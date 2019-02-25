هواوي تطلق حل شبكة النقل المتقارب الجاهزة لشبكة 5 جي ما يساعد المشغلين على بدء إطلاق شبكة 5 جي

برشلونة، إسبانيا، 26 شباط/فبراير 2019 / بي آر نيوزواير/ — في مؤتمر الجوال 2019، أطلقت هواوي حل شبكة النقل المتقارب الجاهزة لشبكة الـ 5 جي. وسيساعد هذا الحل على بناء شبكة نقل تدعم كل الخدمات، ما يساعد المشغلين على إطلاق تطوير شبكة الـ 5 جي عبر نقل الـ 5 جي المبسط والنشر السريع للشبكة. وقد حازت هواوي حتى الآن على 40 عقد لنقل الـ 5 جي التجارية.

تتوقع جي أس أم أيه أنه بحلول العام 2025 سيكون هناك 1.3 مليار مستخدم للـ 5 جي و 1.36 مليار جوال من أجهزة الهاتف الخلوي 5 جي حول العالم مع تغطية بنسبة 40 % لشبكة 5 جي. لإنشاء شبكات 5 جي، يجب إعداد شبكات النقل مسبقًا. تحتوي شبكات 5 جي على ثلاث حالات استخدام رئيسية، ما يجعل عرض النطاق الترددي للشبكة أكبر بمقدار أكثر من 10 مرات و 10 مرات أكثر من التعقيد في عمليات الشبكة والصيانة، وأكثر من 100ارتباط. هذه هي التحديات الأساسية التي سيواجهها المشغلون عند بناء شبكات نقل 5 جي للمستقبل. خلال هذه العملية، سوف يحتاج المشغلون إلى النظر في قدرات التطور المستقبلية لشبكات النقل الخاصة بهم.

وقال جيفري جاوـ رئيس خط منتجات هواوي راوتر وكارير إيثرنت: “يجب على المشغلين التفكير بشكل منهجي في احتياجات أعمالهم في العقد المقبل عند بناء شبكات نقل 5 جي. وعبر هذه العملية، نعتقد أنه يجب على المشغلين أن يأخذوا في الاعتبار ثلاثة معايير رئيسية: تكاليف ترقية عرض النطاق الترددي بأسعار معقولة، ونقل 4 جي و 5 جي المتقاربة، والتشغيل والصيانة المؤتمتة الكاملة للشبكة.”

ولتلبية احتياجات المشغلين أطلقت هواوي حل 5 جي لشبكات النقل المتقارب، ما يمكن المشغلين العالميين من زيادة قيمة أعمالهم من خلال تقديم ثلاث قدرات أساسية.

تم بناء حل شبكات النقل المتقاربة 5 جي على أول جهاز توجيه 50 جي إي في الصناعة وحل 5 جي مايكرويف القائم على أساس تعديل سعة النبضة المكونة من أربعة مستويات. وينتج عن ذلك 10 غيغابايت في الثانية للمواقع وتكلفة تشغيل أقل بنسبة 30٪ . بالنسبة لسيناريوهات الوصول بالألياف البصرية، يدعم جهاز التوجيه إرسال الألياف أحادية الاتجاه مما يقلل التكلفة لكل بت بنسبة 30٪ وموارد الألياف المطلوبة بنسبة 50٪. بالنسبة للسيناريوهات غير المتعلقة بوصول الألياف البصرية، يمكن لحل هواوي مايكروويف 5 جي توفير إمكانية الوصول إلى 10 غيغابايت في الثانية عبر أي نطاق ترددي. كما أنه يوفر إمكانات مرنة لتوسيع القناة بحيث لا يتطلب الأمر سوى زيارة موقع واحد فقط لتوفير الخدمة، ما يقلل من تكلفة التشغيل الإجمالية للمُشغلين بنسبة 30٪.

يستخدم حل شبكة النقل المتقاربة 5 جي أول حل SR and SRv6 تجاري في الصناعة، ما يتيح التطور السلس من MPLS إلى بروتوكولات SR و SRv6دون أي تداخل بين خدمات 4 جي و5 جي. يدعم حل نقل 5 جي من هواوي بروتوكولي MPLS و SRبحيث يمكن للمشغلين استخدام بروتوكولي SR و SRv6 لنشر خدمات 5 جي من النهاية إلى النهاية، مع استخدام بروتوكول MPLS في نفس الوقت لخدمة شبكة 4 جي. وهذا يعني أنه يمكن نشر خدمات جديدة مع ضمان استمرارية الخدمات القديمة.

وإذ بني على الهيكلية المبرمجة لمعالج الشبكة، يوفر حل SR و SRv6 التطور السلس من بروتوكولي MPLS إلى SR و SRv6 دون أي تغييرات في الأجهزة.

يقوم أول محرك شبكات سحابي في الصناعة بدمج التحكم في الشبكة والإدارة والتحليل مما يتيح لحل شبكة النقل المتقارب 5 جي لدعم التشغيل المؤتمت والصيانة الكاملة طوال دورة حياة شبكة النقل بأكملها. يدعم محرك الشبكات السحابي من هواوي التحكم والإدارة الموحدين لشبكات النقل 4 جي و5 جي، ويوفر واجهة الآلة إلى الآلة التي تقودها الموديلات بدلاً من واجهة الإنسان الآلة. وهذا يقلل من الوقت اللازم لتقديم الخدمة من ساعة إلى دقائق. وتقنيات الذكاء الاصطناعي للقياس تعني أن الأمر يستغرق دقائق بدلاً من ساعات لاستكمال عملية ترسيم الخطأ.

كما يمتلك محرك الشبكات السحابي إمكانات تحليلات البيانات الكبيرة التي تتيح اتفاقيات مستوى الخدمة المرئية وتوسيع وتحسين شبكة النقل المستهدفة.

وقال جيفري جاو: “ستلبي شبكة 5ي جي احتياجات الأفراد والصناعات العمودية وتدعم خدمات جديدة مثل تسجيل الفيديو السحابي والخطوط الخاصة والمركبات المتصلة. سيتم بناء بنية شبكة 5 جي المستقبلية على مراكز البيانات. وتتطلب جودة الخدمات المبتكرة المختلفة شبكات 5 جي لتقديم اتفاقيات مستوى الخدمة المضمونة. لذلك يجب على مشغلي الصناعة التحويلية والإنتاجية اقتناص الفرص التي يوفرها تطوير5 جي وبناء شبكة نقل متقاربة الكل في واحد.”

وقال: “تواصل هواوي العمل مع شركاء الصناعة والابتكار في مجال اتصالات البيانات والألياف الضوئية لبناء شبكات مادية غير حاجبة. وسنعمل معًا على ضمان توفر شبكات فعلية غير عازلة توفر دعمًا منخفضًا لحاجيات الكمون عند الطلب وخدمات تشغيل وصيانة من دون لمس.”

جدير بالذكر أن شركة هواوي ظلت في صدارة سوق النقل العالمي المتنقل لمدة سبع سنوات متتالية، وتقود تطوير صناعة النقل المحمول. كما ساعدت الشركات العالمية الرائدة في بناء أكثر من 40 شبكة نقل 5 جي. تلعب هواوي دوراً نشطاً في منظمات المعايير الدولية مثل فريق مهام هندسة الإنترنت وقطاع تقييس الاتصالات ومعهد معايير الاتصالات الأوروبية، وهي مساهم رئيسي في 50 جي إي و SRv6ـ وهي رائدة في مجال الميكروويف والشبكات الذكية.

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