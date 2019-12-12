وكالة الإعلام العالمية أو أم دي تقود في فئتها، وتتقدم على الصناعة فيما توسع حصة فواتيرها وأسواقها

نيويورك، 12 كانون الأول/ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تصدرت شركة أومنيكوم ميديا غروب (أو أم دي) OMD Worldwide تقرير تصنيف الفوترة العالمي كومفيرجنس على أساس فوترة وكالات الإعلام 2019 وفوترة المجموعات المتوقعة.

ومع توقع فوترة عالمية للعام 2019 بمقدار 19.6 مليار دولار، ومعدل نمو يزيد عن 6.1٪، تتفوق أو أم دي بفارق 1.7 مليار دولار على أقرب منافسيها؛ وتتجاوز بشكل كبير معدل نمو ثابت بنسبة 0.6 ٪ في الصناعة.

ويقول ​​التقرير إنه فيما تحتفي أو أم دي بالربع التاسع على التوالي من نمو الأعمال والاحتفاظ به، وهو الأداء الذي يترجم إلى 3.5 مليار دولار في الفواتير الجديدة – 18 ٪ من إجماليها الحالي – التي أضيفت خلال الفترة 2018-2019، أي أكثر من أي وكالة إعلامية أخرى.

يختتم تقرير تصنيف كومفيرجنس عامًا بدأ بتسمية أو أم دي الوكالة الإعلامية العالمية للعام في إصدار مجلة أدويك التجارية الأميركية الرائدة، وذلك بعد إعادة تنظيمها حول وعد بالعلامة التجارية “باتخاذ قرارات أفضل وأسرع”. طوال العام 2019، تم الاعتراف باستثمارات الوكالة المستمرة في الأفراد والمنتجات والتكنولوجيا للوفاء بهذا الوعد عبر فوز الوكالة بأكثر من 20 جائزة من جوائز الوكالة الإعلامية الإقليمية للعام، وهو أعلى تصنيف في مؤشر فعالية إفي، و 28 ميدالية في مهرجان كان ليونز لهذا العام (أكثر من أي وكالة تتنافس في مهرجان 2019).

يقول الرئيس التنفيذي لشركة أو أم دي وورلدوايد، فلوريان أدامسكي، “بعد أن وسّعنا عمق عرضنا واتساع نطاق قائمة عملائنا في العام 2019، دخلت أو أم دي العام الجديد في وضع قوي بشكل استثنائي بمجرد دخول كل العقود الجديدة للعام 2019 حيز التنفيذ. وفيما نستعد للدخول إلى عقد جديد، أصبحنا أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لتقديم قرارات أفضل وأفكار أفضل ونتائج أفضل للعملاء – بشكل أسرع.”

نبذة حول مجموعة أومنيكوم ميديا

OMD Worldwide هي أكبر شبكة إعلامية في العالم تضم أكثر من 13000 شخص يعملون في أكثر من 100 دولة. في الوقت الذي ينمو فيه العالم بالفرص، يكون المفتاح هو الرد عليها باتخاذ قرارات أفضل وأسرع – الجمع بين الابتكار والإبداع والتعاطف والأدلة لتقديم نتائج أعمال أفضل. حصلت وكالة أو أم دي، وهي وكالة تابعة لمجموعة أومنيكوم ميديا Omnicom Media Group agency ، على جائزة وكالة الإعلام العالمية لمجلة أدويك للعام 2019، وهي تحتل المرتبة الأولى بين أكثر وكالات الإعلام فعالية على مؤشر إفي للفعالية.