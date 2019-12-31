وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يصل إلى عدن للدفع قدما بمسار التنمية من اتفاق الرياض

عدن، اليمن، 31 ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — وصل وفد تابع للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم إلى العاصمة المؤقتة لليمن، عدن، في مهمة تستغرق ستة أيام لتحديد الأولويات لمشاريع التنمية والإعمار التي تخدم المحافظة والمناطق المجارة، انسجاما مع اتفاق الرياض.

وقال رئيس الوفد، مدير إدارة المشاريع والدراسات بالبرنامج المهندس حسن العطاس في تصريح صحفي لدى وصول الوفد إلى مطار عدن الدولي إن زيارة وفد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى محافظة عدن تأتى للتعرف على الاحتياجات العاجلة فى القطاعات الإنمائية المهمة في منطقة عدن والمناطق المجاورة.

وأضاف العطاس أن هذه الزيارة ستشمل القطاعات العامة من التعليم والصحة والمياه والكهرباء وكل ما يلزم من خدمات عاجلة لمدينة عدن، مشيراً في الوقت نفسه إلى وقوف وفد البرنامج على الاحتياجات الهندسية والفنية لمطار عدن، إضافة لمستشفى عدن العام الذي يتلقى الدعم من المملكة عبر صندوق التنمية السعودي وبإشراف من البرنامج على بنائه وتجهيزه، والذى سوف يفتتح خلال الأيام القليلة القادمة.

وسيلتقى وفد البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن في أيام زيارته الستة بمجموعة من مسؤولي الجهات الحكومية والخدمية في المحافظة، ومنظمات المجتمع المدنية والتنموية والقطاع الخاص في المحافظة، بالإضافة إلى قيام الوفد بجولات ميدانية وعقد اجتماعات ورش عمل مع الجانب اليمني، استكمالاً للقاءات ورش العمل المستمرة التي عمل عليها البرنامج مع الجانب اليمني فى مقر البرنامج عقب الإعلان عن اتفاق الرياض، وبحضور رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك سعيد. ويسعى البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن إلى إكمال عملية مراقبة الاحتياجات العاجلة في العديد من القطاعات الرئيسية في عدن وغيرها من المحافظات اليمنية.

ويسعى البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن، من خلال تنفيذ المشاريع، لمساعدة الحكومة اليمنية على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحسين مستويات المعيشة للشعب اليمني.

وهذا يتماشى مع اتفاق الرياض، وقد عقدت عدة اجتماعات ومناقشات بين موظفي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والمسؤولين من محافظة عدن على مدار الأسابيع القليلة الماضية تعزيزا لهذا الاتفاق. تضمنت البعثات بعثة فنية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى عدن لتقييم ودراسة وتأهيل وتحسين مطار عدن الدولي وتحديد الاحتياجات الفنية والبنية اللازمة للمطار.

تضمنت الزيارة التي قام بها الفريق مؤخرًا إلى مطار عدن تقييمًا لمباني المطار ومرافقه ومدرجه، بالإضافة إلى تقييم لحالة الإضاءة والمعدات على المدرج، وفحص أجهزة الملاحة الحالية وقاعات المغادرة والوصول.

شملت الزيارات المتبادلة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومسؤولي المحافظة اجتماعًا لمشرف البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد الجابر، مع رئيس جامعة عدن الدكتور الأخضر ناصر، ومدير وحدة مشاريع الجامعة الدكتور أبو بكر بارحيم في مقر البرنامج في الرياض، لمناقشة الاحتياجات التنموية لجامعة عدن.