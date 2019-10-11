واربلاي تنضم إلى برنامج ماستركارد ستارت باث

– الاستعانة بشركة واربلاي في برنامج ستارت باث من خلال حل “لوحة المدفوعات”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — تم اختيار شركة واربلاي “Warply”، الشركة الأوروبية المرموقة في مجال التقنيات المالية والولاء، باعتبارها إحدى ثمان شركات عالمية ناشئة للانضمام إلى برنامج ماستركارد ستارت باث “Mastercard Start Path”، وهو البرنامج الحائز على جوائز لمشاركة الشركات الناشئة الكبيرة. وتعد واربلاي أولى الشركات اليونانية والقبرصية التي تشارك في برنامج ستارت باث منذ تدشينه في 2014، وتم اختيار واربلاي من بين أكثر من 1,500 متقدم من جميع أنحاء العالم.

والتحقت واربلاي ببرنامج ستارت باث من خلال حلها المبتكر “لوحة المدفوعات” “ Payments Keyboard “، وهي لوحة مفاتيح أًصلية خاصة بالجوال تستفيد من فهم اللغة الطبيعية (NLU) بالأجهزة وتقدم خدمات الدفع المالي والتجزئة الشخصية مثل الدفع عبر الجوال والمعاملات بين الأعمال من خلال تطبيقات الرسائل.

ويدعم تطبيق لوحة المدفوعات بالفعل العديد من الحالات المصرفية والتي تتضمن المعاملات بين النظراء، وبين النظراء والأعمال، والمدفوعات في الوقت الفعلي، والمدفوعات باستخدام البطاقة من خلال تحويل الرصيد، والقروض والتأمين متناهي الصغر. ويميز التطبيق ذاته من خلال منهجه القائم على “العميل أولاً” ونموذج الشراكة المالية.

وكجزء من برنامج ستارت باث لستة أشهر، سيتاح أمام واربلاي مدخل إلى الدعم التشغيلي، والخبرات التقنية، والمشاركة التجارية مع منظومة ماستركارد العالمية وفرصة لتأمين استثمارات استراتيجية.

وفي هذا الشأن، تشير إيمي نيل “Amy Neale”، نائب رئيس مجلس الإدارة والمسئول العالمي لبرنامج ماستركارد ستارت باث، “عندما تجتمع المؤسسات والشركات الناشئة للعمل، نحن نشاهد الابتكار الذي يقود في النهاية إلى تقديم حلول واقعية وتحقيق نجاحات”. وتضيف، “وفي ماستركارد، نحن نجوب العالم بحثًا عن أفضل الشركات الناشئة مثل واربلاي التي على استعداد لتشكيل مستقبل التجارة”.

“نستهدف أن تكون لوحة مدفوعات واربلاي مركزًا بديهيًا للخدمات المالية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة. وللإسراع من توزيع هذه التجربة الفريدة سندشن تطبيق لوحة مفاتيح مسجل الملكية خاص بالعميل في الربع الثاني من 2020، يستفيد من منظومة ماستركارد والبنية التحتية لواجهة برمجية التطبيق PSD2 من شركائنا الماليين الحاليين. ونشعر بالحماس الشديد تجاه الانضمام إلى برنامج ستارت باث، خاصة أنه يكمل مجموعتنا التالية من إعلان التمويل للوحة المدفوعات”.

نبذة عن واربلاي

تعد واربلاي إحدى أكبر الشركات الأوروبية المتخصصة في المدفوعات الرقمية وبرامج الولاء والمكافأة، وتعمل الشركة في أوروبا الشرقية، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والهند و3 دول أخرى، حيث تقدم حلولاً مبتكرة في الولاء وإدارة علاقات العملاء، والخدمات المصرفية عبر الجوال والمدفوعات الرقمية. وبعد نيلها العديد من الجوائز، تعد واربلاي اليوم شركة مرموقة في تسويق السحابة وصناعة المدفوعات الرقمية، وتم تسميتها للعام الرابع على التوالي باعتبارها “شركة الجوال الأكثر ابتكارًا في 2019”.

يمكنك قراءة المزيد على الموقع الإلكتروني: www.warp.ly https://warp.ly/keyboard-payments

للاتصال:

ماريا باتسي “Maria Patsi”

4175- 323- 210- 30+

info@warp.ly

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1009011/Warply_mastercard.jpg

Source: Warply