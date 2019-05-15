وحدة جي أيه سولار نصف الخلوية الأحادية البيرك، خيار جديد لمنتجات عالية الكفاءة للسوق الكورية الجنوبية

بكين، 15 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جي أيه سولار، وهي شركة مصنعة لمنتجات طاقة شمسية عالية الأداء، أنها زودت كل الوحدات المبنية على تقنية الوحدة النصف خلوية العالية الكفاءة الأحادية البيركللشركة لمشروع بقدرة 450 كيلو واط في كوريا الجنوبية. جي أيه سولار هي الشركة الأجنبية الأولى المزودة للوحدات نصف الخلوية الأحادية البيرك في البلاد. ويعتبر بناء هذا المرفق الشمسي ذا أهمية عالية لتطبيق الوحدات النصف خلوية الأحادية البيرك العالية الكفاءة، كما ولتطوير سوق الطاقة المتجددة في كوريا الجنوبية.

في نيسان/أبريل 2019، أصبحتجي أيه سولارأول شركة كهروضوئية صينية تحصل على شهادة المنتج من جمعية المعايير الكورية (KS) للوحدة النصف خلوية الأحادية البيرك الـ 395 واط، مما يوفر للعملاء في كوريا الجنوبية الذين يركزون على تخفيض تكاليف الأراضي وصولا أكبر إلى منتجات طاقة شمسية عالية الكفاءة. الأهم من ذلك أن شهادة المعايير الكورية لوحدة الشركة تشهد أن منتجاتجي أيه سولارتلبي المعايير الوطنية في كوريا الجنوبية، مما يعزز من قدرة الشركة التنافسية والاعتراف بالعلامة التجارية في السوق المحلية.

يقع مرفق الطاقة الشمسية الـ 450 كيلو واط في هامينغ غن، غفينغسانغنام بكوريا الجنوبية. إجتازت الوحدات عالية الكفاءة المستخدمة في المشروع الشمسي في اختبار الموثوقية على المدى الطويل ولديها قدرة ممتازة على التكيف البيئي. يمكن أن يؤدي تصميم القائم على الدمج بين الدوائر المتسلسلة والدوائر المتوازية إلى تقليل فقدان الطاقة الداخلي وزيادة كفاءة التحويل وتمكين معامل درجة حرارة أفضل. عند التظليل، تكون الوحدة، بتصميمها النصف خلوي، قادرة على توليد قدر أكبر من الكهرباء مقارنة بالوحدات النمطية، مما يوفر ضمانًا قويًا لموثوقية نظام محطة توليد الطاقة وتحسين توليد الطاقة.

وقال السيد جين باوفانغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةجي أيه سولار: “إن سوق كوريا الجنوبية مهتم للغاية بالوحدات الشمسية عالية الكفاءة. لتلبية الطلب المتزايد من العملاء، ستواصلجي أيه سولارالتركيز على البحث والتطوير وتقديم منتجات وحدات طاقة شمسية عالية الأداء. يلتزم مكتبنا في كوريا الجنوبية بتقديم خدمة ممتازة لتلبية احتياجات العملاء، وتوسيع وجودنا للمساهمة في تطوير صناعة الطاقة الشمسية في المنطقة.