هواوي تمكن نظام الأجهزة لكل السيناريوهات مع خدمات موبايل هواوي

برشلونة، 26 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — استضافت شركة أعمال مستهلكي هواوي اليوم حدث الإطلاق الافتراضي للمنتجات والاستراتيجيات في برشلونة بإسبانيا، أعلنت فيه سلسلة من منتجات واستراتيجيات 5 جي، بما في ذلك Mate Xs من هواوي، وهي شهادة على التزام هواوي بنظامها لكل السيناريوهات.

خلال الكلمة الرئيسية، أطلع ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال مستهلكي هواوي، الجمهور على أحدث مراحل النمو التي حققتهاهواويمع (خدمات موبايل هواوي) HMS، وقدم AppGallery من هواوي، وهو منصة توزيع التطبيقات الرسمية من هواوي.وعلق قائلاً: “ستظلهواويملتزمة باستراتيجية حياة الذكاء الاصطناعي السلسلة لكل السيناريوهات. وسوف نستمر في الاستثمار في تقنياتنا المتطورة بما في ذلك شرائح الرقاقات، اتصالات 5 جي، الذكاء الاصطناعي على الموبايل، أنظمة التشغيل، الكاميرات والحلول السمعية والبصرية حتى نتمكن من بناء مزايانا التنافسية طويلة الأجل. نحن حريصون أيضًا على العمل مع المطورين على مستوى العالم لتحفيز نمو النظام العام متعدد السيناريوهات. ومعهم، سنرفع تجربة كل السيناريوهات ونأخذها إلى آفاق جديدة “.

في عالم ذكي متصل بالكامل، تلتزمهواوي بإثراء تجربة التطبيق الذكي على أجهزتها متعددة السيناريوهات. مع استمرار توسيع مكتبة الخدمات والمحتوى، ستقدم HMS تجربة أكثر اتصالًا على أجهزةهواوي، مما يتيح للمستخدمين الوصول بسلاسة إلى أجهزة متعددة بمعرفهواويواحد.

يعتبر جهاز Mate Xs من هواوي الجديدة واجهة قوية لقدرات HMS. تتوافق الشاشة القابلة للطي علىهواوي Mate Xs مع مجموعة من السيناريوهات الشائعة مثل العمل والترفيه الإعلامي والألعاب وغيرها. وأتي الجهاز محملا مسبقا بسلسلة من تطبيقات HMS، مثلهواوي AppGallery، والذي يوفر محتوى مترجماً غنيًا للمستهلكين في أكثر من 170 دولة / منطقة. تطبيق AppGallery من هواوي مخصص للأجهزة القابلة للطي، حيث سيجد المستخدمون تطبيقات محسّنة للاستفادة الكاملة من عامل الشكل الجديد.

من خلال تشغيل الاتصال السلس، تلعب HMS دورًا مهمًا في تسريع تحقيق استراتيجية هواوي لحياة الذكاء الاصطناعي السلسلة لكل السيناريوهات 1+8+N.يمكن للمطورين أن يكونوا جزءًا من هذا النظام، وبالتعاون مع هواوي، يقوموا بتطوير نظام بيئي ذكي يمكّن المستهلكين العالميين في عصر الـ 5 جي.

حول أعمال مستهلكي هواوي

تتوفر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 دولة ويستخدمها ثلث سكان العالم. تم إنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير في الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وروسيا والهند والصين. تعتبر أعمال مستهلكي هواوي واحدة من وحدات الأعمال الثلاث التابعة لشركة هواوي وتغطي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات السحابية، وما إلى ذلك. تم بناء شبكة هواوي العالمية على مدى أكثر من 32 عامًا من الخبرة في صناعة الاتصالات وهي مكرسة لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية في المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

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