هواوي تحدث ثلاثة حلول ذكية للشبكات السحابية، لتسريع التحول الرقمي للصناعات

شنجن، الصين, 27 مارس/آذار 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة هواوي (Huawei) في مؤتمر هواوي للتحول الرقمي الصناعي لعام 2021، عن تحديثات إلى الإصدار 3.0 لثلاثة من حلول الشبكات السحابية الذكية — كلاود كامبس (CloudCampus) وكلاود فابرك (CloudFabric) وكلاود وان (CloudWAN) — شبكة منطقة الشركات التي تثبت مستقبلًا، شبكات مراكز البيانات والشبكات الواسعة (WAN) على التوالي. كما سلطت هواوي الضوء على الحلول المحددة للسيناريوهات الناتجة عن الابتكار المشترك مع شركاء الصناعة، مما سيسرع التحول الرقمي للصناعات.

تتوقع رؤية هواوي للصناعة العالمية (GIV)‏ لعام 2025، أنه بحلول 2025، سيكون هناك 100 مليار اتصال عالمي، وستعتمد 85٪ من تطبيقات المؤسسات على السحابة، كما ستتوفر شبكة اتصال عالية السرعة في كل ركن من أركان العالم المادي.

تعد الشبكة جزءًا لا يتجزأ من التحول الرقمي للشركات، لذا لابد لشبكات الشركات المثبتة مستقبلًا أن تعرض تجربة صول مثالي للسحابة، وتنفذ الخدمات وتنشرها بسرعة، وتكتشف بشكل استباقي تغييرات الخدمة، وتتنبأ بمخاطر الشبكة باستمرار.

صرح كيفين هو (Kevin Hu)، رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات في هواوي: “في مجال شبكات IP، تظل هواوي ملتزمة بتطوير حلول الشبكات السحابية الذكية، بالتعاون مع الشركاء العالميين، لتسريع التحول الرقمي للصناعات”. “حيث نؤمن أن حلول كلاود كامبس وكلاود فابرك وكلاود وان التي تحدثت مؤخرًا ستوفر طاقة لا نهاية لها للتحول الرقمي للصناعات.”

الإصدار الثالث من كلاود كامبس ( CloudCampus 3.0 )

يُعد الإصدار الثالث من كلاود كامبس من شركة هواوي خيارًا مثاليًا للشركات لإثبات شبكات منطقة الشركات في عصر السحابة. يبرُز هذا الحل من خلال تقديم تجربة لاسلكية “100 ميجابت/ثانية في كل مكان”، وشبكة عالمية واحدة مع التوصيل البيني SD-WAN عالي السرعة، وإدارة سحابية مدفوعة SDN، وعمليات وصيانة ذكية (O&M) للمستخدمين والتطبيقات. كما أنه يأتي مع عدد من المنتجات الجديدة كليًا، بما في ذلك أجهزة AirEngine Wi-Fi 6 APs من هواوي، وCloudEngine S multi-GE switches، وWi-Fi 6 CPEs، وNetEngine AR8000. تمكّن هذه المنتجات الجديدة والمثيرة الشركات من استلهام المزيد من الابتكارات، وإطلاق العنان لقيمة البيانات، وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، وضمان استقرار الخدمة وموثوقيتها في عصر السحابة.

الإصدار الثالث من كلاود فابرك ( CloudFabric 3.0 )

يُعد الإصدار الثالث من كلاود فابرك حل شبكة مراكز البيانات المتقاربة (Hyper-Converged Data Center) أول الحلول التي تحقق المستوى الثالث من قدرات الشبكة ذات القيادة المستقلة. إنه يوفر دورة ميكنة كاملة قادرة على تقليل الوقت اللازم للتسوق (TTM) بنسبة 90٪، كما توفر أيضًا تشغيلًا وصيانة ذكية على مستوى الشبكة للتنبؤ بشكل استباقي بالأعطال بنسبة 90%. أُسس هذا الحل على هيكل الإيثرنت بالكامل، وهو مجهز بشكل مثالي لإنشاء شبكات تخزين وحوسبة خالية من الخسائر، وإطلاق العنان بنسبة 100٪ من قوة الحوسبة وتعزيز التحديث الذكي للشركات.

