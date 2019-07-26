وزارة السياحة في ولاية كيرالا تطلق حزم السياحة الموسمية لجذب المزيد من السائحين

تريفاندروم، الهند، 29 يوليو 2019 / PRNewswire / – تقدم وزارة السياحة في كيرالا باقات جيدة التخطيط لزيادة تدفق المسافرين إلى الدولة، هذا الموسم. تهدف الوزارة إلى تقديم تجربة السياحة الموسمية الخاصة للمسافرين من الشمال والمناطق الأخرى في الهند.

تركز الخطة على إنشاء حزم موسمية بمساعدة وكالات السفر والفنادق والمنتجعات ودور الإقامة المنزلية. يمكن الوصول إليه من خلال موقع كيرالا السياحي على الانترنت (https://www.keralatourism.org/) أو تطبيق Kerala tourism app. سيشارك في هذا البرنامج حوالي 1500 فندق ومنتجع تابع لوزارة السياحة. سيقدم كل فندق ومنتجع تفاصيل عروضهم الخاصة وحزمهم للسفر إلى كيرالا؛ والتي سيتم تحميلها من موقع كيرالا للسياحة على الانترنت.

نظرًا لأن كيرالا أصبحت مقصدًا مفضلًا بين السياح المحليين، فقد صممت العديد من الفنادق والمنتجعات عروضًا خاصة ومتنوعة على موقع كيرالا للسياحة.

قررت الدائرة الترويج من خلال العروض الترويجية والإعلانات المدفوعة، وبذلك جلب المزيد من السياح إلى الموقع.

مع بداية الموسم السياحي، ستظل الأجزاء الشمالية من الهند تواجه درجات حرارة الصيف، مما قد يدفع السياح إلى زيارة كيرالا لتجربة موسم الرياح الموسمية (https://www.keralatourism.org/monsoon-packages).

يتمثل عامل الجذب الرئيسي في أن منظمي الرحلات السياحية يمكنهم الآن أن يكونوا جزءً من هذا المشروع دون الالتزام باستثمار كبير.

تهدف الوزارة إلى خلق وعي بين السياح حول مدى توافر عروض سياحية جديدة من خلال نشر التفاصيل على مختلف المواقع الإلكترونية، وبالتالي زيادة تدفق السياح إلى الدولة.

للتواصل الإعلامي:

إم آر هاري ” M.R. Hari”

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صورة: https://mma.prnewswire.com/media/953192/Monsoon_Package_Kerala_Tourism.jpg