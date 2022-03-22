‫”ويش” يفتح باب قبول الطلبات لجائزة الابتكار في الرعاية الصحية العالمية

تشمل الجوائز 15000 دولار أمريكي وفرص التواصل مع القادة وصانعي السياسات العالميين في مجال الرعاية الصحية

الدوحة، قطر، ×× فبراير 2022: افتتح مؤتمر القمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية (ويش) باب قبول طلبات المشاركة في دورة عام 2022 من برنامج جائزة “ويش” للابتكار ، وهو برنامج يدعم الابتكارات الواعدة التي تعالج تحديات الرعاية الصحية الأكثر إلحاحًا في العالم.

يمكن لجميع الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة أو المتوسطة الناشطة في مجال الرعاية الصحية أن تشارك في البرنامج وستتم دعوة المبتكرين، الذين تم اختيارهم عن طريق لجنة تحكيم، لعرض منتجاتهم أو خدماتهم في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش 2022″، المقرر عقده في وقتٍ لاحق من هذا العام في الدوحة، قطر.

يتألف برنامج جائزة “ويش” للابتكار من فئتين، وهما “ومضة الابتكار” الموجهة للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، وبرنامج “تسريع الابتكار” للشركات الناشئة التي طورت حلولًا ومنتجات مبتكرة وتتطلع إلى التوسع والنموّ. وسيتم اختيار واحد من بين أفضل المبتكرين المشاركين في مسابقة هذا العام، للفوز بالجائزة الكبرى من فئة “ومضة الابتكار” بقيمة 5000 دولار أمريكي، وفائز واحد من فئة “تسريع الابتكار” للفوز بـ 10000 دولار أمريكي.

تشمل مزايا الانضمام إلى البرنامج إمكانية حضور جميع الجلسات في قمة “ويش 2022″، وفرصة التواصل مع المستثمرين، وقادة الصحة العالميين، وصناع السياسات، والمبتكرين الآخرين في هذا الحدث، بالإضافة إلى فرصة الحصول على دعم “ويش” الإعلامي لمدة تصل إلى عامٍ واحد، والمشاركة في ورش العمل وجلسات الإرشاد التي يقدمها ويش حول مواضيع مثل نماذج الأعمال، واكتساب مهارات جذب العملاء، والتسويق التجاري. كذلك تتاح فرصة المشاركة في قمة الويب 2022؛ أحد أكبر المؤتمرات التقنية السنوية في العالم في البرتغال.

بهذه المناسبة، قال محمود العشي، رئيس قسم الابتكار في مؤتمر “ويش”، مبادرة مؤسسة قطر : “تماشياً مع رؤيتنا الهادفة إلى بناء عالمٍ يتمتع بصحةٍ أفضل من خلال التعاون العالمي، يضع برنامج الابتكار الخاص بنا مساراتٍ لتعزيز الشراكات المحلية والإقليمية، وربط المبتكرين المستقبليين بالأشخاص المناسبين لكي يتمكنوا من توسيع نطاق شركاتهم الناشئة. يعمل البرنامج على تمكين الشركات الناشئة التي تشاركنا هدفنا المتمثل في الحصول على نظام رعاية صحية شامل ومتاح للجميع، من خلال تسخير قوة الابتكار والتكنولوجيا الرقمية.”

وأضاف: “أصبح الاستثمار في الابتكار في مجال الرعاية الصحية الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. كمجتمعٍ عالمي، يجب أن نحرص على أن تكون أنظمة الرعاية الصحية مرنة ومتاحة ومنصفة. ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا إذا تم منح رواد الأعمال في مجال الرعاية الصحية الفرص المناسبة التي تمكنهم من تسويق منتجاتهم وخدماتهم الجديدة بشكلٍ أسرع “.

يمكن أن تتضمن المقترحات المشاركة حلولًا تتناول أي مجال في قطاع الرعاية الصحية بما في ذلك تقديم الرعاية، والوقاية من الأمراض، والتشخيص والعلاج، وإعادة التأهيل. يحرص المنظمون بشكل خاص على الاستماع إلى المبتكرين الذين تتناسب مشاريعهم مع الموضوعات الرئيسية لقمة ويش 2022 المتمثلة في الإعاقة، وإرث كوفيد-19، والرياضة والصحة، والرفاه.

تم إطلاق برنامج جائزة ويش للابتكار في عام 2013 ودعم ما مجموعه 128 مبتكرًا من 25 دولة مختلفة حتى الآن. من بين تلك الابتكارات المدعومة، هناك الأجهزة العملية، والحلول القائمة على التصميم، وتطبيقات البرامج المتكاملة، وكلها تهدف إلى جعل الرعاية الصحية الشاملة ميسورة التكلفة ومستدامة ومتاحة للجميع.

جميع المبتكرون مدعوون للتقديم عبر www.wish.org.qa/ innovationaward . وسيبقى باب قبول الطلبات مفتوحًا حتى 31 مايو 2022، وسيتم الإعلان عن القائمة المختصرة للمشاريع في 20 يوليو 2022.

نبذة عن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش”

مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش” هو منصة عالمية للرعاية الصحية ترمي إلى إيجاد ونشر أفضل الأفكار والممارسات المستندة إلى الأدلة. ويعد مؤتمر “ويش” مبادرة عالمية أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر.

انعقدت النسخة الافتتاحية من مؤتمر “ويش” في الدوحة عام 2013 بمشاركة أكثر من ألف من رواد مجال الرعاية الصحية حول العالم. ويسعى المؤتمر من خلال القمم السنوية ومجموعة من المبادرات الممتدة على مدار العام إلى بناء مجتمع دولي يضم نخبة من القادة وراد الابتكار في مجال سياسات وبحوث الرعاية الصحية.

تتضافر جهود هذه الأطراف كلها من أجل تسخير قوة الابتكار للتغلب على التحديات الصحية الأكثر إلحاحًا حول العالم، وإلهام الجهات الأخرى المستفيدة وتشجيعها على العمل البناء.

مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995، بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءًا من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحًا متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تُمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

للاطلاع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.qf.org.qa

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1770351/WISH.jpg