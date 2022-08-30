‫‫ ويجو: نمو بنسبة 151٪ في عمليات البحث من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر في النصف الأول من عام 2022

دبي ، الإمارات العربية المتحدة: 30 أغسطس 2022: يكشف ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نمو بنسبة 151٪ في عدد عمليات البحث من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنةً بـ نفس الفترة من عام 2021

وعقدت الهيئة المصرية العامة شراكة مع ويجو لزيادة عدد المسافرين إلى البلاد. إذ سجلت الحملة أكثر من 28 مليون عملية بحث بين يناير ويوليو 2022.

ومن بين الوجهات الأكثر بحثًا عن مصر كانت الكويت ومصر اللتان شهدتا أكبر ارتفاع بنسبة 44٪، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 11٪.

وقال مأمون حميدان، رئيس العمليات التجارية والمدير العام للشرق الأوسط وشمال افريقيا والهند لشركة ويجو، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند في ويجو: “يسعدنا دعم الهيئة المصرية العامة في جذب المزيد من المسافرين إلى البلاد. بعد حملاتنا الناجحة، قمنا بزيادة عدد عمليات البحث من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر بنسبة 151٪. ستبقى مصر الوجهة المفضلة ونتوقع أن نرى المزيد من الحجوزات في الأشهر المقبلة “.

ويبلغ متوسط مدة الرحلة ما بين 3 إلى 7 أيام. وفقًا لبياناتنا، يقوم الأشخاص بالبحث قبل شهر إلى شهرين من تاريخ رحلتهم في عام 2022.

يهيمن الأفراد على عمليات البحث إلى مصر بنسبة نمو 79٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ، تليها العائلات والأزواج.

يختار المسافرون الإقامة في فنادق 5 نجوم، مما يضمن لهم إقامة أكثر سلاسة خلال الجائحة، مع نمو بنسبة 111 ٪ مقارنة بالفترة من العام الماضي.

نبذة عن “ويجو”

يضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويُعدّ “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة “ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

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