وزارة السياحة في كيرالا تطلق تطبيقها وتطرح عروضها السياحية الموسمية

تريفاندرام، الهند، 9 أغسطس، 2019 / PRNewswire / – يحتوي تطبيق كيرالا ” Kerala ” السياحي على العديد من المميزات التي يتوقعها المرء في دليل سياحي. وقد قام حوالي 20.000 شخص بتنزيل التطبيق حتى الآن. الهدف من ذلك هو جعل تكلفته خمس روبيات، من خلال توفير خدمة شخصية لكل مسافر.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/958175/Kerala_Tourism_Monsoon_Package.jpg

قامت إنفيس مالتيميديا “Invis Multimedia” بتصميم التطبيق بالكامل.

يتضمن التطبيق تفاصيل أكثر من 500 وجهة سياحية. كذلك يوفر التطبيق تفاصيل عن 78 مهرجانات في كيرالا من خلال التطبيق. يعرض الموقع الالكتروني حوالي 1113 صورة حصرية من كيرالا، من ضمن هذه الصور عالية الجودة، يوجد 200 صورة في التطبيق. وبالمثل، يحتوي الموقع على 764 مقطع فيديو من الوجهات والمهرجانات في كيرالا؛ بينما يحتوي التطبيق على 294 مقطع فيديو. يمكنك تنزيل التطبيق من هنا: https://www.keralatourism.org/mobile-applications/official-app

العروض الموسمية

تتوفر باقات العروض السياحية الموسمية التي تم إطلاقها خصيصًا هذا الموسم الموسمي في التطبيق والموقع الالكتروني الخاص بوزارة السياحة في كيرالا. كما تتوفر معلومات مفصلة عن العروض في موقع كيرالا السياحي www.keralatourism.org.

هناك حوالي 162 باقة سياحية، منها 106 باقة تقدمها الوكالات السياحية. وهناك أيضًا 65 مقدم خدمة يشاركون في عروض الباقات السياحية الموسمية، تفضل بزيارة: https://www.keralatourism.org/monsoon-packages.

تلقينا حتى الآن أكثر من مائة استفسار عن هذه العروض السياحية.

الاستبيان الخاص بالمراحيض

نشر تطبيق وموقع السياحة في كيرالا معلومات حول 914 دورة مياه، وسيتم إضافة معلومات عن 152 مرحاضًا قريبًا. مع إضافة المزيد من المراحيض، يتم اختيار كل مرحاض بعد الفحص الشخصي وضمان نظافة المراحيض. كخطوة تالية، سيتم أيضًا إضافة مراحيض عامة في محطات الحافلات وجوانب الطرق (والتي قد لا تكون صحية). يمكن رؤية ثلاث إلى أربع صور مرجعية للمراحيض في التطبيق بحيث يمكن للمستخدم التعرف على جودة المراحيض من خلال عرضها في التطبيق نفسه.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/958175/Kerala_Tourism_Monsoon_Package.jpg

للتواصل الإعلامي:

إم آر هاري ” M.R. Hari”

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