هواوي تعلن عن الفائزين العالميين بمسابقة آبس أب

هواوي تعلن عن أسماء الفائزين بمسابقة هواوي لابتكارات أتش أم أس آب

تسابق أكثر من 3,000 فريق من جميع أنحاء العالم للفوز بجوائز تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي

فاز أكثر من 100 فائز في خمس مناطق للمسابقة بأعلى الجوائز قيمة إذ تبلغ قيمة كل منها 15,000 دولار نقدًا واستثمارات ملاك وفرص ترويجية كبيرة

تم إطلاق الآلاف من التطبيقات الجديدة المثيرة على AppGallery (آب غاليري) أثناء عملية المنافسة

تم نشر القائمة الكاملة للفائزين على موقع Apps Up 2020 على الويب

شنجن، الصين، 8 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — شارك أكثر من 3,000 فريق تطوير من خمس مناطق عبر العالم في مسابقة “آبس أب 2020، ابتكارات تطبيقات هواوي أتش أم أس” (Apps Up 2020, HUAWEI HMS App Innovation Contest). وتم الإعلان عن الفائزين النهائيين اليوم (1).

تم إطلاق مسابقةابتكارات تطبيقات هواوي أتش أم أسلمطوري HMS في حزيران/يونيو في أوروبا والصين وآسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا، واجتذبت المتسابقين من أكثر من 170 دولة. امتدت المسابقة لأكثر من 100 يوم، حيث وجد المتسابقون طرقًا مبتكرة لاستخدام خدمات HMS Core.

بعد مرحلة تصويت عامة مكثفة بالإضافة إلى التقييمات التي أجراها فريق خبرائنا، تم اختيار أكثر من 100 مشاركة للفئات التالية:

– أفضل تطبيق

– أفضل لعبة

– أفضل تطبيق للتأثير الاجتماعي

– التطبيق الأكثر شعبية

– شرفية

يتمتع الفائزون في Apps Up 2020 بمجموعة جوائز قدرها مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الملاكي والترويج المحتملة. سيستمتع الفائزون أيضًا بالترويج لتطبيقاتهم على HUAWEI AppGallery، بالإضافة إلى الوصول المجاني إلى مواردسحابة هواوي الجوالة وفعاليات Huawei Developers والدورات والشهادات. يتمتع الفائزون في Apps Up أيضًا بفرصة تبادل الأفكار مع لجنة تحكيم المسابقة.

نشر جميع المتسابقين تطبيقاتهم بالفعل على منصة HUAWEI AppGallery، مما يتيح لهم الوصول إلى سوق يتضمن ملايين مستخدمي أجهزة هواوي في جميع أنحاء العالم

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ترحبهواويبالعروض المقدمة من مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الصحة البدنية والعقلية والتعليم والعلوم والتنمية الزراعية وحماية البيئة والنقل والسلامة العامة. هدفهواويهو الترويج للتطبيقات التي تخلق تجربة حياة ذكية جديدة للجميع في جميع أنحاء العالم.

في ما يلي بعض الأمثلة على نوع الاختراعات الإبداعية والملهمة التي ظهرت في مسابقة Apps Up 2020:

أوروبا : يوفر تطبيق PlantSnap منصة للمستخدمين لمشاركة شغفهم بالنباتات والطبيعة والبيئة مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل في جميع أنحاء العالم. وإذ هو مدعوم بـ Account Kit من هواوي وإمكانيات HMS Core الأخرى، فهو قادر على تحديد النباتات في ثوانٍ

: يوفر تطبيق منصة للمستخدمين لمشاركة شغفهم بالنباتات والطبيعة والبيئة مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل في جميع أنحاء العالم. وإذ هو مدعوم بـ من هواوي وإمكانيات الأخرى، فهو قادر على تحديد النباتات في ثوانٍ الصين: يوفر تطبيق Earthquake Map & Alert (خرائط وتنبيهات الزلازل) بيانات للزلازل في الوقت الفعلي والتاريخية مصدرها مواقع الأرصاد الجوية الرسمية، لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم، وهو يدمج برمجية HUAWEI Push Kit

يوفر تطبيق (خرائط وتنبيهات الزلازل) بيانات للزلازل في الوقت الفعلي والتاريخية مصدرها مواقع الأرصاد الجوية الرسمية، لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم، وهو يدمج برمجية آسيا والمحيط الهاديء: Spick & Span (سبيك أند سبانز) هي لعبة أركيد تشجع اللاعبين على الدفع من أجل عالم أنظف. وهي لعبة تدمج عمليات الشراء داخل التطبيق ومجموعة الحساب ومجموعة أدوات الدفع وإعلانات هواوي .

