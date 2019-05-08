هيكفيجن تطلق حلول أمن جديدة تيربو أتش دي أكس

هانغجو، الصين، 8 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلقت شركة هيكفيجن، الشركة العالمية الرائدة الموردة للمنتجات والحلول والمنتجات الأمنية، الجيل الأحدث من سلسلة كاميرات تيربو أتش دي أكس، وهو نظام كامل يساعد في وقف المقتحمين في الوقت الحقيقي وتجنب الأضرار وفقدان الملكية.

من المراقبة السلبية إلى الردع النشط، في مجموعة واسعة من التطبيقات

تحتوي سلسلة كاميرات هيكفيجن تيربو أتش دي أكس على كاشف مدمج يلتقط ضوء الأشعة تحت الحمراء المنبعث من الأجسام البشرية، ويميزه عن “الضوضاء” المرئية الأخرى. بمجرد اكتشاف الكاميرا للمقتحم المحتمل، تومض صفارات الإنذار المدمجة الضوء الأحمر والأزرق وتصدر صوتًا مدويا بهدف تخويف المقتحم بعيدًا.

يمكن أن تدعم سلسلة تيربو أتش دي أكس مجموعة واسعة من عمليات حماية النظام الأمني ​​ونظام الحماية من أجل التحذير وجمع الأدلة بعد وقوع الحادث. وهو يُمكِّن من تحويل نهج المراقبة التقليدية والتحقيق بعد الحادث ويساعد على تغيير حماية المحيط من المراقبة السلبية إلى الردع النشط من أجل حماية الأشخاص والأصول. يمكن استخدامه في المستودعات والمساكن ومحلات المجوهرات وأكثر من ذلك.

نظام متكامل من النهاية إلى النهاية

الأهم من ذلك، أن تيربو أتش دي أكس هو نظام متكامل وموحد، يضم أجهزة أمامية متصلة بأجهزة خلفية وتطبيق بعيد. نظرًا لأن جهاز إنذار الواجهة الأمامية يرسل تحذيرًا للمقتحمين المحتملين، فإن النظام يطلق أيضًا إنذارًا في الجهة الخلفية لإخطار موظفي الأمن. يمكن للمستخدمين أيضًا تلقي معلومات الإنذار عن بُعد، عبر تطبيق على أجهزتهم المحمولة.

وتخفيض أفضل لمعدل الإنذارات الكاذبة

يمكن أيضًا دمج كاميرات تيربو أتش دي أكس مع أجهزة تسجيل فيديو رقمي أكيوسنس المتطورة من هيكفيجن. تتجاهل تقنية الحد من الإنذارات الخاطئة الذكية في مسجلات الفيديو الرقمية هذه الحركات غير ذات الصلة التي تلتقطها الكاميرا – مثل المطر والأوراق والحيوانات – والتركيز بدلاً من ذلك حصريًا على حركة البشر أو المركبات. يعمل هذا الحل المتكامل معًا على تقليل عدد الإنذارات الكاذبة بشكل كبير ويضمن تركيز موظفي الأمن على الأهداف الفعلية لزيادة الكفاءة.

البناء على وظيفية مثيرة للإعجاب بالفعل

كل هذا يعتمد على الأداء المذهل الذي تم توفيره بواسطة مسجلات الفيديو وكاميرات تيربو أتش دي من هيكفيجن منذ إطلاقها في العام 2013. بالإضافة إلى وضوح صورة أتش دي المذهلة، قدمت منتجات تيربو أتش دي خلال الست سنوات الماضية مجموعة كبيرة من الابتكارات إلى السوق، بما في ذلك النطاق الترددي الفائق واستخدام التخزين وتسجيل الفيديو الخفيف الضوء جدًا – كل ذلك يساعد العملاء على تحسين أمانهم وحماية المحيط.

يقول فرانك تشانغ، رئيس المركز الدولي للمنتجات والحلول في هيكفيجن، “مرة أخرى، نقدم أفكارًا جديدة وإمكانيات جديدة للصناعة. عادة، يتم البحث في سجلات المراقبة بالفيديو فقط عن الأدلة بعد أن عانى شخص ما من عواقب ومع ذلك، قد يتوقف المجرمون عن القيام بأعمال إضافية إذا اعتقدوا أنهم تم اكتشاف سلوكهم. من خلال إيقاف المتسللين فورا، يمكن أن تساعد كاميرات هيكفيجن تيربو أتش دي أكس عملاءنا على تجنب الأضرار الباهظة وفقدان الممتلكات “.

نبذة عن هيكفيجن

هيكفيجن هي المورد البارز في العالم لمنتجات وحلول المراقبة بالفيديو الابتكارية. وبفضل تمتعها بأقوى فريق بحث وتطوير في الصناعة، تدفع هيكفيجن بالتقنيات الأساسية لترميز الصوت والفيديو، ومعالجة صور الفيديو، وتخزين البيانات ذات الصلة، وكذلك التكنولوجيات المستقبلية التوجه مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، والتعلم العميق. بالإضافة إلى صناعة المراقبة بالفيديو، تمد هيكفيجن وصولها إلى صناعات تقنيات المنزل الذكي، والأتمتة الصناعية وصناعات الكترونيات السيارات لتحقيق رؤياها طويلة الأجل. توفر منتجات هيكفيجن أيضًا ذكاء قويا لمؤسسات الأعمال للمستخدمين النهائيين، ما يمكنها من تمكين عمليات أكثر كفاءة ونجاح تجاري أكبر. تلتزم هيكفيجن بأعلى جودة وأمان في منتجاتها، وتشجع شركاءها على الاستفادة من العديد من موارد الأمن السيبراني التي تقدمها هيكفيجن، بما في ذلك مركز هيكفيجن للأمن السيبراني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لهيكفيجن على: www.hikvision.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/882918/Hikvision_Turbo_HDX.jpg