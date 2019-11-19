هوت فوركس تفوز بجائزة أفضل منصة تداول نسخ عالمية

يتيح حساب نسخ اج اف لشركة هوت فوركس المتداولين توحيد الجهود لمحاولة السيطرة على الأسواق ، حيث يتعلم المتابعون التداول عن طريق نسخ صفقات المتداولين الأكثر خبرة ، ويتقاسم مقدمو الاستراتيجيات خبراتهم مقابل رسوم أداء تصل إلى 50٪.

بورت لويس ، موريشيوس ، نوفمبر 2019 – وسيط تداول الحائز على جوائز في العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات ،يسر هوت فوركس ، أن تعلن أن خدمة تداول نسخ HFcopy الخاصة بها قد حصلت على جائزة جديدة من Global Forex Awards 2019 لكونها أفضل منصة تداول نسخ عالمية.

هوت فوركس هو اسم تجاري موحد لمجموعة HF Markets ، وهي مجموعة تضم كيانات عالمية ومنظمة تعمل كوسيط متعدد الأصول ، وتتمثل مهمتها في توفير أفضل خدمات العملاء من أجل الحفاظ على مكانتها كرائد في السوق.

قال متحدث باسم هوت فوركس: “نحن فخورون جدًا بخدمة HFcopy لدينا ، والتي تم تقديمها في العام الماضي فقط ، وقد أثبتت بالفعل أنها منتشرة بما يكفي لتوسيع نطاقها إلى كياناتنا بعد تقديمها الأولي. إنها الفرصة المثالية للمبتدئين للتعلم دون الحاجة إلى التداول فعليًا أو متابعة عن كثب تقلبات السوق والهبوط ، ولمقدمي الإستراتيجية لإظهار مهاراتهم ومكافأتهم. ”

حساب النسخ HFcopy لشركة هوت فوركس هو حل تجاري مبتكر يهدف إلى جعل التداول متاحا للمتداولين المبتدئيين حيث يجمع المتداولين ويتيح لهم الانضمام إلى بعضهم من أجل تبادل معارفهم وتحسين نتائجهم وتحقيق عوائد متبادلة.

ملاحظات لوسائل الأعلان

حول منصة HFcopyلشركة هوت فوركس

يعود تاريخ شركة هوت فوركس إلى عام 2010 ، وهو الاسم التجاري لمجموعة أج أف ماركت التي تضم كيانات وسيطة متعددة الأصول عالمية ومنظمة. بالإضافة إلى منتجاتها وخدماتها العالمية الحائزة على جوائز لعملائها من الأفراد والشركات ، تقدم شركة هوت فوركس منصة تداول النسخ التي تتيح:

تقاسم المعرفة والتحكم الكامل لحساب للمتابعين

رسوم الأداء تصل إلى 50 ٪ لمقدمي الاستراتيجية

التداول الآلي مع عوائد متبادلة

لمزيد من المعلومات حول HFcopy وكيف يعمل ، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت من خلال النقر هنا.

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تحذيرات المخاطر:

تطبق الشروط والأحكام

قد لا تكون منتجات التداول بالرافعة المالية مثل الفوركس والعقود مقابل الفروقات مناسبة لجميع المستثمرين لأنها تحمل درجة عالية من المخاطرة برأس المال الخاص بك. يرجى التأكد من فهمك التام للمخاطر التي تنطوي عليها ، مع مراعاة أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ، قبل التداول ، وإذا لزم الأمر ، اطلب المشورة المستقلة. يرجى قراءة الكشف الكامل عن المخاطر.