هواوي تطلق منتجات وحلول 5 جي جديدة التي من شأنها توليد قيمة جديدة

لندن، 21 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير / — في معرض هواوي لإطلاق منتجاتها وحلولها الجديدة في لندن، وجه ريان دنغ، المدير التنفيذي لمجلس الإدارة ورئيس شركة التشغيل التابعة لهواوي، بي جي، خطابا رئيسيا بعنوان “5 جي، لنأت بقيمة جديدة”. وأطلق دنغ منتجات وحلول هواوي الـ 5 جي الجديدة كما أطلق برنامج ابتكارات شركاء الـ 5 جي. تهدف هذه الجهود إلى بناء نظام 5 جي عام وجعل 5 جي نجاحا تجاريا.

وقال دنغ، إن الـ 5 جي قد تطورت إلى ما هو أبعد من الخيال من حيث النشر والنظام العامي والخبرة، والشبكات هي أساس أعمال الـ 5 جي. حتى الآن، حصلتهواوي على 91 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية وشحنت أكثر من 600,000 وحدة من وحدات الهوائي النشط MIMO النشطة الـ 5 جي. كمورد عالمي رائد في مجال الـ 5 جي، تلتزمهواوي بتطوير أفضل حلول الـ 5 جي المتكاملة. وسيشمل ذلك المحطة الأساسية الـ 5 جيذات الأداء الأعلى في الصناعة والتي تدعم جميع السيناريوهات و Blade AAU مع أعلى مستوى من التكامل في الصناعة. يمكن أن تعمل وحدة Blade AAU مع جميع نطاقات التردد تحت 6 غيغاهرتز وتدعم شبكات 2 جي و3 جي و4 جي و5 جي. هذا يعالج مشكلة المساحة المحدودة لتركيب الهوائي، ويقلل التكلفة الإجمالية للملكيةبأكثر من 30٪ مقارنة بالحلول الحالية. تعتبرهواوي أيضًا المزود الأول في الصناعة الذي يوفر وحدات 5 جي الصناعية للتطبيقات الرأسية.

مع شبكة 4 جي، يمكن للأشخاص مشاركة مقاطع الفيديو والأصوات الخاصة بهم. ومع ذلك، مع عرض النطاق الترددي العالي للغاية الذي توفره 5 جي، سيتمكن الأشخاص من الاستمتاع بتجاربالتسجيلات الصوتية والفيديوالغامرة، مما يتيح لهم نقل أفكارهم ومشاعرهم كما لم يحدث من قبل. هذه التجارب المدهشة ستخلق قيمة جديدة لا تصدق. مع نضوج النطاق العريض المتنقل المحسّن عبر شبكة 5 جي(eMBB)، ستؤدي خدمات الفيديو عالية الوضوح إلى تحقيق نمو هائل في خدمات 5 جي وقد أظهرت خدمات 5 جي B2B أيضا إمكانات هائلة. أصدرتهواوي وبعض المشغلين بشكل مشترك أوراقًا بيضاء عن الـ 5 جيواستكشفوا تطبيقات B2B من أجل دفع تطبيق 5 جيفي العديد من الصناعات. في حفل الإطلاق، عرض ريان دنغ على الجمهور حقيبة ظهر البث المباشر التي أطلقتها هواوي مؤخراً. هذه الحقيبة، المدمجة مع وحدة 5 جي تجعل البث المباشر أسهل بكثير.

أكد دنغ أنه في عصر الـ 4 جي قدم جميع المشغلين تقريبًا نفس تجربة الشبكة. ومع ذلك، في عصر الـ 5 جي، يمكن للمشغلين تقديم تجارب متباينة وتحديد دفعات المستخدمين استنادًا إلى مزيد من المقاييس، بما في ذلك حجم البيانات والكمون وعرض النطاق الترددي وعدد الأجهزة المتصلة. هذا يجعل من الممكن تتجير الـ 5 جي. من الأهمية بمكان أن يعيد المشغلون تحديد نماذج أعمالهم الـ 5 جي الآن.

عملتهواوي وشركاؤها العالميون معًا في العديد من مشاريع الـ 5 جي، والتي تغطي العديد من المجالات بما في ذلك الوسائط الجديدة والحرم الجامعي والرعاية الصحية والتعليم. في هذا الحدث، أطلق ريان دنغبرنامج الابتكار لشركاء الـ 5 جي الذي شهده العديد من شركاء الصناعة فيهواوي. من خلال هذا البرنامج، تخططهواوي لاستثمار 20 مليون دولار أميركي في تطبيقات الـ 5 جيالمبتكرة على مدار السنوات الخمس القادمة، مما يساهم في إيجاد نظام 5 جي مزدهر وتسريع النجاح التجاري لشبكة 5 جي.

حول هواوي

تعتبرهواوي المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. من خلال الحلول المتكاملة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة الذكية والخدمات السحابية – نحن ملتزمون بجلب التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل إيجاد عالم ذكي ومتصل تمامًا.

مجموعة المنتجات والحلول والخدمات المقدمة من هواوي هي تنافسية وآمنة. من خلال التعاون المفتوح مع شركاء النظام الإيكولوجي، نقوم بإنشاء قيمة دائمة لعملائنا، والعمل على تمكين الناس، وإثراء الحياة المنزلية، وإلهام الابتكار في المؤسسات من جميع الأشكال والأحجام.

فيهواوي، يركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. لدينا أكثر من 188،000 موظف بحلول نهاية عام 2018، ونعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. تأسستهواوي في العام 1987، وهي شركة خاصة مملوكة بالكامل لموظفيها.

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