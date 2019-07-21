نيوم تستعرض شواطئها المذهلة من خلال أول فعاليات لرياضات شاطئية في السعودية

نيوم 22 يوليو 2019 – تحصل طموح نيوم لتحويل هذا المشروع الضخم إلى مركز عالمي للرياضات على دفعة كبيرة للأمام هذا الأسبوع بعد استضافة منطقة نيوم الفعاليات الأولى التي يتم اعتمادها دولياً وهي الفعاليات الاولى التي تحدث في هذه المنطقة التي يتم تطويرها في الشمال الغربي للمملكة العربية السعودية على حدود كل من مصر والأردن.

وتنافس على شواطئ منطقة قيال البكر ومياهها الصافية متنافسون من 16 دولة حضروا إلى نيوم الواقعة على خليج العقبة من أجل التنافس على كأس نيوم العالمي لرياضة التزلج المائي اللوحي.

https://vimeo.com/349287792

https://www.youtube.com/watch?v=Lw9wEP8qVHw

وشهدت اليابسة كذلك منافسات مختلفة تضمنت بطولة كرة قدم شاطئية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). وشارك في هذه البطولة التي استمرت أربعة أيام كل من منتخبات مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والصين وإنجلترا وعمان التي تحصلت على كأس البطولة بعد فوزها على مصر بخمسة أهداف مقابل أربعة في الوقت الإضافي.

ومن بين الفعاليات الأخرى التي شهدتها نيوم، بطولة رجبي شاطئية تم تحكيمها من قبل طاقم نسائي بالكامل وأخرى للتنس الشاطئي تنافس فيها رجال ونساء من المنطقة.

ونيوم مشروع يوصف على أنه الأكثر طموحاً على مستوى العالم حيث سيكون أرض المستقبل التي تم انشائها من تمكين المواهب وزيادة صحة الإنسان وقابليته إلى الحدود القصوى. والرياضة هي جزء رئيس من فلسفة نيوم على مستوى النخبة أو مستوى الجذور.

ويقول الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر: “مع البدء في بناء أرض المستقبل، ننظر إلى الرياضة على أنها جزء أساسي في ما تقدمه نيوم معتمدة على الأراضي البكر لاستضافة فعاليات رياضية دولية للرياضيين المحترفين أو العاديين، وكذلك لأولئك الذي يزورونها للسياحة والعيش. الرياضة ستلعب دوراً مهماً في تحقيق الحلم لإلهامنا للعيش حياة أكثر صحة.”

ويضيف رئيس قطاع الرياضة في نيوم جيسون هوربورو: “إنها شهادة عظيمة لروح نيوم إننا نستضيف كأس عالم لرياضة مائية وبطولة شاطئية دولية لكرة القدم، خلال هذه المرحلة الأولية من عمر المشروع.”

وهذه هي المرة الثانية التي تحتضن فيها نيوم أنشطة وفعاليات رياضية بعد فعاليات الرياضات الجريئة في أواخر إبريل الماضي والتي شهدت القفز بالسترات المجنحة وتسلق الجبال.

ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الست عشر التي ستشكل الحياة الاقتصادية في نيوم حيث يسعى القطاع لجذب استثمارات في مجالات رياضية عديدة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة. وتسعى نيوم من خلال قطاع الرياضة وقطاع الصحة كذلك إلى جعلها في مقدمة المناطق الصحية والملائمة للعيش على مستوى العالم.