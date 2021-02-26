هل تعتقد أنك تعرضت للضرر من منتجات تحتوي على مادة التلك؟ قد تتأثر حقوقك ويمكن إلغاء دعاواك القانونية بشأن إصابتك. صوتك سيساعد في تحديد كيفية التعامل مع مطالبات الإصابة

إدل بصوتك بحلول 25 آذار/مارس، 2021

نيويورك، 26 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — هذا البيان صادر عن برايم كليرك أل أل سي بشأن قضية chapter 11 لإيماري.

إذا كانت لديك مطالبة بإصابة شخصية بسبب مادة التلك، فإن حقوقك ستتأثر بالتصويت القادم على خطة إعادة التنظيم (“الخطة”) كجزء من إجراءات chapter 11 لشركة إيميريز تلك أميركا إنك، إيميريز تلك فيرمونت إنك وإيميريز تلك كندا إنك، (وهي يشار إليها جماعيا باسم“المدينون في أميركا الشمالية“). إيميريز تلك إيطاليا أس بي أيه (“آي تي آي“) أيضًا قد ترفع قضية، (لكنها لم ترفع بعد) قضية chapter 11 في الولايات المتحدة. “المدينيون” يُقصد بهم مديني أميركا الشمالية، وإذا رفعت قضية chapter 11 قبل تأكيد الخطة، آي تي آي. المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة المستخدمة ولكنها غير مُعرفة بطريقة أخرى هنا لها المعاني المنسوبة إليها في الخطة، والتي تتوفر على ITArestructuring.com (موقع “القضية على الويب“)

قدم المدينون بيان إفصاح (متاح على موقع القضية على الويب) يحتوي على معلومات من شأنها أن تساعدك على تحديد كيفية التصويت على الخطة، والتي تقترح إنشاء صندوق ائتمان لحل جميع مطالبات التلك للإصابة الشخصية. ستتأثر حقوقك القانونية إذا تمت الموافقة على الخطة.

يحق فقط لحاملي مطالبات الإصابة الشخصية من مادة التلك، أو محاميهم نيابة عنهم، الحصول على اقتراع للتصويت على الخطة.

يُفترض أن أصحاب المطالبات وحقوق الملكية في جميع الفئات الأخرى بموجب الخطة يقبلون الخطة، لأنهم إما غير متأثرين بالخطة أو هم من مؤيديها.

إذا كانت لديك مطالبة بإصابة شخصية من أضرار مادة التلك، يحق لك أو لمحاميك نيابة عنك، وفقًا لما تسمح به إجراءات التصويت، التصويت على الخطة. الموعد النهائي الذي يجب أن يتم بحلوله استلام بطاقات الاقتراع من قبل وكيل المدينين، برايم كليرك أل أل سي (“ برايم كليرك” “) هوهو 25 آذار/مارس 2021 الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كان محاميك مخولًا للتصويت نيابة عنك، يرجى الاتصال بمحاميك. تدعم كل من لجنة مطالبي قضية الفعل غير المشروع، وممثل المطالبين بالأضرار عن الإصابة من التلك المستقبليين الخطة.

إذا تمت الموافقة على الخطة من قبل محكمة الإفلاس ومحكمة المقاطعة، فسيتم توجيه جميع مطالبات التلك للإصابة الشخصية إلى صندوق التلك للإصابات الشخصية ويتم حلها وفقًا لإجراءات توزيع صندوق الائتمان. إذا كنت صاحب (أ) مطالبة إصابة شخصية من التلك وصوتت بقبول الخطة، (ب)، وهي مطالبة يُفترض أنها تقبل الخطة، (ج) مطالبة إصابة شخصية من التلك وتصوت ضد الخطة ولا تعني قبولك بالخروج من براءات الذمة، أو (د) مطالبة إصابة شخصية من التلك وهي مؤهلة للتصويت لصالح الخطة أو ضدها ولا تصوت لصالح الخطة أو ضدها ولا تختار الخروج من تبرئة الذمة المنصوص عليها في الخطة (تخضع لبعض القيود الموضحة في الخطة)، سوف يُفترض أنك تمنح “إبراء الذمة من قبل أصحاب المطالبات” المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من الخطة. يرجى قراءة الخطة ووثائق الخطة الأخرى بعناية للحصول على تفاصيل حول كيفية تأثير الخطة، في حالة الموافقة عليها، على حقوقك.

لديك الحق في الاعتراض على الخطة. الموعد النهائي لتقديم اعتراض هو 28 آذار/مايو 2021 الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.. هناك متطلبات يجب اتباعها لتقديم اعتراض، وهي منصوص عليها في أمر إجراءات التصويت. لا يجوز لمحكمة الإفلاس النظر في الاعتراضات الواردة بعد الموعد النهائي ويمكن اعتبارها ملغاة دون إشعار آخر. يمكنك الحصول على معلومات أو تعليمات إضافية، أو مراجعة وثائق الخطة، أو الحصول على حزمة التماس مع بطاقة اقتراع للتصويت، عن طريق الاتصال بـ برايم كليرك.

مركز إيميريز لمعالجة الأصوات

نسخة/ برايم كليرك أل أل سي، One Grand Central Place

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