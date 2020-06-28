وقعت شركة اكولوج انترناشونال وشركة سيمنز للطاقة اتفاقية تعاون استراتيجي لتوحيد جهودهما من أجل تقديم حل فعال لمعالجة مياه الصرف الصناعي

– من المقرر أن يثمر هذا التعاون عن خدمة عملائها في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات لتوفير حل من شأنه إجراء المعالجة المحلية لمياه الصرف الصناعي المحتوية على النفايات المستنفدة الكاوية والخطرة.

– يجلب هذا التحالف الاستراتيجي للأسواق المحلية تقنية Zimpro® للأكسدة بالهواء الرطب المُسجلة ببراءة اختراع، على أن تتولى سيمنز توفير هذه التقنية وتتولى Ecolog تشغيلها وصيانتها.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، , 29 يونيو / حزيران 2020 /PRNewswire/ — أُبرمت اتفاقية تعاون بين كل من شركة ECOLOG International العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات المتكاملة والتقنية وحلول البيئة والطاقة والخدمات اللوجستية والخدمات الهندسية والإنشاءات، وشركة حلول المياه التابعة لشركة سيمنز للطاقة باعتبارها إحدى الجهات الدولية الرائدة في تقديم الحلول المتطورة لمعالجة مياه الصرف. وتهدف الاتفاقية إلى توفير خيار فعال موجه بالخدمة لقطاع المياه ومياه الصرف. تمتلك سيمنز علامة تجارية تحظى بثقة عالية في مجال معالجة مياه الصرف، وتقترن تلك الإمكانات بمحفظة Ecolog ذات الخدمات المتكاملة التي تشمل نموذج التصميم والبناء والتشغيل، ومن ثمَّ ينشأ عن هذا الاتحاد فريق بالغ القوة وتقديم قيمة مفترضة هائلة للعملاء.

Ecolog International و سيمنز للطاقة وقعتا اتفاقية تعاون استراتيجي لتوحيد جهودهما من أجل تقديم حل فعال لمعالجة مياه الصرف الصناعي

اليوم أصبحت مياه الصرف الصناعي هي من أكبر المصادر المنتجة من صناعة الطاقة، ما كان له أبلغ الأثر السلبي على البيئة وموارد المياه طوال القرن الماضي. ومع تعاظم الطاقة الاستيعابية لهذه الصناعة والتعقيد الذي تعانيه مختلف جوانب أعمال النفايات، أصبح من الأهمية بمكان الاستفادة من الحلول المتطورة والمتكاملة لتلبية احتياجات المعالجة واستيفاء اشتراطات التشريعات المعنية بالبيئة.

الاتفاقية الاستراتيجية تتمثل بدمج نظام Zimpro® للأكسدة بالهواء الرطب من سيمنز و حلول PACT® للمعالجة البيولوجية لتكون جزءًا من الخدمات الشاملة التي تقدمها حلول Ecolog لمعالجة مياه الصرف. كما يتمثل الهدف من هذا التعاون في تطوير المشروعات التي تتطلب خدمة كاملة لمعالجة وتدوير مياه الصرف محليا.

وقد علق على فيزافاي الرئيس التنفيذي لمجموعة Ecolog International على هذه الاتفاقية قائلاً: “نستبق احتياجات عملائنا عن طريق توفير حلول متطورة ومتكاملة لهم محليًا وتمكينهم من التركيز على إدارة عمليات الإنتاج وتعظيم الإنتاجية عوضًا عن إهدار طاقاتهم على إدارة النفايات والمسائل قليلة الأهمية. وسوف نتمكن من رفع قيمة خدماتنا وتوفير أفضل الحلول في فئتها لعملائنا عن طريق اتخاذ شريك قوي يشاركنا أسلوب الفكر ذاته كشركة سيمنز للطاقة.”

كما صرح أنتوني بينك الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز لحلول معالجة المياه قائلاً: “لابد أن تخضع معالجة مياه الصرف لعملية معقدة ومستنفدة للطاقة ليتسنى الوصول إلى مستوى النقاء المطلوب. ولذا تعمل التقنية المتخصصة التي توفرها سيمنز للطاقة على دعم هذه العملية، كما تعزز اتفاقيتنا مع Ecolog من محفظتنا التقنية التي تنطوي على تقنيات معالجة أساسية وخبرات فنية هائلة في معالجة مياه الصرف، ويقترن كل ذلك بخدمات محلية عالية الأداء تتيح لكل من سيمنز وEcolog التضامن في خدمة قطاع معالجة مياه الصرف بصورة أوسع وعلى النحو اللازم.”

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