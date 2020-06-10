هواوي تمكن تحولات العملاء الماليين العالميين الرقمي باستراتيجية تتمحور حول الموبايل وقدرات السحابة والذكاء الاصطناعي والـ 5 جي

– هواوي تعقد قمة أف أس آي العالمية 2020 على الإنترنت

شنجن، الصين، 11 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — عقدت شركة هواوي اليوم قمتها العالمية أف أس آي العالمية 2020 (الجزء المتعلق بالخارج عُقد على الإنترنت)، تحت شعار “ازدهر رقميا في مستقبل الموبايل.” وتمت دعوة المؤسسات المالية والشركات لتشاطر خبراتها ومعارفها في التعامل مع “الوضع الطبيعي الجديد” في حقبة ما بعد الوباء، التي تتعلق بتطبيق الموبايل المسرع أولا واستخدام التقنية المالية لضمان استمرارية الأعمال وإعادة صوغ نماذج الخدمات المالية. وتؤمن هواوي أن قدرات الموبايل هي المفتاح لبنوك المستقبل. وسيتطلب دعم هذا العمل التجاري المتمحور حول الموبايل هياكل تقنية معلوماتية جديدة وقدرات أساسية قائمة على الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي والـ 5 جي. وبصفتها لاعبا تقنيا رئيسيا، توفر هواوي لعملائها الماليين العالميين حلول معلومات واتصالات مالية تنافسية وتعمل مع شركاء عالميين متعددين من أجل الابتكارات المشتركة.

اجتذبت القمة المؤسسات المالية الرائدة في العالم بما في ذلك بنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وبنك الصين للتعمير، وبنكدي بي أسفي سنغافورة، وسبر بنك، وبي بي في أيه، وإيسبانك، والشركة المزودة للحلول المالية الرائد في العالم تيمينوس، ومؤسسات التحليل آي دي سي، ومشاركين آخرين في الصناعة العالمية.

ستحقق المؤسسات المالية التي تلتزم بإستراتيجية الموبايل أولا والتحول الرقمي نجاحًا أكبر

أدت جائحةكوفيد-19إلى تقدم العمليات الرقمية في الصناعة المالية بمزيد من الثقة والتصميم في هذا التنفيذ. علاوة على ذلك، أثبتت الصناعة مزاياها وقيمتها في تطبيق التقنيات الجديدة في العمليات الرقمية.

وقال بنغ جونغيانغ، مدير مجلس الإدارة، رئيس مجموعةأعمال الشركات في هواوي: “استنادًا إلى الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والـ 5 جيوتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى، ستحتضن التقنية المالية المبتكرة فرصًا جديدة وستقود ترقية الموارد المالية الخدمات. لقد جمعنا 30 عامًا من الخبرة والإمكانيات التقنية والرؤى الصناعية مع احتياجات العملاء، لتقديم منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات المالية التنافسية التي تغطي مجالات متعددة، والتعاون مع مختلف الشركاء من أجل الابتكار المشترك. نحن نعتقد أن المؤسسات المالية التي على استعداد للذهاب إلى العالم الرقمي ربما تشهد نجاحًا أكبر.”

وقال جيسون تساو، رئيس وحدة أعمال الخدمات المالية العالمية، مجموعة أعمال الشركات في هواوي، إن الالتزام بمبدأ “الموبايل أولاً” لتحقيق تجربة ذكية هو الأساس لاستراتيجيات الأعمال التي تركز على العملاء في المؤسسات المالية. “نحن نعتقد أن قدرة الموبايل ستكون جوهر مستقبل الصناعة المصرفية. فهي لا تنطبق فقط على الواجهة التي تتصل مع العميل، ولكن أيضًا على العمليات الداخلية والتعاون مع الشركاء. دعم هذا العمل الذي يركز على الموبايل ستتطلب بنى تقنية معلوماتية جديدة وإمكانيات أساسية لشبكات الـ 5 جي والذكاء الاصطناعي والسحابة. وباعتبارها رائدة في هذه التقنيات، تتمتع شركةهواويبمزايا فريدة تدعم التحول السحابي للمؤسسات المالية، وتبني قدرات اتصال جديدة، وتساعد المؤسسات المالية على تحسين قدراتها على الابتكار والرشاقة.”