(سبيك أند سبانز) هي لعبة أركيد تشجع اللاعبين على الدفع من أجل عالم أنظف. وهي لعبة تدمج عمليات الشراء داخل التطبيق ومجموعة الحساب ومجموعة أدوات الدفع وإعلانات هواوي أميركا اللاتينية: SOSMex هو تطبيق زر الذعر يمكّن النساء في المكسيك من تنبيه أصدقائهن وعائلاتهن إلى مكان وجودهن، حتى يعرفن متى يتعرضن للخطر. تم تصميم التطبيق باستخدام HUAWEI Awareness Kit ، من بين إمكانات HMS Core المفتوحة.

هو تطبيق زر الذعر يمكّن النساء في المكسيك من تنبيه أصدقائهن وعائلاتهن إلى مكان وجودهن، حتى يعرفن متى يتعرضن للخطر. تم تصميم التطبيق باستخدام ، من بين إمكانات المفتوحة. الشرق الأوسط وأفريقيا: يساعد تطبيق لغة الإشارة للصم (ASL) المستخدمين على تعلم لغة الإشارة بمجرد نطق كلمة أو عبارة حتى يتمكنوا من التواصل بسهولة مع الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع. يدمج HUAWEI Analytics Kit و HUAWEI Account Kit .

وقالجانغ بنغان، رئيسخدمة سحابة مستهلكي هواوي: “نبقى ملتزمين بتزويد المطورين بمزيد من القدرات وبيئة التطوير المدمجةوالأدوات، ونطمح إلى مساعدتهم على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى حقيقة واقعة وتقديم إبداعاتهم إلى العالم. ترحبهواويبجميع المطورين للانضمام إلينا في نظام HMS ونتطلع إلى التعاون معهم لتشكيل مستقبل التكنولوجيا “.

#HMSInnovateforAll

[1] سيتم الإعلان عن الفائزين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2020

حول Huawei Developers

توفر Huawei Developers، وهي عبارة عن منصة تأتي كجزء من خدماتهواوي الجوالة، توفر دعم تشغيل شامل للمطورين طوال الدورة الكاملة لتطوير التطبيقات والخدمات؛ وهي تساعد المطورين على تحويل الأفكار إلى واقع مع المجموعة الكاملة من إمكانيات التطوير المتاحة من خلال HMS Core.

مع وجود أكثر من 2 مليون مطور في جميع أنحاء العالم بالفعل، فإن طموحHuawei Developerهو التواصل مع المطورين العالميين لبناء نظام بيئي مفتوح ومبتكر لتحقيق النجاح المشترك.

يمكن إعادة نشر التطبيقات التي تم إنشاؤها على Huawei Developers وتوزيعها على AppGallery هواوي، وهي منصة توزيع تطبيقات هواوي وأحد متاجر التطبيقات الأولى في العالم التي تطبق نظام التحقق من هوية المطور. كما أنه يتميز بنظام كشف رباعي الطبقات لضمان أمان التطبيق ويعزز خوارزميات الملكية لتمكين توصيات المحتوى المفيدة.

حول HMS Core

HMS Core هو عبارة عن مجموعة من الأدوات المصممة لشركاء هواوي ومطوري التطبيقات لإنشاء تجارب فريدة وجديدة تستفيد من إمكانات الأجهزة والبرامج الكاملة لأجهزة هواوي المتوفرة. من خلال دمج HMS Core 5.0، يمكن للمطورين الاستفادة بسرعة من إمكانات هواوي على الجهاز. يدعم HMS Core حاليًا أكثر من 2 مليون مطور و 55000 تطبيق حول العالم.

لمزيد من المعلومات: https://developer.huawei.com/ en

ابق على تواصل مع تحديثات Huawei Developers:

فيسبوك: @Huaweidevs

تويتر: @Huawei_devs

يوتيوب: @Huawei Developers

لنكدن: @Huawei Developers

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