هابانوس اس آيه تواصلنمو أعمالها محققة حجم المبيعات وصل إلى 531 مليون دولار

– تواصل شركة هابانوس اس آيه الحفاظ على ريادتها العالمية للسيجار المتميز في الأسواق التي تعمل فيها

هافانا، 24 فبراير 2020/PRNewswir/ قامت شركة Corporación Habanos, S.A، المسوق الحصري للسبع وعشرين علامة تجارية لشركة هابانوس في جميع أنحاء العالم، المصنوعة جميعها يدويًا – أثناء تقديم مهرجان هابانوس الثاني والعشرين، بالإعلان عن نتائجها المالية للسنة المالية 2019، حيث حققت مبيعات بقيمة 531 مليون دولار، مع نمو بنسبة 2 ٪ بسعر صرف ثابت مقارنة بالعام السابق.

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قال كل من Inocente Núñez وLuis Sánchez-Harguindey Pardo de Vera، رؤساء شركة هابانوس اس آيه “Habanos, S.A“: “تتصرف الأسواق بشكل مرضٍ للغاية، حيث تحافظ على مكانتنا في الأسواق الناضجة وتزيد من وجودنا ومبيعاتنا، خاصة في الأسواق الناشئة مثل الصين والشرق الأوسط، التي أصبحت ذات أهمية متزايدة بالنسبة لهابانوس. فلا تزال هابانوس بعد 25 عامًا، تعمل في أكثر من 140 دولة حول العالم. وتستمر الصادرات في النمو، وهو ما يمثل شيئًا مهمًا للبلاد.”

في الترتيب حسب البلد، فإن أهم خمسة أسواق لشركة هابانوس اس آيه من حيث حجم المبيعات هي إسبانيا والصين وفرنسا وألمانيا وكوبا. وحسب المنطقة، تظل أوروبا السوق الرئيسية لشركة هابانوس، حيث حققت 53٪ من المبيعات (من حيث الحجم)، تليها الأمريكتان (18٪) وأفريقيا والشرق الأوسط (15٪) وآسيا والمحيط الهادئ (14٪).

يعتقد كل من ليوبولدو سينترا جونزاليز “Leopoldo Cintra González“، نائب الرئيس التجاري، و جزية مايرا لوبيز انتشربة “José María López Inchaurbe“، نائب رئيس التطوير في هابانوس اس آيه، أن “عام 2019 كان عامًا ناجحًا من حيث التسويق، وذلك بفضل المبادرات العديدة المبتكرة التي اتخذناها في مجال الإعلان، والتي تساهم بشكل حاسم في استمرار موقفنا كقادة بلا منازع للتبغ المتميز في جميع أنحاء العالم.”

كشف المؤتمر الصحفي أيضًا عن بعض المنتجات الجديدة التي سيتم تقديمها خلال المهرجان والتي ستحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لعلامة لا كازا ديل هابانو “La Casa del Habano“. هذا العام، سيولي المهرجان، الذي سيستقبل حضورًا من أكثر من 60 دولة، اهتمامًا خاصًا لعلامة Montecristo، التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة والخمسين لتأسيسها، وعلامة Romeo y Julieta التجارية، للاحتفال بمرور 145 عامًا على تأسيسها. علاوة على ذلك، سيقدم Bolívar أيضًا Bolívar Belicosos Finos Reserva Cosecha 2016.

سيتم الكشف عن الإصدار المحدود لعام 2020 في المهرجان: بارتاجاس ليجادو “Partagás Legado“. بالإضافة إلى ذلك، في ذكرى مرور 175 عامًا على العلامة التجارية Partagás، سيتم تقديم واق خاص للرطوبة، Partagás Tropicales، تم إنتاج 450 قطعة فقط منه.

*التسميات المحمية للمنشأ

فيديو https://mma.prnewswire.com/ media/1093728/Habanos.mp4 :

صورة:https://mma.prnewswire. com/media/1093627/Vitola_ Bolivar_Belicosos_Finos_ Reserva_Cosecha_2016.jpg

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