الإصدار الثالث من كلاود وان ( CloudWAN 3.0 )

يتيح حل الإصدار الثالث من كلاود وان من هواوي للشركات في جميع أنحاء العالم بناء شبكات واسعة ذكية تثبت في المستقبل، وبالتالي تسريع التحول الرقمي. بتحول المؤسسات إلى السحابة وأصبحت شبكات الإنتاج قائمة على بروتوكول الإنترنت، يدمج الإصدار الثالث لكلاود وان إمكانات “five ones” الجديدة: الوصول إلى السحابة بخطوة واحدة، والنقل متعدد الأغراض بألياف واحدة، والجدولة السريعة بنقرة واحدة، والاتصال بشبكة واحدة على نطاق واسع، وأمن متكامل موحد. تعمل هذه الخواص على تسريع نشر الخدمة في غضون دقائق، وإنشاء حامل متقارب لجميع الخدمات من خلال شبكة واحدة، وتسهيل تحسين حركة البيانات الذكية وموازنة الحمل، وتمكين التشغيل والصيانة الذكية والأمن الشامل.

حظيت عروض الشبكة السحابية الذكية من هواوي بإشادة واسعة النطاق عبر قطاعات مثل الحكومة والتمويل والنقل والطاقة. في مؤتمر هواوي للتحول الرقمي الصناعي لعام 2021، عرضت هواوي أيضًا مجموعة واسعة من حلول الشبكات المصممة حسب السيناريوهات، بما في ذلك حل شبكة الجمارك الذكية، وحلول شبكة منطقة الشركات الذكية للتعليم العالي، وحلول شبكة IP المتكاملة للمطار الذكي، وحلول الشبكة المالية الذكية، والحلول الذكية، حل شبكة IP لنقل الطاقة وتحويلها، وحلول شبكة كامبس كلاود للنفط والغاز.

لمزيد من التوضيح، يبتكر حل الشبكة الجمركية الذكية من هواوي بسعة فائقة وتجربة ذكية وقدرات قيادة ذاتية. بهذا الحل، يمكن للعملاء تسريع تحولهم الرقمي وتأسيس قاعدة جديدة للجمارك الذكية، مما يؤدي إلى تجارة عبر الحدود أكثر أمانًا وملاءمة.

في قطاع التعليم العالي، يُسهل حل شبكة منطقة الشركات الذكي من هواوي تقديم تعليم عالي الجودة من خلال إنشاء بنية تحتية رقمية متطورة ودمج أمان الشبكة الشامل.

في قطاع الطاقة الكهربائية، يعتمد حل شبكة IP الذكي من هواوي لنقل الطاقة وتحويلها على التقنيات المتطورة – مثل التقطيع المستند إلى Flex، وشبكة إيثرنت فائقة السرعة، والإدارة الذكية والتحكم – لتقديم تجربة شبكة حتمية. يمكّن هذا الحل شركات الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء العالم من تحقيق تقدم فعال في التحول الرقمي لشبكات الطاقة الخاصة بهم مع تسريع الانتقال إلى عصر “إنترنت الطاقة”.

حتى الآن، خدمت عروض الشبكة السحابية الذكية من هواوي أكثر من 12000 عميل في أكثر من 140 دولة ومنطقة. تطلعًا للمستقبل، ستتعاون هواوي مع المزيد من الشركاء لزيادة تمكين الابتكارات التجارية، والمساهمة في نجاح مجموعة واسعة من الصناعات وبناء أساس للتحول الرقمي الصناعي.

عُقد مؤتمر هواوي للتحول الرقمي الصناعي لعام 2021 من 24 إلى 26 مارس/آذار. لمعرفة المزيد، انقر على https://e.huawei.com/en/ events/industry-digital- transformation/2021.

فيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1474749/EN_HIDTC.mp4