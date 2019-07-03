هابانوس اس ايه تطرح نسختها العالمية الفاخرة المحدودة من سيجار مونت كريستو سوبريموس في إيطاليا

هافانا، كوبا، 4 يوليو 2019 /PRNewswire/ —

سوف تطرح شركة دياديما الخاصة المحدودة حصريًا بتاريخ السادس من يوليو النسخة العالمية المحدودة من سيجار مونت كريستو سوبريموس 2019 في إيطاليا.

وسوف تسوق الشركة لهذه النسخة المحدودة الجديدة (Edición Limitada) خلال الأشهر اللاحقة بكميات محدودة للغاية في جميع منافذ البيع على مستوى العالم.

كما تطرح هابانوس اس ايه، عن طريق موزعها الحصري في إيطاليا، وهو شركة دياديما الخاصة المحدودة، النسخة العالمية المحدودة من سيجار مونت كريستو سوبريموس (55 حلقة × 130 مم طول).

لمشاهدة البيان الصحفي متعدد الوسائط، يُرجى النقر على الرابط: https://www.multivu.com/players/uk/8571551-habanos-world-premiere-montecristo-supremos/

كما يتم عرض ذلك الإصدار في علبة خاصة صُممت بالألوان المميزة لهذه العلامة التجارية وتشمل 25 سيجارًا من صنع هابااننوس “صُنِعت يدويًا بالكامل ومزودة بحشوة طويلة، بعد أن تم بعناية انتقاء اللفافة والحشو وأوراق اللف والتقفيل التي تأتي من منطقة فيوليتا أباجو التي تُعتبر أفضل أراضي زراعة التبغ في العالم.

وسوف تُقدَّم مونت كريستو سوبريموس في السادس من يوليو بمنتدى لانشيانو في منطقة ماتيليشا الإيطالية حيث يستمتع حوالي 450 ضيف مميز بهذا الإصدار الجديد المحدود من مونت كريستو هابانو. وسوف يكون ذلك الإصدار المميز هو الإصدار العالمي الفاخر الثاني لهابانوس الذي تستضيفه إيطاليا علمًا بأن سيجار روميو وجولييت كابوليتوس كان قد صدر في إيطاليا كذلك في عام 2016.

تحظى إصدارات هابانوس المحدودة بتقدير كبير من عشاق السيجار كل عام وتزداد حظوتها عندما يكون هذا السيجار مقاسًا جديدًا من منتجات هابانوس كواحدة من العلامات التجارية المعيارية الأهم على مستوى العالم في مجال تصنيع السيجار. سيجار مونت كريستو، الذي تتألف الواحدة منه من 55 حلقة × 130 مم طول، هو سيجار مونت كريستو الذي يمتاز بأثقل قياس حلقي يُطرَح في الأسواق حتى وقتنا هذا.

تدين علامة مونت كريستو بالفضل في إسمها لرواية “كونت مونت كريستو” لمؤلفها ألكسندر ديما. وهي واحدة من أشهر علامات هابانوس التجارية وأكثرها حظوة لدى مستخدميها. وقد تم التعريف بهذه العلامة الفارقة لنكهة هابانوس للمرة الأولى في مجلة “هابانو” الكوبية في عام 1935. لقد أسرت هذه النسخة من سيجار هابانو المدخنين المخضرمين بفضل نكهتها المميزة ومقاسات سيجارها “ذي الحشو الطويل المصنوع يدويًا بالكامل باستخدام أوراق التبغ التي جُلِبت من منطقة فيولتا أباجو. بدأت مجموعة سيجار مونت كريستو استكمال محفظتها بشكل تصاعدي حيث صُنِعت بخمس مقاسات فقط لتستوفي بصورة تدريجية عرضًا يغطي أذواق أكثر المدخنين تطلبًا وأصعبهم إرضاءًا. وتتضمن هذه العلامة التجارية في الوقت الحالي مقاسات تتراوح بين مونت كريستو الفاخرة من الفئة “أ” وصولاً إلى الأشكال الأخرى الأصغر حجمًا من هذه العلامة كسيجار مونت كريستو جويتاس.

شركة دياديما الخاصة المحدودة

شركة دايدما الخاصة المحدودة هي شركة إيطالية رائدة في تسويق السيجار الفاخر بأنواعه، تمتلك شبكة توزيع في إيطاليا تشمل ما يربو على 2000 متجر لبيع التبغ بما في ذلك 3 منافذ لعلامة لا كازا دل هابانو و100 متجر مختص في بيع سيجار شركة هابانوس.

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