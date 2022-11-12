‫‫هايسنس تطلق الورقة البيضاء للتلفزيون الليزر مع Economist Impact، مما يعود بالفائدة على المجتمع من خلال تقنية عرض الليزر

كينغداو، الصين، 11 نوفمبر 2022 /PRNewswire/ — في 10 نوفمبر، شركة Hisense ، وهي شركة عالمية عالية التقنية، أصدرت الورقة البيضاء الرسمية لصناعة التلفزيون الليزر، “هايسنس تبتكر: تحويل الحياة من خلال تقنية عرض الليزر ” مع Economist Impact . أطلقها The Economist Group في عام 2021، شراكة Economist Impact مع الشركات الرائدة والحكومات والمنظمات غير الربحية لتقديم تغيير مجتمعي إيجابي. الورقة البيضاء الرسمية هي تفسير شامل لتقنية العرض الحالية والمستقبلية وعرض توضيحي لتقنية ليزر هيسنس. وأبرز هيسنس، بمناسبة اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، الدور الرائد لتكنولوجيا العرض بالليزر، وكيف يفيد هذا الابتكار المتطور حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

تعرض الورقة البيضاء لتلفزيون الليزر إنجازات هايسنس في صناعة تلفزيون الليزر

في السنوات الأخيرة، نضجت صناعة تلفزيون الليزر بسرعة من حيث الابتكار التكنولوجي وسلسلة القيمة والاعتراف بالسوق. بصفتها رائدة في هذا المجال، كانت شركة هايسنس تقود باستمرار ابتكار وتطوير عرض الليزر، وهو مبادرة مهمة لتحقيق عرض فائق الدقة وحل متميز لتعزيز أنماط حياة المستهلكين.

في عام 2007، كانت هايسنس واحدة من أوائل الشركات التي طورت تقنية تلفزيون الليزر وأعادت النظر في فكرة التلفزيون المنزلي. منذ أن قدم هايسنس أول تلفزيون ليزر قصير للغاية في عام 2014، كان يقود تطور تقنية عرض الليزر، وتوسيع التطبيقات متعددة الأبعاد وسيناريوهات المرافق لتقنية عرض الليزر، وخلق مستقبل مستدام جديد مع استهلاك منخفض للطاقة من شاشة الليزر.

أظهرت الورقة البيضاء الرسمية جهود هايسنس المستمرة لتطوير شاشات يمكن أن تعمل في أي مكان، بما في ذلك شاشات الألعاب والمنصات السحابية لمختلف الصناعات. إلى جانب ذلك، قامت هايسنس أيضًا بتحويل جهود البحث والتطوير، بدءًا من شريحة برنامج تشغيل عرض Tcon وشريحة جودة الصورة، إلى أنظمة التشغيل والتطبيقات والمحطات الطرفية التي يمكن أن تدعم تقنيات مختلفة مثل LCD وشاشة الليزر و ULED . في المستقبل، لا تقتصر شاشات العرض على “الرؤية” فحسب، بل تشمل أيضًا نقطة اتصال بين الإنسان والآلات، مما يحول حياة الناس من خلال تقنية الليزر المصممة جيدًا والمصممة بعناية.

الاستفادة من المجتمع من خلال تقنية عرض الليزر

وبروح اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، تكشف الورقة البيضاء الرسمي أيضًا عن كيفية تأثير تكنولوجيا العرض بالليزر تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع. ومن الأمثلة على ذلك الفوائد المثبتة لتقنية العرض بالليزر عندما يتعلق الأمر بحماية العين. يقلل تلفزيون هايسنس ليزر من مصدر الضوء الأزرق الضار لضمان تجربة مشاهدة صديقة للعين وواقعية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل تلفزيون هايسنس ليزر على تمكين التنمية المستدامة بمعدلات أعلى قابلة لإعادة التدوير وكفاءة في استخدام الطاقة. وفقًا لأبحاث هايسنس، يبلغ استهلاك الطاقة في تلفزيون الليزر حوالي ثلث تلفزيون LCD له حجم شاشة مكافئ، مما يعكس استدامته وصداقته للبيئة.

يرجى النقر على الرابط التالي لاستكشاف المزيد حول الورقة البيضاء لصناعة تلفزيون هايسنس وتقنية ليزر هايسنس:

https://impact.economist.com/ projects/innovation-through- laser-television-technology/

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