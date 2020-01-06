واي فاي 6 من هواوي يُصنف الرقم 1 عالميا (ما عدا أميركا الشمالية)، حسب ديلورو غروب

شنجن، الصين، 6 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — صُنف واي فاي 6 من هواوي الرقم 1 في السوق العالمي (ما عدا أميركا الشمالية)، حسب تقرير حول الواي فاي العالمي 6 من الربع 3 العام 2018 إلى الربع 3 من العام 2019 من ديلورو غروب، وهي شركة تحليل أسواق وأبحاث مستقلة بارزة.

في تشرين الأول/أكتوبر 2018، أعلن تحالف واي فاي رسميًا عن نظام تسمية جديد تماما لكل أجيال الواي فاي، بحيث يكون واي فاي 6 كاسم مبسط لـ IEEE 802.11a. شبكة واي فاي 6 على واي فاي 5 التي تتمتع بأكثر من أربعة أضعاف الحد الأقصى للنطاق الترددي لكل عميل وعدد العملاء المتزامنين، وبأكثر من ثلاثة أضعاف من الكمون الأخفض. أدت هذه التحسينات إلى اعتماد واي فاي 6 من قبل عدد متزايد من المؤسسات والمدارس والمستشفيات وغيرها من العملاء الرواد لربط كل شيء على شبكات الحرم الجامعي الخاصة بهم. يستخدم هؤلاء المتبنون الأوائل لواي فاي 6 لنشر تطبيقات مبتكرة مثل مؤتمرات الفيديو 4K/8K أتش دي، والتعليم التفاعلي تسجيل الفيديو/تسجيل الصوت، والتطبيب عن بُعد، والروبوتات الذكية.

أحدث تقرير لمجموعة ديلورو هو شهادة على تزايد شعبية واي فاي 6 بين المنؤسسات العالمية. وفقًا للتقرير، نمت الإيرادات الإجمالية لسوق واي فاي 6 العالمي بشكل هائل في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2019، حيث ارتفعت إلى 30 ضعف ما كانت عليه في العام 2018. وفي نفس الفترة، ارتفعت إيرادات واي فاي 4 وواي فاي 5 انخفضت أسواق الواي فاي قليلا. يشير هذا الأداء في السوق إلى أن العام 2019 هو أول عام للاستخدام التجاري لـ واي فاي 6.

تعتبر هواوي شركة رائدة في سوق واي فاي 6. من خلال شبكة AirEngine واي فاي 6، اتخذت هواوي موقع الصدارة في نشر أول شبكة واي فاي 6 على مستوى المؤسسات في شنغهاي منذ العام 2018. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هواوي AirEngine واي فاي 6، التي تدعمها شبكة 5 جي من هواوي، الاختيار المفضل لعدد أكبر من عملاء الصناعة في جميع أنحاء العالم، مما يساعدهم في بناء شبكات واي فاي 6 المثالية مع عدم وجود فجوات تغطية وعدم وجود وقت انتظار وعدم فقدان الحزمة في وضع التجوال. ومن العملاء النموذجيين للشبكة: مترو شنجن في الصين، وملعب جيكوب بارك بشارع باسل في سويسرا، وبنك أيغوس في إيطاليا، وجامعة موندراغون في إسبانيا، وجامعة جوهانزبرغ في جنوب إفريقيا.

وقال ستيفن تشاو، رئيس كامبوس نتويرك دومين، خط منتجات اتصالات البيانات من هواوي: “يسرنا للغاية أن نرى أن هواوي AirEngine واي فاي 6 يُستخدم على نطاق واسع في قطاعات مثل التعليم والحكومة والمؤسسات الكبيرة والتصنيع. هواوي AirEngine واي فاي 6 يساعد المزيد من المؤسسات من جميع الأحجام على إنشاء شبكات تتمحور حول تجربة المستخدم لزيادة كفاءة المكاتب والإنتاج، مما يمهد الطريق لنشر الخدمات الرقمية على نطاق واسع وتسريع التحول الرقمي.”

تُعزى ثقة العملاء في هواوي واي فاي 6 إلى استثمار هواوي المستمر وتفانيها في صناعة واي فاي 6.

تم انتخاب أسامة أبو المجد، كبير خبراء شركة هواوي، رئيسًا لمجموعة العمل IEEE 802.11ax للعام 2014، مما أدى إلى ضخ رؤيته في المسايرة المستمرة في اتجاه تطوير معايير صناعة واي فاي 6.

تحتل مساهمة هواوي في المقترحات القياسية لمعايير واي فاي 6 المرتبة الأولى بين بائعي الأجهزة.

في تشرين الأول/أكتوبر 2017، أطلقت شركة هواوي أول شبكة واي فاي 6 أيه بي التجارية. منذ ذلك الحين، قامت هواوي بتوسيع محفظة واي فاي 6 الخاصة بها باستمرار من خلال إطلاق منتجات وحلول مبتكرة مصممة وفقًا لسيناريوهات مختلفة.

انضمت هواوي إلى تحالف الطيف العريض اللاسلكي العريض لاستكشاف ابتكارات التدريس القائمة على واي فاي 6 واستخدام الحالات في إحدى الجامعات الإسبانية.

في المستقبل، ستواصل هواوي العمل مع الشركاء في مرحلتي التمهيد والإنتاج في جميع أرجاء الصناعة، والتركيز على السيناريوهات الخاصة بالصناعة، وتقديم حلول شبكة واي فاي 6 المثالية للتطبيقات الرقمية الجديدة. ستواصل هواوي أيضًا تقديم منتجات وحلول سلسلة AirEngine واي فاي المدعومة من شبكة 5 جي هواوي لمساعدة الشركات على إنشاء شبكات حرم جامعية لا تتأثر بالمستقبل ومتصلة بالكامل.

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