هواوي كيفن هو: شبكة السحابة الذكية تُحفز نموًا جديدًا

وفقا لمّا ذكره “هو”، فإن الرقمنة تُظهر أيضًا العديد من التحديات للشبكات الحالية، وذلك مع تعزيز الراحة ودفع التحوّل الإيجابي. على سبيل المثال، نظرًا للمساحة المحدودة داخل غرفة معدات “CO”، يصعب على العُقد الحالية توفير إمكانات معالجة خدمة شاملة. تُصعّب العلاقات الاستضافة الثابتة بين الموارد والشبكات من جدولة انتقال البيانات بين مراكز البيانات بشكلٍ مرن. عمليات الخدمة الهجينة للشبكات الحالية غير مجهزة لتلبية متطلبات الخدمات المتنوعة حاليًا.

لقد أضحت الرقمنة اتجاهًا عالميًا للتنمية، حيث أطلقت أكثر من 50 دولة ومنطقة، بما في ذلك الصين والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، استراتيجياتها الرقمية الخاصة بالفعل. وبالتالي، تدفع الرقمنة التغييرات العميقة في نمط الحياة والإنتاج والحوكمة لكل شخص ومنزل ومؤسسة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ – في منتدى النطاق العريض التام السابع (UBBF 2021)، عرض كيفين هو، رئيس خط منتجات اتصالات البيانات في هواوي، أربع ميزات جديدة لحل الشبكة السحابية الذكي من هواوي وجميعها أجهزة التوجيه الذكية من سلسلة تصور NetEngine، والتي توفر إمكانات خدمة تقارب لشبكة سحابية متباينة بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحوّل الرقمي للصناعات.

من أجل مواجهة تحديات الشبكات التي تواجه العملاء أثناء التحوّل الرقمي، قدمت هواوي حل الشبكة السحابية الذكي الذي يتميز بأربع إمكانيات جديدة- جميع خدمات الحافة الرائعة “CO”، والتقسيم الثابت على مستوى المستأجر، وقابلية برمجة الشبكة التي تعمل بنظام “SRv6″، وتكامل الشبكة السحابية. يعمل هذا الحل على زيادة قيمة موارد شبكة المُشغل والمزايا التكميلية للسحابة والشبكة أيضًا، مما يساعد المشغلين على إنشاء بنية خدمة “DICT” تتميز بتكامل الشبكة السحابية. توفر تحديدًا تلك الإمكانات الأربع الجديدة ما يلي:

· جميع خدمات الحافة الرائعة “CO“: توفر أجهزة سلسلة NetEngine 8000 M إمكانات معالجة متعددة الخدمات يتم توفيرها في الأصل من خلال أجهزة مختلفة، مثل BRAS وCGN وIPsec وSR. ويمكن من خلال هذه الطريقة أن توفر “CO” خدمات للمستخدمين بالمنازل والمتنقلين وفي الشركات، مما يفتح مجالًا جديدًا لنمو الأعمال مع تقليل التكلفة الإجمالية للملكية التي تتكبدها عوامل مثل تأجير غرفة المعدات ورسوم الكهرباء، وفي النهاية تحسين إمكانات خدمة شبكة “FMC“.

· التقسيم الثابت على مستوى المستأجر: يوفر موجه الوصول الذكي من سلسلة NetEngine A800 عددًا من مزايا التقسيم. يوفر على سبيل المثال أنواعًا متعددة من الخدمات مع ضمان عزل المستوى المادي بينها وبين اتفاقيات مستوى الخدمة المُحددة. كمّا يدعم التقسيم الهرمي على مستوى المستأجر، والذي يمكن استخدامه لأكثر من 1,000 خدمة وتطبيق، مما يضمن ضمان الخدمة المحسّن، ومضاعفة القدرة على تحقيق الدخل. يتيح قياس الشرائح المرن وتوسيع السعة الديناميكية من دون خسارة على مستوى الدقيقة بتعديل موارد الشبكة بناءً على متطلبات خدمة العملاء، وضمان عدم إهدار موارد الشبكة، وتحسين استخدام النطاق الترددي بأكثر من 30%. وكذلك عمل “إمكانية الصندوق الواحد للخدمات المتعددة” على تبسيط شبكات المؤسسات بشكل كبير وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 40%.

· قابلية برمجة الشبكة التي تعمل بتقنية “SRv6“: يُستخدم تسلسل خدمة “SRv6” من أجل تمكين برمجة الشبكة المرنة بناءً على الخدمات، وتطبيقُ تنسيق متكامل لخدمات متعددة وتوفير أنواع خدمات ذات قيمة مُضافة إضافية. تدعم سياسات “SRv6” اختيار المسار في الوقت الفعلي، وزمن الاستجابة الأمثل، وضمان وجود تجربة متباينة. يمكن للمؤسسات الوصول إلى السحابة بانتقال واحدة فقط وفي غضون يوم واحد، مما يؤدي إلى تسريع توفير الخدمة بشكل ملحوظ.

· تكامل الشبكة السحابية: الشبكة كخدمة هي محور الاهتمام. من خلال واجهات برمجة التطبيقات المبسطة والموجهة إلى السحابة، يتم تقليل عبء عمل التكامل لنطاقات أنظمة دعم العمليات “OSS”، وأنظمة دعم الأعمال “BSS” بأكثر من 80%، وأكثر من 10 من مقدمي الخدمات السحابية مدمجة مسبقًا، وأكثر من 20 بائعي مجال أنظمة دعم العمليات “OSS” أو وأنظمة دعم الأعمال “BSS” مترابطين. وبهذه الطريقة، يمكن توفير خدمات الشبكة السحابية ذات الحالة المرئية على مستوى الشبكة بسرعة للعملاء، ويمكن تعديل الخدمات بمرونة لتوفير خيارات “DICT” متباينة.

قدم كيفن هو خلال المؤتمر أيضًا أجهزة التوجيه الذكية من سلسلة NetEngine لجميع التصورات، مما يساعد المشغلين على إنشاء شبكات سحابية ذكية في العصر الرقمي. تشمل تلك الأجهزة أجهزة توجيه ذكية للوصول إلى السحابة (سلسلة NetEngine A800)، وأجهزة توجيه تجميع لجميع الخدمات (سلسلة NetEngine 8000 M)، وأجهزة توجيه ذكية أساسية (NetEngine 8000 X16).

في الموجة الرقمية التي تجتاح العالم حاليًا، يتطور تقارب الشبكة السحابية ويتطور بسرعة مع الزمن، مما يمثل فرصة وتحديًا للمشغلين وهواوي. ستواصل هواوي العمل في المستقبل مع المشغلين لمواجهة تلك التحديات وإنشاء شبكات سحابية ذكية “IPv6+” في محاولة لتقديم زخم جديد في التحوّل الرقمي للصناعات.