‫هواوي تطلق حل FRMCS لتسهيل التحول الرقمي للسكك الحديدية

برلين, 26 سبتمبر 2022/PRNewswire/ — أطلقت هواوي رسميًا حل نظام الاتصالات المتنقلة للسكك الحديدية المستقبلية (FRMCS) في InnoTrans 2022 وقمة هواوي العالمية التاسعة للسكك الحديدية في برلين، ألمانيا، حيث تحدث الضيوف الخاصون، وانغ غويو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة هواوي للطيران والسكك الحديدية في جامعة بوخارست، ولي جي، رئيس شركة Huawei Enterprise Wireless Domain عن نجاحها. ويعد هذا الحل إنجازًا رائعًا لشركة هواوي، نتيجة لأبحاثها وخبرتها الواسعة في مجال نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في صناعة السكك الحديدية لأكثر من عقدين من الزمن. مع التركيز على تحسين السلامة والموثوقية، تعمل Huawei FRMCS على توسيع الخدمات اللاسلكية من القطار إلى الأرض من التحكم في القطارات وإرسالها إلى التشغيل والصيانة للسكك الحديدية وإنترنت الأشياء للسكك الحديدية والمزيد. فهي تمكن التحول الرقمي الواسع النطاق لقطاع السكك الحديدية، وتضمن سلامة تشغيل القطارات، وتحسن كفاءة عمليات السكك الحديدية.

يتزايد الطلب على السكك الحديدية الذكية التي يمكن أن تحمل سعة ضخمة. لا يمكن ل Huawei FRMCS فقط توفير الموثوقية العالية المطلوبة والاستجابة قليلة الوقت للتحكم في القطارات وإرسالها فحسب، بل يمكنها أيضًا دعم خدمات جديدة مثل مراقبة حالة القاطرة ومراقبة تشغيل القطار والإرسال المرئي لموظفي التشغيل والصيانة، وتحسين دقة التنبؤ بالأعطال وكفاءة التشغيل والصيانة.

يستخدم حل FRMCS تقنية جديدة، 8T8R Smart MIMO ، والتي تسمح له بتحقيق نفس التغطية في نطاق 1900 ميجاهرتز مثل GSM-R في نطاق 900 ميجاهرتز عند العمل مع الأجهزة عالية الطاقة من شركاء Huawei . وهذا يخفض تكاليف نشر وصيانة FRMCS على MHz 1900 ويبسط نشر شبكات FRMCS . من خلال توفير ثلاثة مستويات من التكرار، بما في ذلك اللوحات الرئيسية وعناصر الشبكة الرئيسية والشبكات اللاسلكية، تقضي تقنية FRMCS من Huawei على حالات الفشل أحادية النقطة على الشبكات، وتضمن موثوقية عالية للأجهزة والشبكات، وتفي بمتطلبات النظام الأوروبي للتحكم في القطارات ( ETCS ). تتوافق هندستها المعمارية مع معايير صناعة السكك الحديدية، مما يسهل الربط البيني بين الشبكات اللاسلكية وتطبيقات صناعة السكك الحديدية، بالإضافة إلى نشر خدمات جديدة.

وقال لي جي: “تمر صناعة السكك الحديدية الآن بفترة حرجة من التحول الرقمي عندما تكون متطلبات أنظمة الاتصالات اللاسلكية من القطار إلى الأرض أعلى من أي وقت مضى. يمكن ل Huawei FRMCS تلبية هذه المتطلبات من خلال دمج تقنيات 4G و 5G من Huawei . ويمكن أن يساعد عملاء السكك الحديدية على بناء شبكات لاسلكية عريضة النطاق عالية الموثوقية وعالية النطاق الترددي موجهة نحو المستقبل من القطار إلى الأرض تكون آمنة وموثوقة ومتقاربة ومبسطة وقادرة على التطور على المدى الطويل”.

وستعمل هواوي مع مؤسسات معايير الصناعة وعملاء الصناعة والشركاء لتعزيز الطرح التجاري الناضج والواسع النطاق ل FRMCS ، وبناء أساس رقمي لاسلكي للسكك الحديدية الذكية.