هواوي تصدر تقرير العالم الذكي 2030 لاستكشاف التوجهات في العقد الجديد

شينجن، الصين، 24/سبتمبر/2021 / PRNewswire/– أقامت هواوي، بالتعاون مع شركاء الصناعة، منتدى الذكاء العالمي لعام 2030 أصدر ديفيد وانج، المدير التنفيذي، ورئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهواوي تقريرًا عن العالم الذكي 2030 من خلال خطاب هام بشأن استكشاف العالم الذكي 2030. تعد هذه المرة الأولى التي استخدمت فيها هواوي أدوات كمية ونوعية لوصف العالم الذكي وصفًا منهجيًا في العقد القادم، والتنبؤ بتوجهات الصناعة بما يساعد الصناعات على تحديد الفرص الجديدة واكتشاف القيمة الحديثة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أجرت هواوي تبادلات عميقة على ما يزيد عن 1000 أكاديمي، وعميل، وشريك في الصناعة، ونظمت ما يزيد عن 2000 ورشة عمل، واستندت على البيانات والأدوات من المنظمات الرسمية مثل الأمم المتحدة، والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الصحة العالمية. واستمدت هواوي وجهات النظر من المجلات العلمية مثل Nature، و IEEE، وأخذت الحكمة من االجمعيات الصناعية والشركات الاستشارية المعنية، إلى جانب الخبراء داخل وخارج هواوي. ومن خلال هذه الجهود، وضعت هواوي تقرير العالم الذكي 2030 الذي يقدم الرؤى بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واتجاهات التطبيق في العقد المقبل،

ويقترح التقرير ثمانية اتجاهات متعددة التخصصات، والمجالات للاستكشاف على المستوى الكلي، كما تشرح كيف يمكن لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حل المشاكل والتحديات الحرجة للتنمية البشرية، وما يمكن أن تقدمه الفرص الجديدة للمنظمات والأفراد، وعلى مستوى الصناعة، يبحث التقرير مستقبل التقنيات وتوجهات التنمية لشبكات الاتصالات، والحوسبة، والقدرة الرقمية، وحلول السيارات الذكية.

يقول وانج ” قررنا منذ أكثر من 30 عام إثراء الحياة من خلال الاتصالات، ومنذ 10 سنوات، قررنا الوصول إلى كل ركن في العالم من أجل بناء عام أفضل من ناحية التواصل. وحاليًا، تتمثل رؤيانا ومهمتنا في تقديم التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومؤسسة من أجل عالم ذكي متصل بالكامل، ونؤمن إيمانًا راسخًا أن العالم الذكي المميز يمكنه تحقيق هدفه بوتيرة متسارعة.

وقد دُعي العديد من الضيوف رفيعي المرتبة للتحدث في المنتدى، بما في ذلك عالم المستقبل ذائع الصيت ستيفين جونسون، الرئيس المؤسس والمتناوب للاتحاد العالمي للسيارات الكهربائية تشين تشينج كوان، والرئيس المشارك للجنة الإدارة العالمية لرولاند بيرج دينيس ديبو، ونائب رئيس الأكاديمية الصينية لتقنيات الاتصالات والمعلومات وانج زيكين، وتبادلوا جميعًا الرؤى حول العالم الذكي، كما ناقشوا كيف يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أفضل.

وكما قال عالم المستقبل والمؤلف العالمي البارز ستيفين جونسون “ندخل حقبة جديدة من النمو المتسارع، وسوف تتميز العقود المقبلة بعصر ذهبي من التعاون بين الإنسان والذماء الآلي، وستعزز الخواريزميات من الذكاء البشري، ومع نمو التكنولوجيا بشكل متزايد، سوف يستفيد المجتمع بالكامل،

يُعد منتدى العالم الذكي 2030 المرة الأولى التي نشارك فيها هواوي بشكل منهجي الأبحاث والرؤى المتطورة بشأن العقد القادم، وستتيح هذه المشاركة قيمة عظيمة للتطور المجتمعي، وخاصة للتحول الرقمي العالمي، والاقتصاد الرقمي،

سيحدد الخيال المدى الذي سوف نبلغه في المستقبل، وستحدد الأفعال مدى السرعة التي سنصل بها إلى المستقبل، وأن الطريق الأفضل للتنبؤ بالمستقبل ينبع من خلقه. ولا يزال يوجد العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها خلال رحلة الوصول إلى العالم الذكي، وكما ذكر ديفيد وانج في نهاية كلمته “نؤمن أن أفضل الحكم تنبع من مشاركة الأفكار الأحلام هي الدافع الأساسي للتقدم الاجتماعي التقدم نحو العقد الجديد، لنعمل معًا لصياغة عالم ذكي أفضل”

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