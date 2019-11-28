هيكفيجن تقدم كاميرات عالية الدقة لحديقة الحيوانات في موسكو لمراقبة حيوان الباندا

هانغجو، الصين، 28 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تتشرف شركة هيكفيجن، الشركة العالمية الرائدة الموردة للمنتجات والحلول والمنتجات الأمنية، أن تقدم 20 كاميرا عالية الدقة لحديقة الحيوانات في موسكو لمراقبة وتسهيل الأبحاث التي تُجرى على حيوان الباندا. وتم تنظيم حفل تقديم التبرع في حديقة الحيوانات بموسكو يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر. وحضرت مديرة حديقة الحيوانات في موسكو زفيتلانا أكولوفا ورئيس هيكفيجن في روسيا والدول المستقلة ليبو فنغ حفل التبرع والمؤتمر الصحفي وزارا حيواني الباندا في الحديقة.

قبل ستة أشهر، جاء حيوانا الباندا دينغدينغ وروي إلى حديقة حيوان موسكو من الصين. وهما ينموان حاليا بصورة جيدة للغاية وقد تكيفا تمامًا مع موطنهما الجديد هنا. وهما لم يحصلا على رعاية المربين في الحديقة فحسب، بل حازا على حب الآلاف من الروس أيضا. فيأتي عدد كبير من الزوار لمشاهدة حيواني الباندا كل يوم. من أجل راحة عشاق الباندا، أطلقت حديقة حيوان موسكو أيضًا بثًا على الإنترنت لمشاهدة حيواني الباندا.

وقالت سفيتلانا أكولوفا: “لقد أحصى جمهور البث عبر الإنترنت الذي تم إطلاقه في شهر تموز/يوليو ما يقرب من مليون شخص، ويزداد عدد مرات المشاهدة يوميًا. ومع ذلك، لم تتمكن الكاميرات السابقة المثبتة في الجناح من توفير صور فيديو ملونة عالية الدقة في الليل. أما اليوم، وبفضل زملائنا من هيكفيجن، تتوفر مثل هذه الفرصة الآن. لقد استبدلنا بالفعل بعض الكاميرات القديمة بكاميرات حديثة، والآن لا يمكن فقط لزوار حديقة حيوان موسكو، بل أيضًا لجمهور الإنترنت من جميع أنحاء العالم أن يشاهد طفلينا الباندا الرائعين، روي ودينغدينغ، حتى في الليل. نشكر شركاءنا الصينيين على توفير هذه الفرصة.”

ووفقًا لأكولوفا، ستسمح الكاميرات الجديدة أيضًا لعلماء الحيوان بمراقبة حيواني الباندا في الليل وتسجيل أي تغييرات في سلوكهما، الأمر الذي له أهمية كبيرة للبحث والحفظ والتكاثر لهذا النوع الفريد.

كجزء من حفل التبرع، تم التقاط صور لفحص الباندا بواسطة مربي الحديقة بواسطة الكاميرات الجديدة للبث المباشر. يمكن للناس من جميع أنحاء العالم أن يروا كيف يصعد روي بشكل هزلي الموازين لوزنه، وكشف أسنانه لإجراء الفحص البدني، ومد قدمه دون خوف استعدادا لأخذ عينات من دمه – كل هذه اللقطات الرائعة متاحة أيضًا على الإنترنت.

قال ليبو فنغ: “حيوانات الباندا العملاقة حيوانات ودية للغاية وسلمية، وهي واحدة من الرموز الرئيسية للصين وغالبًا ما ترتبط بالثقة والود والوئام. تلتزم هيكفيجن بتطوير هذه القيم في أعمالنا. جنبا إلى جنب مع مزود الخدمة السحابية تراسير، التي تساعد على تنظيم البث، يسرنا أن عددًا كبيرًا من الناس لديهم الفرصة الآن للتعرف على حيواني الباندا دينغدينغ وروي، ويمكننا المساعدة في ضمان حمايتهما من خلال تقنياتنا الرائدة في الصناعة.”

تجدر الإشارة إلى أن الكاميرات المثبتة تشمل كاميرا ColorVu المتطورة. بفضل التكنولوجيا المبتكرة، سيتمكن عشاق الباندا من جميع أنحاء العالم من مشاهدة الحيوانين على الإنترنت بدقة عالية والوان 24 ساعة في اليوم! والآن، يمكن للزوار معرفة المزيد عن الأنشطة الليلية لحيواني الباندا.

تلتزم هيكفيجن بحماية البيئة وتدعم بنشاط المشاريع والمبادرات الدولية لحماية الحيوانات النادرة. تستخدم هيكفيجن منتجات وحلولا مبتكرة لدعم البحوث البيئية والمبادرات البيئية، والتنوع البيولوجي الغني. هذا العام، في منطقة أمور، تم تركيب كاميرات هيكفيجن في أعشاش اللقالق الشرقية the Oriental storks، وهي واحدة من أندر الطيور في الشرق الأقصى الروسي. بمساعدة من الكاميرات، شهد علماء الطيور والجمهور عبر الإنترنت ولادة 14 من اللقالق ولحظة قيامها برحلة طيرانها الأولى.

نبذة عن هيكفيجن

هيكفيجن هي المورد البارز في العالم للمنتجات والحلول الأمنية. وبفضل تمتعها بفريق بحث وتطوير شامل وعالي الخبرة، تصنع هيكفيجن محفظة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لطائفة واسعة من الأسواق الرأسية. بالإضافة إلى صناعة الأمن، مددت هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجات هيكفيجن أيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزم هيكفيجن بأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمها هيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com

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