هواوي تعقد منتدى حول التقنيات المتقاربة لتسهيل التحول الرقمي في الصناعات

شنتشن، الصين، 29 أبريل 2022 / PRNewswire / — عقدت هواوي في 27 أبريل، خلال القمة العالمية ال19 لمحللي هواوي، منتدى بعنوان “الغوص في الرقمنة الصناعية، وخلق قيمة جديدة معًا” لمعالجة تحديات التحول الرقمي التي تواجهها الصناعات المختلفة، مثل التعدين والطاقة الكهربائية والموانئ والطرق السريعة. وناقشت هواوي كيفية ابتكار البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودمج التقنيات الرقمية مع سيناريوهات الصناعة، والعمل مع الشركاء لخلق قيمة للعملاء وبناء نظام بيئي مزدهر.

وألقى تشن بانغهوا، نائب رئيس مجموعة هواوي للأعمال المؤسسية، كلمة رئيسية قال فيها: “أنشأت هواوي فرقا متكاملة للغوص في الصناعات والبحث عن تقنيات للصناعات، وتوفير منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتكيف مع السيناريوهات، والتقارب بين مجموعة واسعة من التقنيات لتطوير محافظ المنتجات والحلول لتسهيل التحول الرقمي في الصناعات”.

دخلت الصناعات مرحلة جديدة من الغوص في الرقمنة، الأمر الذي يتطلب أن تكون البنية التحتية الرقمية آمنة للغاية وموثوقة وحتمية مع تدفق البيانات والحوسبة بكفاءة. ولزيادة تسهيل التحول الرقمي للصناعات وفهم متطلبات أعمال العملاء، تواصل هواوي إطلاق منتجات وحلول جديدة خاصة بالسيناريوهات من خلال الابتكار التكنولوجي.

· التعدين الذكي: تقدم هواوي تقنيات الشبكات البصرية السلبية بشكل مبتكر إلى مناجم الفحم. في طبقة التجميع، يتم استخدام المكونات البصرية السلبية لاستبدال المفاتيح النشطة، مما يقلل من خطر الشرر الكهربائي الناجم عن أجهزة الشبكة. على جانب الجهاز، تم إطلاق أول جهاز بصري آمن في جوهره في الصناعة لبناء شبكة حلقة بصرية صناعية آمنة في جوهرها، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز الإنتاج الآمن وتحسين بيئة العمل للعمال.

· السكك الحديدية الحضرية عالية السرعة: توفر هواوي حلًا للاتصالات من القطار إلى الأرض مدعوما بمنتجات سلسلة Wi-Fi 6 الموثوقة للغاية. يجعل الهيكل المدمج هذا الحل أسهل في التركيب. ويوفر ما يصل إلى 1.4 جيجابت/ثانية من عرض النطاق الترددي وزمن انتقال يبلغ 30 مللي ثانية عند 160 كم/ساعة، مما يتيح خدمة التوصيل في الوقت الفعلي ويضمن التشغيل المستقر للسكك الحديدية الحضرية.

· الحوسبة الطرفية الضخمة: كما تساعد حلول هواوي المؤسسات على معالجة البيانات بسرعة في الوقت الفعلي لتلبية متطلبات الحوسبة المتزايدة باستمرار. تستخدم غرف المعدات التقليدية على الحافة جميع أنواع البرامج والأجهزة من بائعين مختلفين، مما يؤدي إلى التثبيت والتكوين والتشغيل والصيانة المعقدة. ولمعالجة ذلك، تبني هواوي حلول مراكز البيانات فائقة التقارب من خلال تطبيق فلسفة التصميم متعدد الإمكانات. يستخدم FusionModule خزانة لتحل محل محول الطاقة التقليدي، UPS ، وحدة التحكم في الطاقة، ووحدة تكييف الهواء. يستخدم FusionCube وحدة فائقة التقارب وخارج الصندوق لدمج وظائف الحوسبة والتخزين والشبكة والأمان، والتي تعمل مباشرة بعد التشغيل، مما يحقق التآزر بين الحافة السحابية.

وفي الوقت نفسه، تجمع هواوي بين مجموعة واسعة من التقنيات لتطوير مجموعات منتجات مبتكرة مثل مراكز البيانات وشبكات الحرم الجامعي وشبكات المناطق الواسعة والمواقع الرقمية للتكيف مع سيناريوهات الصناعة.

· مركز بيانات متعدد الخدمات: في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتداول الأسهم، وغيرها من معاملات البيانات الهامة، في حالة الفشل في النظام الأساسي، من الأهمية بمكان ضمان التحول السريع إلى أنظمة النسخ الاحتياطي دون مقاطعة الخدمات. ولمعالجة ذلك، تطلق هواوي حل تنسيق الاتصال البصري + التخزين، الذي يمكن التخزين من اكتشاف توتر الشبكة بسرعة، وينفذ تسليم سريع للإدخال/الإخراج بين الأنظمة الأساسية وأنظمة النسخ الاحتياطي في غضون 1 ثانية والتبديل السريع لروابط الشبكة في غضون 5 مللي ثانية. وهذا يضمن عدم فشل المعاملات في الخدمات المالية ويحسن تجربة الخدمة بشكل كبير.

· المواقع الرقمية للطرق السريعة الذكية: ومن خلال تقنيات 5G اللاسلكية والموجات المليمترية الرائدة في الصناعة، تطور هواوي بشكل مبتكر الجيل التالي من الرادار عالي الدقة فائق المدى فائق الدقة، مما يقلل من عدد مواقع أعمدة الاستشعار عالية السرعة بنسبة 50%. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم هواوي منصة الحوسبة الطرفية القوية لتطوير برنامج محرك استشعار قائم على الذكاء الاصطناعي يشكل حلًا ذكيًا مبتكرًا لاستشعار حركة المرور من “دمج الرادار والفيديو”. وهذا يزيد من تبسيط نشر الرادار، وتحقيق تحديد المواقع التلقائي والتحسين بدقة تصل إلى 95%.

وفي قمة المحللين، شاركت هواوي ممارساتها الصناعية للتحول الرقمي، مثل فريق الألغام، وفريق رقمنة الطاقة الكهربائية، وفريق الجمارك والموانئ، وفريق الطريق الذكي. وتعاونت هواوي مع شركائها للغوص في الصناعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، مع التركيز على السيناريوهات الصناعية لتسهيل التحول الرقمي للعملاء وتحقيق نتائج مربحة للجانبين.

لمزيد من المعلومات حول قمة هواوي العالمية للمحللين، يرجى زيارة: https://www.huawei.com/en/ events/has2022 .