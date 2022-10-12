‫وقعت Tuya شراكة استراتيجية مع شركة China Mobile International لتعزيز نموذج الأعمال الجديد للذكاء الرقمي

“تعد شركة China Mobile International شريكًا مهمًا لشركة Tuya ويعمل الطرفان باستمرار معًا على دفع عجلة تطوير إنترنت الأشياء. وبمساعدة China Mobile وشركاء القنوات الآخرين، يمكن للأجهزة الذكية التي تدعم Tuya أن تدخل بسرعة إلى آلاف الأسر في جميع أنحاء العالم. ومن خلال التعاون الاستراتيجي اليوم مع CMI ، ستواصل Tuya اختيار المنتجات عالية الجودة التي تدعم Tuya وحلول الأعمال الكاملة ل CMI ، والعمل معًا لتسريع التنفيذ الناضج للأعمال الذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا”. هذا ما قاله جوني لو، المدير العام لمنطقة LATEM في Tuya Smart .

“تلتزم CMI بتوفير بيئة معلومات أكثر ملاءمة لشركاء شركات الاتصالات والعملاء من المؤسسات ومستخدمي الهواتف المحمولة، والمساعدة في تمكين التحول الرقمي لمختلف الصناعات. ومن خلال الاستفادة من بنيتنا التحتية الرقمية العالمية والنظام البيئي لإنترنت الأشياء في Tuya ، نتطلع إلى إنشاء نظام بيئي معًا من خلال هذا التعاون، وتوفير خدمات استخبارات رقمية كاملة للشركات داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها”. هذا ما قاله كولين وانغ، العضو المنتدب لشركة CMI لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

CMI تستكشف سوق إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال منصة إنترنت الأشياء الذكية الشاملة RINGA

تأسست CMI ، وهي شركة تابعة لشركة China Mobile ، رسميًا في هونغ كونغ، الصين في ديسمبر 2010 لتقديم خدمات أفضل لتلبية الطلب المتزايد في سوق الاتصالات الدولية. وبالاستفادة من الدعم القوي من قبل China Mobile ، توفر CMI خدمات وحلول اتصالات دولية شاملة للشركات الدولية وشركات الاتصالات ومستخدمي الهواتف المحمولة. توفر CMI iSolutions 5 ركائز للخدمات للعملاء العالميين من المؤسسات، بما في ذلك تكامل الشبكة السحابية والاتصال ومركز البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء. تغطي محفظة خدماتها أكثر من 50 حلًا صناعيًا عبر الخدمات اللوجستية والمالية والتصنيع والبيع بالتجزئة بالإضافة إلى حلول لتكامل الشبكات السحابية والشركات متعددة الجنسيات وقطاعات إنترنت الأشياء وما إلى ذلك، مع الالتزام بمساعدة الشركات على توسيع أعمالها العالمية بشكل أكثر كفاءة.

مع التوسع المستمر في نطاق تطبيقات إنترنت الأشياء العالمي، أطلقت CMI RINGA ، وهي منصة IoT PaaS ، تدمج خدمات إنترنت الأشياء الشاملة في الأجهزة والأنظمة الأساسية والتطبيقات. تربط RINGA بين مزودي خدمات إنترنت الأشياء العالميين ومصنعي الأجهزة الذكية وتجار التجزئة لأجهزة إنترنت الأشياء لمساعدة الشركات والمشغلين العالميين على بناء تطبيقات إنترنت الأشياء الشاملة بسرعة.

من خلال التعاون المتعمق بين الطرفين، طورت CMI تطبيق RINGA + APP الذي يربط مختلف فئات وعلامات تجارية للأجهزة المنزلية الذكية بالمنصة. في المستقبل، سيتم توسيع منصة RINGA + لتشمل الشقق الذكية والفنادق الذكية والمكاتب الذكية والمصانع الذكية وغيرها من سيناريوهات التطبيقات الذكية المتنوعة لزيادة تلبية احتياجات تطبيق إنترنت الأشياء لجميع مناحي الحياة.

قدمت Tuya حل Cube Solution في GITEX لدعم العملاء العالميين من خلال مساعدتهم على إنشاء منصات إنترنت الأشياء الخاصة بهم

وبصفتها مزودًا عالميًا لخدمات منصة تطوير إنترنت الأشياء، تلتزم Tuya بتزويد شركائها بدعم النظام الإيكولوجي المفتوح والمحايد لإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة والقيمة. اعتبارًا من 30 يونيو 2022، كان لدى Tuya أكثر من 629,000 مطور في أكثر من 200 دولة ومنطقة، مع أكثر من 2,200 فئة منتجات ممكنة. كما عرضت Tuya حلها Cube Solution في GITEX Global 2022 .

حل Cube Solution هو حل خاص لنشر خدمة إنترنت الأشياء تم إطلاقه في وقت سابق من العام. ضمن حل Cube Solution ، يمكن للمطورين إنشاء منصة إنترنت الأشياء الخاصة القابلة للتطوير للتعامل مع إدارة الأجهزة والاتصال وتطوير التطبيقات وتحليلات البيانات. يسمح حل Cube Solution للشركات بتوصيل أجهزة إنترنت الأشياء وإدارتها، وتطوير التطبيقات بسرعة، وتوفير خدمات أمن البيانات، والتوسع التلقائي للنظام، وكل ذلك مدعوم ب IoT PaaS المثبتة من Tuya . يساعد حل Cube Solution المؤسسات على مواكبة الطلب المتغير باستمرار على تقنيات إنترنت الأشياء في الأعمال التجارية وإنشاء عمليات منصة إنترنت الأشياء المخصصة لكل قطاع صناعي وكل سيناريو بسرعة.

ويوضح التعاون بين Tuya و CMI أن كلا الطرفين سيجمعان بين المزايا التقنية والبيئية لتعزيز حلول إنترنت الأشياء في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا وتحسين القدرة على تقديم الحلول في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، ستأخذ Tuya هذه الفرصة كفرصة لتنمية أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا باستمرار، وتعزيز تنفيذ المشاهد الذكية باستمرار، وتوفير المزيد من حالات التطبيق وموارد السوق لشركاء النظام البيئي.

نُبذة عن شركة Tuya Smart

شركة Tuya Smart (بورصة نيويورك: TUYA, HKEX: 2391) هي شركة تكنولوجيا رائدة تركز على جعل حياتنا أكثر ذكاء. تقوم Tuya بذلك من خلال تقديم منصة سحابية تربط مجموعة من الأجهزة عبر إنترنت الأشياء. من خلال بناء معايير الترابط، تجسر Tuya الاحتياجات الذكية للعلامات التجارية ومصنعي المعدات الأصلية والمطورين وسلاسل البيع بالتجزئة عبر مجموعة واسعة من الأجهزة والصناعات الذكية. تعمل حلول Tuya على تمكين الشركاء والعملاء من خلال تحسين قيمة منتجاتهم مع جعل حياة المستهلكين أكثر ملاءمة من خلال تطبيق التكنولوجيا. من خلال أعمالها التجارية المتنامية SaaS ، تقدم Tuya حلول أعمال ذكية لمجموعة واسعة من القطاعات. منصة الشركة مدعومة بتكنولوجيا رائدة في الصناعة كاملة مع حماية البيانات وأمنها الصارمين. تتعاون Tuya مع الشركات الرائدة المدرجة في قائمة Fortune 500 من جميع أنحاء العالم لجعل الأمور أكثر ذكاء، بما في ذلك Philips ، و Schneider Electric ، و Lenovo وغيرها الكثير.