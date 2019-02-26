نيكسوم تتعاون مع شركاء لتقديم ابتكار حاصل على براءة الاختراع لتصميم إشارة سرعة فائقة

تايبي، تايوان، 27 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — تحالفت شركة نيكسوم، وهي شركة رائدة في صناعتي اتصالات الشبكات وأمن الشبكات، مع معهد أبحاث التقنيات الصناعية، آيتيري، وأف أتش تي (فيرست هايتيك) وتي يو سي (شركة تايوان يونيون تكنولوجي) لكي تطور هذه الشركات معا تقنية جديدة للتغلب على مشاكل التصميم لإشارة السرعة الفائقة. وسيتم تطبيق هذه التقنية المبتكرة لمعدات الشبكات الراقية في صناعة الاتصالات ومن المتوقع أن تتوفر في الربع الثاني من العام 2019.

يشتمل الابتكار على 3 تقنيات جديدة، بما في ذلك نوع جديد من المواد “المنخفضة الفقدان بصورة فائقة” تدعى تي يو سي 3، في حين أن فقدان الإدراج يمكن أن يصل إلى أقل من -0.57dB/inch @25 غيغابايت بالثانية. وهنالك ابتكار آخر، يدعى كوكسيال في آي أيه، وهي تقنية مبتكرة تتفوق في محاكاة الإشارات من خلال نقطة نفاذ. وتستطيع تقنية كوكسيال في آي أيه في مخطط بي سي بي الحفاظ على سلامة إشارة أفضل في الإشارة العالية السرعة، بالمقارنة مع نقطة النفاذ في آي أيه التقليدية بي سي بي فاب. الابتكار الثالث هو المكثف المضمن الموجود في بي سي بي فاب بدلا من مكثف التيار السائد أس أم دي الحالي. وباستخدام هذا المكثف المضمن، فإنه يقلل من آثار الدوران بنسبة 50 ٪ ونتيجة لذلك يعزز بشكل كبير سلامة الإشارة لأنه يقلل من الكثير من الضوضاء المتزامنة التبديل الناتجة عن رقاقة آي سي عالية السرعة (مثل Mellanox ConnectX-5 وغيره.)

وقد طورت نيكسوم وحدة 100 غيغا لان التي تعرض الابتكارات الثلاثة التي أنتجها التحالف الرباعي الأطراف. ووفقا لماثيو ليو، مدير خط المنتجات في مجموعة أعمال حلول اتصالات الشبكات في نيكسوم: “هذه الابتكارات الثلاثة الحاصلة على براءة اختراع تسمح بإشارة عالية السرعة لتمديد الطول حتى 14 بوصة. وعندما يتم اختبار الوحدة النمطية في نظام نيكسوم NSA7146 القائمة على سكايليك إي بي، وتشغيلها حسب نظام نيكسوم دبي بي دي كي، نشهد أرقام إنتاجية مذهلة. ونحقق ذلك دون أي إضافة للمكررات والموقتات المكررة وأي مكون نشط آخر في تصميم الأجهزة لحماية سلامة الإشارة الخاصة بها وفي نفس الوقت، للحفاظ على الأداء المطلوب.”

في عصر 5G، سوف يجلب هذا الابتكار الثوري للعالم الجيل الجديد من معدات الشبكات ذات النطاق العريض عالية السرعة، متجسدا في وحدة 100 غيغا لانا البارزة التي طورتها نيكسوم إنترناشيونال، وهو إنجاز حقيقي في تصميم إشارة السرعة العالية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع نيكسوم واطلع على الورقة البيضاء المنشورة عن هذا الابتكار على الرابط أدناه.

http://www.nexcom.com/news/Detail/ultra-high-speed-signal-design-its-innovation-and-application-to-high-end-network-platforms

نبذة عن شركة نيكسوم

إذ تأسست في العام 1992 ومقرها في تايبيه، تايوان، تلتزم نيكسوم بأن تكون شريكًك الجدير بالثقة في بناء الحلول الذكية. تدمج نيكسوم قدراتها وتدير عشر شركات عالمية، وهي Network & Communication Solutions ، و Intelligent Platform & Servicesو Mobile Computing Solutions ، و Medical & Healthcare Informatics ، و Intelligent Digital Security (القاعدة الخضراء)، و Smart Manufacturing Solutions (نيكست كوبوبت)، و Industrial Wireless Solutions (إيمباكس)، و Education & E-Commerce ، و IoT Security Solutions. يتيح هذا النشر الاستراتيجي لشركة نيكسوم إمكانية تقديم منتجات وخدمات الوقت إلى السوق والوقت إلى الحل دون المساومة على التكلفة.

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