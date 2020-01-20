هيكفيجن تعرض أحدث التقنيات المبتكرة في معرض إنترسك 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — ستعرض شركة هيكفيجن، الشركة العالمية الرائدة الموردة للمنتجات والحلول والمنتجات الأمنية، أحدث تقنياتها في معرض إنترسك 2020، أكبر معرض للصناعة الأمنية في الشرق الأوسط الذي يعقد في الفترة بين 19-21 من يناير، في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن التقنيات والتطبيقات الناشئة أتاحت إمكانيات جديدة لصناعة الأمن. هذا العام، يمكن للزوار تجربة منتجات وحلولهيكفيجنالرائدة في السوق للمستخدمين في مختلف الصناعات.

تصور متعدد الأبعاد

جاء تصورهيكفيجنمتعدد الأبعاد لتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات الأمنية، وإعادة تشكيل أنظمة الأمن وتزويد العملاء بحماية أكثر شمولاً. في كشك عرض الشركة بالمعرض، يمكن للزائرين رؤية الكاميرات المزودة بمجموعات متعمقة من تكنولوجيا الرادار والفيديو، ما يُظهر القدرة على استيعاب ما يحدث خلف النطاق المرئي في مجالا مثل إدارة حركة المرور.

وقال بينسون شو، الرئيس الإقليمي لشركةهيكفيجنفي الشرق الأوسط: “سنقوم بدمج تقنيات رصد الفيديومن هيكفيجنبمستشعرات متعددة، مثل الرادار والمنتجات ذات الصلة، والتي تلبي متطلبات العملاء المختلفة وتوفر الحماية للمستخدمين عبر تقنيات متعددة“.

كاميرات المعلومات المتعددة

تدعم تقنية الذكاء المتعدد خوارزميات متعددة تعمل في وقت واحد على كاميرا واحدة. أحدث كاميراتهيكفيجنالمتعددة المعلومات يمكنها تشغيل العديد من خوارزميات التعليم العميق بالتوازي مع مجموعة من السيناريوهات المعقدة. وفي الوقت نفسه، تقوم هذه الكاميرات بتصور وتحليل البيانات المنظمة لمختلف الأهداف مثل الوجوه والأجسام والمركبات في وقت واحد. تم تصميم هذه الكاميرات لتعزيز الوعي الظرفي في سيناريوهات مثل الطرق الحضرية، لتحديد الانتهاكات واكتشاف أنواع المركبات وأرقام لوحات السيارات.

علاوة على ذلك، يمكن للعملاء أيضًا الاستمتاع بالخدمات المخصصة التي تقدمهاهيكفيجنمثل تطبيق العديد من الخوارزميات في الكاميرات الأمنية وفقًا لسيناريوهات التطبيق المحددة التي يقترحها العملاء، مما يتيح للعملاء اختيار الوظائف بشكل مستقل وإنشاء حل مفصل لاحتياجاتهم.

الكاميرات الحرارية الجديدة والمجدية من حيث التكلفة

مع الاختراقات في التصوير والخوارزميات والتطبيقات الذكية، ستعرضهيكفيجنكاميرا حرارية جديدة ومجدية من حيث التكلفة، وهي مصممة لحماية المحيط والوقاية من الحرائق. تم تصميم هذه الكاميرا الحرارية خصيصًا للمراقبة قصيرة المدى – حتى 70 مترًا – وهي الأنسب لحماية المحيط في المناطق السكنية ومباني المكاتب والمصانع، على سبيل المثال لا الحصر.

حلول رأسية ذكية

ستعرضهيكفيجنحلول صناعة الذكاء الاصطناعي للأسواق والتطبيقات الرأسية. على سبيل المثال، يُمكّن حل محلات مبيعات التجزئة الذكي من هيكفيجنتجار التجزئة من الحصول على فهم واضح لإحصاءات أعمالهم باستخدام الكاميرات الذكية وشبكاتأن في آرونظام إدارة الفيديو. سيتمكن الزوار أيضًا من معرفة كيف يتعرف نظام المرور الذكي منهيكفيجنعلى لوحات ترخيص المركبات لإدارة حركة المرور على الطرق ومناطق وقوف السيارات باستخدام صندوق الفيديو الرملي للعرض.

وأوضح بنسون بالقول: “يمكننا الآن مساعدة البنوك على حماية الموظفين والعملاء والمكاتب الفرعية ومناطق أجهزة الصراف الآلي، وكذلك مساعدة تجار التجزئة على فهم وتيرة حركة الزبائن في متاجرهم وتحسين استراتيجيات التسويق الخاصة بهم، مع مساعدة سلطات المدينة في الوقت نفسه على الحد من الازدحام والتلوث عبر حلول إدارة المرور الذكية.”

وستعرض هيكفيجن في إنترسك أيضًا منتجات ذكية، بما في ذلك الكاميرات المزودة بتقنيات AcuSense، والتي يمكن أن توفر تنبيهات دقيقة للعملاء لمنع التسلل؛ الكاميرات المزودة بتقنيات ColorVu، لتوفير التصوير الملون عالي الجودة للرؤية الليلية للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الزوار أيضًا من رؤية مجموعة واسعة من المنتجات والابتكارات الجديدة، مثل منتجات الإنذار ومحطات التعرف على الوجوه وإلكترونيات السيارات ومنتجاتالليد وهيك سنترال، وغيرها الكثير.

تفضلوا بزيارة كشك هيكفيجن في SA-C12 لاستكشاف معلومات وفرص إضافية.

نبذة عن هيكفيجن

هيكفيجن هي المورد البارز في العالم للمنتجات والحلول الأمنية. وبفضل تمتعها بفريق بحث وتطوير شامل وعالي الخبرة، تصنع هيكفيجن محفظة كاملة من المنتجات والحلول الشاملة لطائفة واسعة من الأسواق الرأسية. بالإضافة إلى صناعة الأمن، مددت هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجات هيكفيجن أيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزم هيكفيجن بأعلى جودة وأما، ن في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمها هيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com