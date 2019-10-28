وزارة الصحة السعودية رفع أنشطة التوعية للحد من التبغ

طبقت وزارة الصحة السعودية تحت قيادة معالي الوزير الدكتور/ توفيق الربيعة العديد من المبادرات كجزء من الحراك والتوجه نحو مجتمع صحي يوافق تطلعات رؤية المملكة 2030.

تعتبر المملكة من أوائل الدول التي صدقت على برامج منظمة الصحة العالمية في إطار الحد من التبغ في عام 2005 بتشكيل اللجنة الوطنية للحد من استخدام التبغ. في عام 2017، طبقت اللجنة ضريبة 100% على منتجات التبغ وفرضت قانون عدم التدخين في المرافق العامة كالأسواق التجارية، الحدائق، وأماكن العمل. منعت أيضأ اللجنة إعلانات التبغ وطبقت الحكومة السعودية قوانين للحد من استيراد 60 منتج.

في 2018، قدمت اللجنة مبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية تركز على رفع أنشطة التوعية في السجون بتشكيل سجون خالية من التدخين. تم التعاون أيضاً مع وزارة المالية برفع أسعار منتجات التبغ لصعوبة الوصول إليها من قبل الأطفال والمراهقين. بالإضافة إلى ذلك، تم تدشين موقع إلكتروني لوزارة التجارة يقوم بمراقبة أي تخفيضات على منتجات التبغ في المحلات التجارية وفرض عقوبات على من يقوم بذلك.

وفي غضون ذلك، أنشأت وزارة الصحة إرشادات للحد من استخدام التبغ عن طريق برنامج علاجي سيتضمن تخصيص 900 عيادة في جميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى الأدوية المجانية، كل ذلك يتم لتسهيل سرعة الوصول إلى هذه المراكز. قامت الوزارة أيضاً بتدشين تطبيق إلكتروني على الهاتف يقوم بتقديم خدمات تتضمن نشر التوعية، طرق الوقاية، والعلاج. توجد خاصية مميزة جداً في التطبيق، تتيح الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة باستخدام التبغ.

حققت جميع هذه الجهود والمبادرات ارتفاع بنسبة 213% في زيارات العيادات وخفض في استيراد منتجات التبغ بنسبة 54% في 2019. وقد وصلت نسبة المقلعين عن التدخين إلى 307%.

كان هناك تعاون بين اللجنة وجامعة ماساتشوستس الأمريكية في مجال التبغ. كان هناك تعاون أيضاً مع المسح العالمي لاستهلاك التبغ بين البالغين وتقديم 12,800 استبيان في المملكة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في أتلانتا، والذي عمل على جمع البيانات لاستخدام التبغ بين البالغين في المملكة.

هناك تعاون قوي جداً بين المملكة ومنظمة الصحة العالمية بإعتبار المملكة أول دولة في الشرق الأوسط قامت بتطبيق تغليف اعتيادي لمنتجات التبغ ابتداء من أغسطس 2019. وقد قامت منظمة الصحة العالمية بمنح معالي وزير الصحة الدكتور/ توفيق الربيعة جائزة عالمية نظراً لجهوده الجبارة والغير مسبوقة في محاربة ظاهرة استدام التبغ في مايو 2019 خلال انعقاد الجمعية العامة للدول الأعضاء لمنظمة الصحة العالمية ال 72.

“المملكة العربية السعودية لديها خطط طموحة واستراتيجية محددة للحد من استخدام التبغ وتقليل نسبة التدخين من 12.7% إلى 5% بحلول عام 2030، ونحن نهدف إلى تطبيق برامج مخصصة للمدارس للحد من استخدام التبغ” الدكتور/ توفيق الربيعة.

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