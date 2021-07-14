ويجو تعلن عن شراكتها مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية وذلك بهدف استقطاب المزيد من السياح الخليجيين لزيارة الأردن بالتزامن مع حملة الصيف “تنفس”.

تهدف الحملة إلى الترويج للأردن كملاذ للأنشطة الصيفية.

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ،, 14 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ –اتفق ويجو، محرك البحث الأكبر في الشرق الأوسط وهيئة تنشيط السياحة في الأردن، على مواصلة تعاونهما والبدء بجولة تسويق جديدة للأنشطة الرقمية وحضّ المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي لتجربة المجموعة الواسعة من المعالم والأنشطة.

ستستمر الشراكة ، التي تم إطلاقها أولا عام 2019 ، حتى أغسطس 2021 مع بدء الجانبين في اطلاق حملة التسويق المتعددة القنوات عبر الإنترنت. تسعى الحملة التكتيكية إلى زيادة عدد السائحين الوافدين إلى الأردن ، من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، إلى بث سلسلة من الأنشطة والعروض الترويجية المباشرة عبر الإنترنت. كما تشمل باقة من أنشطة تسويق المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي وصفقات السفر المذهلة المعروضة على تطبيق ويجو والموقع الإلكتروني. تعمل حملة “تنفس” على الترويج للمملكة كأفضل وجهة سياحية ملهمة ومشجعة للعرب والأجانب على حد سواء لزيارة الأردن خلال فصل الصيف واستكشاف ثرائها وتنوعها.

وفي معرض تعليقه، قال مأمون حميدان، مدير عام ويجو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند: “أصبح استخدام التسويق المدمج ، الذي يتضمن النشر الهادف للتقنيات الرقمية ، أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق القدرة التنافسية الاستراتيجية بين الوجهات التي تبغي الربح من السائحين. ونظرًا لمعرفتنا القوية بما يريده المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي ، فنحن على ثقة أن هذه الشراكة التسويقية مع هيئة تنشيط السياحة ستحقق نجاحًا كبيرًا “.

يقدم ويجو من خلال منصاته دليل سفر شخصيا وغنيا بالمعلومات عن الأردن ، حيث يمكن للمسافرين العثور على مصدر إلهام للرحلة القادمة من خلال الغوص في مغامرات وتجارب الأردن الفريدة ابتداءاً من عجائب العالم وصولاً إلى المتاحف والمعارض.

وعلق الدكتور عبد الرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية ، قائلاً: لقد تحملنا عامين مرهقين مع تفشي الوباء، الأمر الذي كان له تأثير سلبي على السياحة في المملكة. باتت العودة إلى الحياة كما كانت سابقاً أصبح حلمًا يتوق الجميع إلى عيشه مرة أخرى – كما يتوقون إلى السفر والاستمتاع بالحياة برا وبحرا وجوا ، وللشعور بالحياة مرة أخرى ، ومن هنا جاء اسم حملتنا “تنفس”. هذه فرصة ممتازة ومناسبة للترويج للأردن كوجهة سياحية جذابة تلتزم بتدابير الصحة والسلامة ضد فيروس كورونا المستجد(COVID-19)، حيث يمكن للناس الاستمتاع بالحياة والتنفس بحرية… “

وأضاف عربيات موضحاً أن المستهدف من هذه الحملة هو الجمهور الخليجي حيث تعتبر الأردن وجهة مفضلة وعائلية للسياح الخليجيين و المغتربين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ، إضافة إلى جمال الطقس وتنوع المناطق والمعالم السياحية التي تعتبر العامل الأكبر لجذب السياح في الأردن. كما أثنى على الشراكة مع ويجو المروّجة للأردن كأجمل الوجهات ، وتمنى أن يثمر هذا التعاون كونه من أولى الحملات في الأردن بعد تخفيف قيود السفر.

وتعتبر الأردن وجهة مثالية لا بد من زيارتها على مدار السنة لقضاء أفضل العطلات لكل من يطمح إلى الابتعاد عن صخب الحياة اليومية والاستمتاع بالتجارب والضيافة المحلية.

نبذة عن “ويجو”

يضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. ويُعدّ “ويجو” من أكثر محركات بحث السفر والفنادق تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وبات “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة “ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسيين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في جاكرتا، وبنغالور، والقاهرة.

نبذة عن “هيئة تنشيط السياحة الأردنية”

تم إطلاق هيئة تنشيط السياحة الأردنية (JTB) رسميًا في مارس 1998 كشراكة مستقلة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق أعلى درجات التميّز وتعظيم دور القطاع السياحي في الأردن عبر اعتماد استراتيجيات تسويق وترويج تُبرز هوية البلاد في أن تكون مقصدا رئيسي ومفضلاً للسائح في الأسواق العالمية.

وتعكس الاستراتيجيات المعتمدة الصورة الحقيقية للمنتج السياحي الأردني، وتروّج للأردن على أنه وجهة ثقافية وطبيعية ودينية وترفيهية ومثالية للمغامرات وإقامة المؤتمرات والمعارض.

وكجزء من خطتها التسويقية، تصمم هيئة تنشيط السياحة وتنفذ برنامجاً متكاملاً للترويج الدولي تشتمل أنشطته على التمثيل، والمعارض التجارية، وورش العمل، والمعارض المتنقلة، والزيارات التعريفية، وإنتاج وتوزيع المواد الإعلامية، والعلاقات العامة.

,لتحقيق أهدافها ، تستخدم هيئة السياحة الأردنية خدمات المكاتب في أوروبا وأمريكا الشمالية.