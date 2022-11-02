هايسنس تطلق مكبرات صوت جديدة ومكبر صوت للحفلات في جنوب أفريقيا، لترتقي بتجربة الاستماع إلى مستوى جديد

كيب تاون، جنوب أفريقيا، 2 نوفمبر، 2022 / PRNewswire / — أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الإلكترونيات، أن الشركة ستقدم مجموعة جديدة من العروض المخصصة للارتقاء بتجربة الاستماع إلى جنوب أفريقيا. صُممت المنتجات الثلاثة – مكبر الصوت HP100 لموسيقى الحفلات، و Dolby Atmos® AX5100G ، و AX3100G Soundbar للترفيه على مستوى المسرح، بهدف تقديم أداء يتحدى الحجم، مع احتوائه بميزات تحسين الصوت التي تكمل الإعدادات السينمائية المنزلية للمستخدمين لخلق تجربة سمعية وبصرية غامرة.

وقال باتريك، مدير التسويق في هايسنس جنوب أفريقيا: “سواء كان ذلك لليلة فيلم منزلي أو تجمع أصدقاء في الهواء الطلق، نأمل أن نقدم لعملائنا مجموعة من المنتجات ذات الميزات سهلة الاستخدام والقوية التي تسمح لهم بإنشاء تجارب سينمائية أو موسيقية غامرة”.

يتميز مكبر الصوت HP100 بارتي روك من هايسنس بمظهر عصري وجذاب مع لمسة نهائية سوداء أنيقة ولوحات إضاءة ملونة حول مكبرات الصوت الأربعة. بفضل نظامه الصوتي القوي وتعدد استخداماته الكبير، صُمم HP100 لرفع مستوى تجربة الحفلات من خلال العديد من الميزات الرائعة، بما في ذلك وضع الكاريوكي، وخمسة تأثيرات إضاءة، وخمسة تأثيرات دي جي.

تم تزويد قوة الصوت المدمجة والقوية في HP100 بمضخمي صوت مقاس 6.5 بوصات واثنين من مكبرات الصوت مقاس 2.5 بوصة، يتم شحنهما بقوة 300 واط، وقادران على تقديم صوت عالٍ وضخ صوت عميق. بفضل عمر البطارية الذي يبلغ 15 ساعة وتصميم IPX4 المقاوم للرذاذ، يتيح HP100 للمستخدمين الاستمتاع بالمرح طوال الليل مع جنوط الإضاءة المبهرة التي تضيف تأثيرًا كهربائيًا إلى المشهد الموسيقي.

يمكن للمستخدمين الاستفادة من خرج الطاقة الأقصى لطراز AX5100G بقوة 340 واط للاستمتاع بالانغماس في ملء الغرفة، إلى جانب دعم Dolby Atmos ® و DTS : ويمكن لـ X ® تحويل محتوى الموسيقى أو الأفلام أو الألعاب إلى حفلة سمعية محيطية واقعية بشكل مذهل.

تتميز كل من مكبرات الصوت AX5100G 5.1 قناة و AX3100G 3.1 قناة بسبعة مكبرات صوت تنقل المستمع إلى وسط مشهد الموسيقى أو الأفلام ، بالإضافة إلى مضخم صوت لاسلكي قوي 6.5 بوصة يوفر صوت جهير غني وقوي، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتفاصيل استثنائية وعمق مساراتهم وعروضهم المفضلة. تم تصميم الطرازين لمزيد من البساطة والتنوع، مع تصميم قابل للتركيب على الحائط ومجموعة واسعة من خيارات الاتصال التي تسمح للمستخدمين بإعداد الجهاز بسهولة من خلال خطوات تثبيت بسيطة.

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