‫ وقعت Sungrow أكبر اتفاقية توزيع في أستراليا لِـ 2 جيجاوات مع Solar Juice

سيدني, 9 ماي/أيار 2022/PRNewswire/ — وقعت Sungrow، المزود العالمي الرائد لحلول العاكس لمصادر الطاقة المتجددة، عقد لتوريد 2 جيجاوات لعاكسات كهروضوئية ونظام التخزين والبطاريات، إلخ، مع شركة Solar Juice، أحد شركاء التوزيع منذ مدة طويلة في أستراليا. إن سعة 2 جيجاوات تجعل هذا العقد هو الأكبر والأكثر شمولا الذي شهده سوق الطاقة الشمسية الأسترالي على الإطلاق.

تعمل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية في أستراليا، كمحرك لنمو سوق الطاقة الشمسية، وستستمر في زيادة انتشار الطاقة الكهروضوئية و أنظمة تخزين الطاقة في المستقبل القريب. مع ملاحظة هذا الاحتمال، بدأت Sungrow و Solar Juice هذا التعاون غير المسبوق لخدمة طلبات العملاء المزدهرة بشكل أفضل. ستقدم Sungrow مجموعة منتجات Solar Juice الكاملة، بما في ذلك المحولات الكهروضوئية وأنظمة التخزين والبطاريات وغيرها من الملحقات، والتي ستوفر العديد من مشاريع الطاقة الشمسية لعملاء C&I الأستراليين.

“سيساعد إنجاز 2 جيجاوات شركة Sungrow على اقتناص فرص السوق وتعزيز مشاركة العلامة التجارية في أستراليا. كما أنه يمثل دفعة لكلتا العلامتين التجاريتين. من خلال Solar Juice ، سنوفر حلولًا نظيفة وموثوقة ومتجددة لكل عميل”، قال جو تشو، المدير القطري لِـ Sungrow في أستراليا.

وعلق رامي فضة مدير Solar Juice قائلا: “ Sungrow هي شركة رائدة في السوق تتمتع بسمعة طيبة في جودة المنتج وموثوقيته، مدعومة بدعم ممتاز من فريق محلي ناضج. يسعدنا التعاون مع Sungrow للحصول على مثل هذا العقد الضخم للتوريد والتأكد من أن منتجاتها تخدم العملاء المحليين بشكل جيد “.

نبذة عن شركة سنغرو Sungrow

شركة Sungrow المحدودة لإمدادات الطاقة (“ Sungrow “) هي شركة رائدة عالميا وصاحبة العلامة التجارية الأكثر موثوقية عالميا في قطاع محوّلات التيار؛ وقد تجاوزت القدرة الإجمالية لمبيعاتها العالمية من المحوّلات 224 جيجاواط في دجنبر/كانون الأول 2021. تأسست الشركة في عام 1997 من قبل الأستاذ الجامعي تساو رينكسيان، وتعد شركة Sungrow هي الرائدة في مجال البحث وتطوير العواكس الشمسية، مع أكبر فريق متخصص في البحث والتطوير في الصناعة ومجموعة المنتجات الواسعة التي توفر حلول لعاكس الألواح الضوئية ونظم تخزين الطاقة لمتطلبات مولدات الطاقة، والتجارية، والمنزلية، فضلًا عن حلول محطة الألواح الضوئية العائمة المعترف بها دوليًا. وبفضل سجل الشركة الحافل والممتد على مدار 25 عامًا في قطاع الطاقة الكهروضوئية، تُستخدم منتجاتها في محطات توليد في أكثر من 150 دولة. لمزيد من المعلومات عن شركة Sungrow ، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.sungrowpower.com .

نبذة عن Solar Juice

شركة Solar Juice هي شركة أسترالية وموزع بالجملة للألواح الشمسية الكهروضوئية ومحولات الطاقة الشمسية والمكونات وأنظمة الطاقة الشمسية الكاملة. تزود شبكة وطنية من العملاء في كل ولاية وإقليم في أستراليا. لمزيد من المعلومات عن شركة Solar Juice ، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://solarjuice.com.au/