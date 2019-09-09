نيوم توفر أول الفرص الاستثمارية في المشروع من خلال عقود بناء وتمويل وتشغيل المنطقة السكنية المخصصة للعمالة

أرست نيوم عقود بناء 3 مجمعات سكنية لاستعياب 30 ألف عامل

شركتا التميمي وساتكو ستمولان وتنشآن وتشغلان المجمعات السكنية لمدة 10 سنوات

ستوفر المنطقة السكنية جودة حياة عالية للعمالة تتماشى مع أهداف نيوم

المنطقة السكنية للعمالة جزء من التحضيرات التي تسبق انطلاق رحلة البناء في المناطق المختلفة من مشروع نيوم

الرياض – 8 سبتمبر: استعداداً لإطلاق أعمال الإنشاءات في مشروع نيوم، شرعت شركة نيوم في بناء المنطقة السكنية المخصصة للعمالة التي ستنتقل للعمل هناك وذلك من خلال إرساء عقود بناء وتمويل وتشغيل المجمعات السكنية المخصصة لهم على شركتين وطنيتين. وتعد هذه العقود هي أول الفرص الاستثمارية التي طرحتها شركة نيوم.

وتتكون المنطقة السكنية من أكثر من مجمع، إذ أرست نيوم عقود تطوير المجمعات السكنية الأولى على شركتين وطنيتين وهي مجموعة التميمي وشركة ساتكو. وحصلت مجموعة التميمي على عقود بناء مجمعين سكنيين، سعة كل واحد منهما 10 ألاف عامل، فيما ستقوم شركة ساتكو ببناء مجمع مماثل بالطاقة الاستيعابية نفسها. وستوفر هذه المجمعات فرصة استثمارية مميزة للشركتين حيث يتيح العقد لهما تشغيلها لمدة 10 سنوات.

وستقدم المنطقة السكنية للعمالة نمط حياة يهدف إلى تهيئة بيئة عمل صحية لهم تماشياً مع أهداف نيوم، إذ تُعد جودة الحياة من الركائز الأساسية للمشروع. وتمتلك المنطقة السكنية للعمالة مقومات لإضافة المزيد من المجمعات إليها مستقبلاً بحسب احتياجات المشروع لاستعياب المزيد من العمالة فيه، والتي قد تصل مستقبلاً إلى أكثر من 100 ألف عامل.

وتُعد المنطقة السكنية للعمالة امتداداً للتجهيزات الأخرى اللوجستية لتسهيل انتقال عمال الإنشاءات إلى أرض المشروع حيث سبق هذا افتتاح مطار خليج نيوم ليكون مطاراً تجارياً برحلات منتظمة أسبوعية تربط نيوم مع العاصمة الرياض.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر: “إننا نتوقع أن يستمر العمل على تطوير مشروع بحجم وضخامة نيوم سنوات مديدة، ولهذا فإن الانتقال إلى نيوم للعمل والحياة لمدة طويلة هو أمر بالغ الأهمية. ومن هنا حرصنا على أمرين عند ترسية عقود المنطقة السكنية؛ الأول هو توفير جودة حياة عالية لكل من ينتقل للعمل والحياة هناك، والثاني هو تقديم فرصة استثمارية للمطورين تتماشى مع أهداف نيوم لجذب المستثمرين”.

وأضاف النصر: “هذه العقود هي باكورة الفرص الاستثمارية التي سنقدمها للمستثمرين، وإضافة إلى ذلك هي معلم رئيس آخر في تحويل حلم نيوم إلى واقع، ويسعدنا أن نرى الشركات الوطنية تشارك معنا في تحقيق هذا الحلم”.

وقال طارق التميمي رئيس مجلس الإدارة لمجموعة التميمي: “لقد خططنا لإنشاء هذا المشروع الإسكاني الكبير بأفضل المعايير ومبادئ الاستدامة لكل من سيأتي للعمل في نيوم وبناء منطقة المستقبل. وحرصنا أن تضع هذه المنطقة السكنية معايير عالية وجديدة لكل المشاريع المماثلة مستقبلاً”.

وصرح مالك عنتابي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لساتكو: “إن الاستثمار في نيوم سيكون استثماراً لنا في مستقبل المملكة ومستقبل مجموعتنا وليس في الحاضر وحسب نظراً للدور المستقبلي المنتظر لنيوم”. وأضاف عنتابي: “ستوفر خدماتنا بيئة صحية للعمال لرفع معنوياتهم وزيادة إنتاجيتهم. والتزامنا بالمعايير العالية لنيوم سيساعدنا على تحقيق أهدافنا من هذا المشروع”.

وسوف توفر المنطقة السكنية كل سبل الراحة والرفاهية للعمالة، وستحتوي على مساحات خضراء. ومن باب الحرص على البيئة والاستدامة، ستكون هناك آلية ونظام لمعالجة النفايات في المنطقة السكنية. وتماشياً مع رؤية نيوم الرياضية والصحية، سيوفر المشروع مرافق متنوعة للعديد من الرياضات مثل السباحة والتنس وكرة القدم والكريكت، إضافة إلى نادٍ صحي رياضي.

ويُعد مشروع نيوم المشروع الأكثر طموحاً على مستوى العالم، والذي يتم تطويره على مساحة 26,500 كم2 في شمال غرب المملكة. وسيكون المشروع أحد ركائز التحول الاقتصادي للمملكة لتوفير مصادر دخل متنوعة من خلال قطاعات نيوم الاقتصادية والاستثمارات العقارية.