تجربة التحول في البنوك في الصين تعزز صناعة الخدمات المالية العالمية

على مدى السنوات العشر الماضية، اكتسبتهواويخبرة واسعة على مستوى العالم. لا سيما في السوق الصينية، حيث اكتسبت هواوي خبرة في تحول البنوك الرائدة والازدهار في عصر تطبيقات الهاتف المحمول. والجدير بالذكر أن القطاع المصرفي اتخذ سلسلة من الإجراءات لضمان استمرارية الأعمال في مراحل مختلفة من الوباء. في حقبة ما بعد الوباء، تحتاج البنوك إلى التفكير بشكل استباقي في نموذج أعمالها والاستعداد لأي شكوك من أجل ضمان تقدم الأعمال الرشيقة إلى الأمام.

قام بنكشنغهاي بودونغ للتنمية (أس بي دي) بتطبيق تقنيات مثل 5 جي وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية منذ العام 2018. في بداية هذا العام، وضع مصرفنا خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، تهدف إلى تعزيز الخدمات المصرفية المفتوحة، وتعزيز الرقمنة الشاملة، وإنشاء محركات تطوير جديدة من خلال التركيز على تجربة العملاء والتكنولوجيا الرقمية. من المنظور الاستراتيجي، سنعمل على تعزيز عمليات البيانات، وترقية التكنولوجيا، والتعاون عبر الصناعة. على سبيل المثال، طور بنكأس بي ديموظفًا افتراضيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، هو شياوبو Xiaopu. ومن خلال التدريب المهني، أصبح شياوبوقادرا على تقديم تقييم المخاطر والاستشارات المالية والمشورة الاستثمارية وخدمات البث الإخباري عبر الإنترنت. في بيئة الـ 5 جي، يمكنه العمل بشكل مثالي على أجهزة مختلفة مثل الهواتف المحمولة والساعات الذكية والسيارات، مما يجعل الخدمات العالية الجودة والشخصية والذكية أكثر ملاءمة وشمولية.

وقال بان ويدونغ، رئيس بنك أس بي دي، في كلمته الرئيسية: “عبر التمسك بـاستراتيجية التركيز على العملاء”، يستخدم بنك أس بي دي الـ 5 جي وغيرها من التقنيات للابتكار المستمر لتجربة العملاء، ونماذج الأعمال، والنظم البيئية المفتوحة، وتوسيع سعة وعمق عرض الخدمات المالية وعرضها. وسنعزز التعاون والابتكار عبر الصناعة. نريد خلق إمكانيات لا حصر لها مع الاتصالات، وإلهام الزخم اللامتناهي مع الذكاء، وخدمة النظام البيئي للصناعة عبر التقنية المالية، وسنعزز بشكل مشترك التنمية الاجتماعية والاقتصادية عالية الجودة لاحتضان مستقبل أفضل.”

أطلق بنك التعمير الصيني(سي سي بي)استراتيجية “TOP +” للتحول الرقمي المالي في وقت مبكر من العام 2011. ويستخدم البنك التكنولوجيا والبيانات كمحرك ثنائي العجلات لاحتضان التقنيات الجديدة بنشاط مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوكتشين، والحوسبة السحابية، و5 جي، و دمج الخدمات المالية في القطاعات الأساسية الأربعة، وهي الملابس والغذاء والإسكان والنقل. وخلال حقبة الوباء، يسمح تطبيق التقنيات الجديدة لبنك سي سي بي بتزويد العملاء “بخدمات عدم التلامس” في المقابل. على سبيل المثال، يتم تعيين قناة القروض عبر الإنترنت في الوقت المناسب لتلبية الاحتياجات المالية للعملاء. في أوائل شهر شباط/فبراير، أطلق البنك خدمة شاملة لـ “منطقة مكافحة الوباء” من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وبنكويتشات، حيث توفر بيانات في الوقت الحقيقي عن حالة الوباء، وطلب سداد القرض الشخصي المتأخر، والتبرعات الخيرية وغيرها من الخدمات.

