واتساب تتعاقد مع الشركة المصرية العالمية سيكونس ، كموفرة لحلول واتساب بزنس

القاهرة, 3 نوفمبر / تشرين ثاني 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة سيكونس، وهي شركة مصرية المنشأ وموفرة عالمية بارزة كمنصة اتصالات خدمية (CPaaS Provider) ، عن توقيع صفقة مع شركة واتساب لتصبح مزودة حلول لخدمة واتساب بزنس ((WhatsApp Business. وعليه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الكبرى في جميع أرجاء العالم الاستفادة من هذه الخدمة لعرض منتجاتها وخدماتها الأخرى، فضلًا عن التواصل مع عملائها.

واتساب– وهي شركة تابعة لشركة Facebook Inc.، و تحظى بشعبية استثنائية بين المستهلكين حيث لديها أكثر من 2 مليار مستخدم نشط في 180 دولة. ويُنظر إلى واتساب بزنس كأداة جذابة تضمن تجربة قيمة للتواصل مع العملاء. بالنسبة للشركات الصغيرة، تعتبر واتساب مساعد اتصالات رقمي مباشر أما بالنسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، فإنها تدعم اتصالات المؤسسات على نطاق عالمي لتوفير دعم العملاء وتقديم الإخطارات المهمة.

تقدم سيكونس حلول واتساب بزنس كجزء من منصة الاتصالات الخاصة بها (Communications Platform)، حيث أنها تجمع بين العديد من حلول التواصل و واجهات برمجة التطبيقات التي تساعد الشركات على تبني تقنيات فعالة لتعزيز اتصالاتها. أطلقت سيكونس أيضًا احدث منتجاتها الرقمية CEQUENS Chat وهي واجهة ويب تكميلية تسمح للعلامات التجارية بالتفاعل مع العملاء على منصة الرسائل التي يفضلونها، بما في ذلك واتساب بزنس وفيسبوك ماسينجر وآبل تشات وغوغل تشات وأس أم أس والمزيد. تجمع CEQUENS Chat بين منصات المحادثة المتعددة في واجهة واحدة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة و يعمل هذا على دمج نهج القنوات المتعددة الكامل لشركة سيكونس تجاه التحول الرقمي، ويدمج عمليات دعم العملاء في منصة واحدة متكاملة.

من خلال دمج واجهة التطبيقات التفاعلية لواتساب بزنس (WhatsApp Business API) ، ستوفرسيكونس للشركات قناة اتصال ثنائية الاتجاه مع العملاء من خلال أنواع مشاركة متعددة (Template/Session)

يقول كريم خورشيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيكونس: “نحن دائمًا نتبنى أعلى المعايير ونستخدم أحدث التقنيات عندما يتعلق الأمر بالاتصالات. أن تصبح شركتنا موفرًا عالميًا لحلول واتساب بزنس هى خطوة مهمة إلى الأمام لعملائنا. لدينا الآن الأدوات اللازمة لزيادة الترويج ونشر نظام أساسي شامل يلبي احتياجات كل قطاع أعمال بالطريقة الأكثر ملائمة.”

ويشدد وائل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في سيكونس على أهمية الخدمة، قائلاً: “تعتبر صناعة الاتصالات متبنية مهمة لجميع الحلول الرقمية بما في ذلك واتساب بزنس. نحن نسعى لتقديم الخدمة لعدة قطاعات بما في ذلك قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والخدمات اللوجستية والسفر. ومع CEQUENS Chat ، تعتبر واتساب بزنس أداة إنتاجية مجربة ومختبرة.”

يمكن الآن للشركات فى مختلف الصناعات التواصل معسيكونسوطلب عرض توضيحي مجاني لتجربة التشغيل العملي لحلول واتساب بزنس.

حول سيكونس

سيكونس هي شركة عالمية رائدة مزودة لمنصة الاتصالات كخدمة(CPaaS provider) تهدف إلى سد فجوات الاتصال في عالم تحركه الاتصالات.

توفرسيكونس واجهات برمجة تطبيقات اتصالات متعددة القنوات تمكن المؤسسات والمطورين من التواصل مع قاعدة عملائهم في جميع أنحاء العالم.

بصفتها رائد أعمال في شبكة إنديفور Endeavor Entrepreneur وعضو مشارك في منظمة جي أس أم أيه (GSMA) وحاصلة على شهادة الأيزو، تلعب سيكونس CEQUENS دورًا محوريًا في تحويل الاتصالات التجارية في المنطقة.

منصة الاتصالات Communications Platform، المتوافقة مع PCI/DSSالمملوكة لشركة سيكونس، تستفيد من أحدث التقنيات وتتميز بمجموعة شاملة من الخدمات التي تركز على الحلول المرنة والقابلة للتطوير والعملية من حيث التكلفة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع سيكونس الإلكترونيwww.cequens.comأو التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي hello@cequens.com.

ألن يوسف – مدير الاتصالات

إيميل: a.youssef@cequens.com

+2 01001433046

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