هاوس أوف إكينوس تعرض أغلى فستان في العالم من تصميم أصغر مصمم أزياء في العالم

لندن، 25 يوليو 2019 / PRNewswire / – مع اقتراب موسم أسبوع الموضة في لندن، فمن المتوقع أن تصل آخر صيحات الموضة من المصممين البارزين والناشئين إلى منصة العرض.

يعمل المصمم البريطاني، جوش بيرشجونس “Josh Birchjones”، صاحب العلامة التجارية ” Designed by Josh”، البالغ من العمر 14 عامًا، على إبداعاته. فهذا الصبي على وشك أن يصنع تاريخ الأزياء العالمي في أسبوع الموضة مع قطعة تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني، وهو الخبر الذي بدأ ينتشر في أجزاء مختلفة من العالم بالفعل.

في الثانية عشرة من عمره، قام جوش بإطلاق مجموعتين خلال أسبوع الموضة في لندن، ليحصل على لقب ديزاينر تو ووتش “Designer to Watch” في المملكة المتحدة وخارجها.

تبلغ قيمة الفستان الذي سترتديه كيرا شابلن “Kiera Chaplin”، 50 مليون جنيه إسترليني. الفستان مطرز بالماس والزفير وقطعة مركزية من الألماس تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني، والتي ستزين صدر الفستان.

ليتمكن جوش من نقل رسوماته من على الورق إلى الواقع، قام محل المجوهرات المشهور عالميًا موزافاريان “Mozafarian” وصانع المجوهرات شخصيًا عباس موزافاريان “Abbas Mozafarian”، بالعمل في هذا المشروع على المجوهرات الثمينة اللازمة لصناعة هذا الفستان.

وصرح عباس قائلًا “أنا سعيد بالتعاون مع هذا المصمم الشاب وأرى فيه موهبة فريدة.” كذلك بدأ عباس في سن الثانية عشرة العمل كصائغ، ويرى ويتفهم شغف جوش من تجربته، وهو ما أدى إلى التآزر بين هذين المبدعين. كلاهما يعمل عن قرب مع التصميمات من صبي صغير إلى صانع مجوهرات محترف.

أصبح إبداع جوش الآن شأنًا عالميًا يتحدث عنه العالم. ويتعاون مع أفضل المصممين الفلبيين، وهو إيان روي “Iain Roy”، المقيم في أبو ظبي، الذي صمم ملابس بعض من أشهر الشخصيات في السينما والتلفزيون والموسيقى؛ وعدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى والسيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأمريكية، يتعاون معه في صناعة القطعة النهائية التي صممها جوش.

تعمل المصممة البريطانية، ناتاشا موبي ميلينيري “Natasha Mobey Millinery”، مع جوش على تصميم قطع الرأس الباهظة، بمساعدة الخبرات والإمكانيات التي يتشارك بها الكل، حيث يعمل الجميع على تحقيق هدف واحد مشترك وهو كتابة تاريخ الأزياء في ايكونيك “iKONIC”!

سيتم بيع هذا الفستان الباهظ والتبرع بالعائدات لـ “GOSH” و”Make a Wish Foundation”. سيُعقد المزاد بعد أسبوع الموضة في قصر الإمارات المرموق في أبو ظبي في 6 ديسمبر 2019.

سيتم عرض مجموعة ايكونيك لأول مرة في معرض هاوس أوف إكينوس أثناء أسبوع الموضة في لندن في 14 سبتمبر 2019. هذا وقد صرحت سافيتا كاي “Savita Kaye”، الرئيس التنفيذي لشركة أوف إكينوس وعضو المجلس الاستشاري بمجلس الأزياء العالمي، “نحن سعداء ومتحمسين للتعاون والعمل على تصميماتنا سويًا.”

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