وقال نيو ونتشاو، كبير المهندسين في بنك الإعمار الصيني، في القمة: “خلال الوباء، بينما انخفضت المعاملات التي لا تستلزم حضور العميل إلى البنك بشكل ملحوظ، زادت معاملاتسي سي بيعبر الإنترنت قليلاً. وبفضل استراتيجيةسي سي بيالمزدوجة السحابية، توفر السحابة الخاصة عمليات مستقرة وتساعد السحابة العامة على الابتكار والتطوير. والأهم من ذلك أننا نعتمد على البنية التحتية لمركز البيانات الذكي والشبكة الآلية للغاية والذكية التي تم بناؤها بشكل مشترك بينهواويوسي سي بي. وقد وضع التحول الرقمي الأساس لنا للاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والحفاظ على استمرارية خدمة العملاء.”

البنية التحتية للبيانات الخاصة بهواوي تحفز التحول الرقمي في القطاع المالي لمواجهة تحديات الموبايل

يعتبر الاتصال القوي في الوقت الحقيقي أمرًا جوهريًا عندما يدخل القطاع المصرفي إلى العالم الرقمي، و5 جي وإنترنت الأشياء، والشبكة المرنة هي تقنيات رئيسية.

تمكن البنية التحتية المسرعة البيانات المصرفية في المستقبل. يعتقد جوي هوانغ، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، السحابة والذكاء الاصطناعي لمجموعة أعمال الشركات في هواوي، أن بعض البنوك تتمتع بنمو قوي مستدام بسبب التقنيات الرقمية. تشترك هذه الشركات المتنامية في شيء واحد، وهو إمكاناتها الجيدة للخدمات عبر الإنترنت القائمة على السحابة، بحيث يمكن أن تكون رشيقة جدًا في الابتكار. تتعلمهواويمن العملاء أن الطريقة الأكثر فاعلية هي ممارسة سحابات متعددة، مع سحب منفصلة لمستخدمين مختلفين، وفي الوقت نفسه، إيلاء الانتباه لتجربة الميل الأخير للعملاء لخدمات الموبايل والفروع الذكية.

يعد تحسين تجربة المستخدم في التطبيقات المالية جزءًا مهمًا من التحول الرقمي. وعلق سيري بورسوم، نائب الرئيس للشؤون المالية العمودية، والشراكات العالمية والتنمية البيئية في هواوي، قائلاً: “إن العدد الكبير من مستخدمي الأجهزة منهواوي، وقدراتأتش أم أسالقوية، وموارد السوق الغنية، وموارد البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت، والموارد البشرية العالمية ستساعد شركاءنا على خدمة المستخدمين بشكل أفضل وتحسين تجربة المستخدم لتطبيقات الجوال.”

اتصالية الشبكة هي أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية للبيانات المالية. من جانبه، قال دانيال تانغ، المدير التنفيذي لخط إنتاج اتصالات البيانات في هواوي: “حل شبكة مركز البيانات CloudFabric 2.0 الذي تمت ترقيته بشكل شامل منهواوي، من خلال الاتصال الذكي فائق الكثافة 400GE فائق الاتساع، وعدم فقدان الاتصال الذكي ودعم القدرات المختلفة مثل التشغيل الذكي وصيانة شبكات القيادة المستقلة، وقيادة شبكة مراكز البيانات في العصر الذكي، ومساعدة المؤسسات المالية على بناء خدمات مالية واسعة النطاق، وتعزيز تجربة مستخدم الهاتف المحمول “.

تساعدهواويالمؤسسات المالية على التحول رقميًا من حيث التمويل الشامل والابتكار التجاري المستند إلى البيانات والخدمات المصرفية المفتوحة وتزويد العملاء بخدمات مالية شاملة ومستقرة وآمنة ومريحة. حتى الآن، خدمتهواويأكثر من 1600 مؤسسة مالية حول العالم، بما في ذلك 45 من أكبر 100 بنك في العالم. بالإضافة إلى ذلك، أقامت هواوي تعاونًا استراتيجيًا شاملًا مع 20 بنكًا وشركة تأمين وشركة أوراق مالية واسعة النطاق حول العالم، وأصبحت شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به للتحول الرقمي للعملاء.

قمة أف أس آي العالمية من هواوي هي حدث عالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستضيفه هواوي وتركز على صناعة الخدمات المالية. أقيم هذا الحدث لأول مرة في العام 2013 وجميع الحاضرين هم عادة من نخبة الصناعة من المؤسسات المالية. لمزيد من المعلومات حول قمة هواوي أف أس آي العالمية 2020، يرجى زيارة https://e.huawei.com/topic/ finance2020/en/.