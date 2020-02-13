هيئة الاعتماد في المملكة المتحدة (يوكاس) تعتمد برنامج ترخيص مكافحة الفساد لمركز “آباك” للتميز

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هيئة الاعتماد في المملكة المتحدة (يوكاس) تعتمد برنامج ترخيص مكافحة الفساد لمركز “آباك” للتميزFebruary 13, 2020
لندن، 13 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلن مركز التميز المحدود لشركة “آباك” (ABAC®) أن هيئة الاعتماد في المملكة المتحدة (يوكاس) قد رخصت برنامج خدمات الترخيص التابع لآباك لإدارة معايير أنظمة الإدارة لمكافحة الفساد أيزو 37001:2016.
يوفرآباك شهادة أنظمة إدارة مكافحة الرشوة أيزو 37001: 2016 للمؤسسات التي تنفذ تدابير محددة لمنع الرشوة واكتشافها ومعالجتها. وفقًا لذلك، اعتمدت يوكاسعلى اعتمادآباك في المملكة المتحدة وماليزيا ودبي للحصول على شهادةأيزو 37001: 2016 لأنظمة إدارة مكافحة الرشوة (ABMS) وفقًا لمتطلبات تقييم المطابقة ISO / IEC 17021-1: 2015 للهيئات التي تقدم خدمات التدقيق وشهادة أنظمة الإدارة.
يشمل نطاق الصناعات التي تم اعتماد آباك لتوفيرها خدمات المبادلات المصرفية والمالية؛ العقارات؛ خدمات الأعمال القانونية؛ البناء والإدارة العامة والعقود؛ توليد الطاقة ونقلها، التعدين والزيوت والغازات / المرافق الصيدلانية والرعاية الصحية؛ النقل والتخزين.
يوكاسهي هيئة الاعتماد الوطنية الوحيدة في المملكة المتحدة، وهي معترف بها من قبل الحكومة لتقييم المعايير المتفق عليها دوليًا، والمنظمات التي تقدم خدمات التصديق والاختبار والتفتيش والمعايرة. يوضح الاعتماد من قبليوكاسالكفاءة والنزاهة والقدرة على الأداء لخدمات آباك للتصديق. يوكاسهي شركة توزيع خاصة غير هادفة للربح، محدودة بالضمان، ومستقلة عن الحكومة.
وقال ظافر أنجوم، الرئيس التنفيذي لشركةآباك، “يشرفنا أنيوكاسقد اعتمدتمركز تميز آباكلإدارة مكافحة الرشوة لنطاق برنامج شهادة أيزو 37001: 2016لأنظمة إدارة مكافحة الفساد. ندرك أن معيار مكافحة الفساد هذا لأمر بالغ الأهمية لأي منظمة تسعى لمنع الرشوة، وتظهر “الإجراءات المناسبة”، وتبقى ملتزمة بالقوانين والتشريعات الجديدة والناشئة.”
وقالت هوما خالد، مديرة الخطط في آباك: “بصفتها الهيئة الوطنية الوحيدة للمملكة المتحدة، يعتبر اعتماديوكاسأمرًا بالغ الأهمية في معرفة أن كفاءات مدققي التراخيص في آباكوخبراء الموضوع وعملية التصديق الخاصة بنا لمنح شهادة برنامج مكافحة الفساد أيزو 37001: 2016 هي على أعلى مستوى.”
نبذة عن مركز التميز آباك
مركز التميز لمكافحة الرشوة(آباك) هو مركز تراخيص مستقل تم إنشاؤه لنظام إدارة مكافحة الرشوة، ويوفر التدريب على شهادة أيزو 37001 والترخيص المعتمد. يعمل مركز آباك من خلال شبكته العالمية من المهنيين المعتمدين في مجال الأخلاقيات والامتثال، ومدققي الحسابات المؤهلين، والمحققين الماليين والشركاتيين، وفاحصي الاحتيال المعتمدين، ومحللي الطب الشرعي والمحاسبين. لمعرفة المزيد حول شهادةآباك، يرجى زيارة: ABACgroup.com.
الاتصال لمركز آباك للتميز المحدود
أومويي أوزيبور
مسؤول علاقات العملاء
Omoye.osebor@ABACgroup.com
+44 207 868 1471
الشعار – https://mma.prnewswire.com/