع مئات المواقع الإلكترونية الخاصة بخطوط الطيران، والفنادق، ووكالات السفر.

وتقدم ويغو مقارنة غير متحيزة لجميع منتجات السفر والأسعار المعروضة في المتجر بواسطة التجار، سواء كانوا محليين أم دوليين، وتتيح للمتسوقين اكتشاف أفضل العروض والأماكن للحجز سواء بشكل مباشر عبر شركة الطيران أم الفندق أم من خلال موقع إلكتروني ثالث.

تأسست ويغو في 2005 ومقر الشركة الرئيسي في دبي وسنغافورة ولها مراكز إقليمية في بنغالور، وجاكارتا، والقاهرة.