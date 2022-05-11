ويجو ومكتب السياحة الأذربيجاني يوقعان شراكة أخرى خلال سوق السفر العربي

• اكتشف المناظر الطبيعية الخلابة في أذربيجان هذا الصيف

• تم إجراء أكثر من 338،000 عملية بحث على ويجو في الربع الأول من عام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 مايو / أيار 2022/PRNewswire/ — ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكتب السياحة الأذربيجاني يتعاونان للعام الثالث على التوالي لتوفير تجربة رائعة للمسافرين.

تدعو ويجو وأذربيجان المسافرين لاكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة في أذربيجان والمشاركة في مجموعة من الأنشطة الصيفية واستكشاف شواطئ باكو من خلال حملة مصممة خصيصًا تقدم نصائح وإرشادات حول أفضل الأماكن التي يمكن رؤيتها.

وكان هناك طلب متزايد على هذه الوجهة المفضلة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بطقسها الجميل وشوارعها الجميلة ومأكولاتها التقليدية وشعبها المضياف، لديها الكثير لتقدمه وتجعلها من البلدان المفضلة للكثير.

قال مأمون حميدان رئيس العمليات التجارية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في ويجو: “يسعدنا أن نتعاون مع مكتب السياحة الأذربيجاني للسنة الثالثة على التوالي وأن نوقع الاتفاقية في واحدة من أبرز فعاليات السفر في المنطقة، سوق السفر العربي. ولا تزال أذربيجان وجهة مفضلة لجميع المسافرين وترى طلبًا كبيرًا من مستخدمينا. نحن نتطلع إلى زيادة الحجوزات إلى الدولة من خلال قاعدة مستخدمينا الكبيرة “.

استأنفت الكثير من شركات الطيران في المنطقة رحلاتها إلى باكو، وهي على بعد ساعات قليلة من معظم الوجهات، لذا فإن قربها يجعلها واحدة من أفضل وجهات عطلة نهاية الأسبوع والعطلات.

وتُظهر بياناتنا أن مدة الإقامة تتراوح بين 4 و 7 أيام وأن الأفراد يشكلون النسبة الكبيرة من المسافرين بنسبة 78٪ ، ويليهم الأزواج 13٪ والعائلات 9٪.

وقد سجلنا أيضًا حوالي 338000 عملية بحث وما زلنا نشهد ارتفاعًا مع اقتراب فصل الصيف.

ومن جهته علق فلوريان زنقستشميد، المدير التنفيذي لمكتب السياحة الأذربيجاني قائلا : يسعدنا التعاون مع ويجو مرة أخرى لتسليط الضوء على أذربيجان كوجهة سياحية رائعة. لقد نجحنا باستقطاب أكثر من 22000 مسافر من دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام الجاري. هناك الكثير لاكتشافه لأولئك الذين لم يقوموا بزيارة وجهتنا الجميلة بعد، في حين تنتظر أولئك الذين زاروا أذربيجان العديد من التجارب الجديدة.”

تعد الشواطئ الرملية على طول بحر قزوين مكانًا ممتازًا لقضاء الصيف. يمكن للمسافرين أيضًا الاستمتاع بغروب الشمس والمشي على كورنيش البحر الجميل، مع المناظر الرائعة والهندسة المعمارية.

نبذة عن “ويجو”

يضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويُعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة “ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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