“هاي دبي” تقدم ميزة جديدة لاكتشاف العروض والخصومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المقيمين والزائرين على القيام بالتسوق الذكي

وقد قال سعادة عبد الباسط الجناحي، عضو مجلس إدارة شركة Tejuri Com LLC التي تدير HiDubai.com، “تعتبر دبي مركز تسوقلا غني عنه للمقيمين والزائرين على حد سواء. وقد أشار بحثنا في السابق إلى نقص تدفق المعلومات بين مجتمع التجزئة والعملاء. ومع الطفرة في منصات تقديم القسائم والصفقات خلال الفترة من 2008-2012 والتي قدمت حلا لهذه المشكلة، لاحظنا أن هذا النموذج لا يغطي سوى جزء صغير من تجار التجزئة والذين يقدمون خصومات كبيرة وباستمرار. وقد قُدمت هذه الفكرة لهم بحجة أن العملاء يقومون بعمليات شراء متكررة.

مع نمو التجارة الإلكترونية العالمية، كان العملاء يتجهون إلى تطبيقات للتجارة الإلكترونية لاكتشاف المنتجات. في عام 2020، كان سوق التجارة الإلكترونية يمثل 8٪ من قطاع التجزئة في الإمارات العربية المتحدة. من ناحية أخرى، كان تجار التجزئة يقدمون صفقات تنافسية لمواجهة التخفيضات الكبيرة من قبل منصات التجارة الإلكترونية. ولكن بقي تعقيد وتكلفة نقل هذه المعلومات للعملاء يمثلان تحديًا عمليًا لشركات البيع بالتجزئة. ولقد أدركنا أن هناك مجالًا لمعالجة تحدي “اكتشاف الصفقات غير المتاحة الكترونيا” الذي يواجه 92٪ من قطاع التجزئة.

لتلبية حاجة هذا العميل، قدمنا هذه الميزة الجديدة التي تهدف إلى تمكين معاملات البيع بالتجزئة ومراكز التسوق. في البداية، خلال المرحلة الأولى، كانت الميزة تتمحور حول عملاء التجزئة. ومع ذلك، فقد انتهى بنا الأمر إلى حل تحدٍ أكثر أهمية يقابله تجار التجزئة من خلال تقديم نموذج محتمل من التكنولوجيا لعرض صفقاتهم وخصوماتهم.

طرح الفريق الهندسي ل “هاي دبي” في البداية هذه الميزة من وجهة نظر منخفضة الجهد وعالية التأثير، مستفيدًا من أطر مفتوحة المصدر (open source) لإصدار الميزة بشكل أسرع. أطلقنا المرحلة الأولى قبل بضعة أشهر واستمعنا باستمرار إلى مستخدمينا لبناء هذه الميزة وفي النهاية قمنا ببناء 80٪ من هذا الموقع من خلال موظفينا داخل الشركة. لقد جربنا مع Algolia لإنشاء محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للعملاء اكتشاف صفقات حسب العلامة التجارية والمتجر ومراكز التسوق وحتى الموقع. بالإضافة إلى كونه أول منصة لاكتشاف الصفقات تعتمد على الخرائط. خلال المرحلة التجريبية، استطعنا جذب أكثر من 900 ألف زائر استفاد على أكثر من 3000 تاجر تجزئة في مدينة دبي”.

توفر مجموعة واسعة من الفئات على صفقات “هاي دبي” لمساعدة المستخدمين على اكتشاف جميع أنواع العلامات التجارية المعروضة للبيع. كما يوفر بحثًا يعتمد على الموقع يسمح للعملاء بالعثور على جميع العروض حول مواقعهم.

يستثمر فريق “هاي دبي” كثيرًا في الجهود الميدانية للحفاظ على المحتوى حديثًا وملائمًا. يتم تشغيل كل عرض مع فترة صلاحية ووصف تفصيلي ومعلومات للعلامة التجارية وموقع المتجر الذي يدعم نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). يتم تحديث هذه المنصة يوميًا لضمان ألا يفوت المتسوقون أي تخفيضات! أما في اليوم العادي، فيمكن للمتسوقين العثور على 700 عرض خصم للاختيار من بينهم.

يتطلب على تجار التجزئة الذين يرغبون في استخدام هذه المنصة إلى توثيق أعمالهم على “هاي دبي” من خلال عملية بسيطة مدتها دقيقتان فقط. قم بزيارة hidubai.com، وابحث عن نشاطك التجاري، واضغط على “توثيق حساب عملك ” وستتمكن من نشر العروض على صفقات “هاي دبي” بمجرد التحقق من توثيق صفحتك.

عن هاي دبي

“هاي دبي” هي منصة اكتشاف الأعمال الأولى في المنطقة والتي توفر حضور رقمي لجميع الشركات في دبي وهي مبادرة من قبلتجوري كوم وهو مشروع مشترك بين اقتصادية دبي (ded.ae) ودبي العالمية (dubaiworld.ae). تقدم المنصة معلومات تجارية دقيقة لأكثر من 153000 شركة من دبي، ويساعد”هاي دبي” العملاء على اكتشاف تلك الشركات والتفاعل معها من خلال ميزات التواصل الاجتماعي. وقد حققت المنصة استقطاب 3.16 مليون عميل متوقع للشركات الموجودة في دبي وتستقبل”هاي دبي”أكثر من مليون زيارة شهريًا من 138 دولة حول العالم.

يمكنك تحميل تطبيق “هاي دبي” من متاجر “آبل” و “أندويد“ أوقم بزيارة hidubai.com، وأيضا يمكنك متابعتنا @officalhidubai علىانستجرام وتويتر وفيسبوك و تيك توك.

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